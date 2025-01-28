Nous vous présentons la version MT5 de notre système de trading adaptatif entièrement automatisé – Score EA. Cette nouvelle version offre des capacités et des fonctionnalités considérablement améliorées, élevant votre expérience de trading à de nouveaux sommets.

Les principales mises à jour incluent :

Support de jusqu'à 28 symboles, permettant une exposition plus large au marché et une meilleure diversification.

Une interface utilisateur étendue, maintenant avec une liste de positions complète et des boutons de contrôle manuel pour plus de flexibilité.

De nouveaux algorithmes de trading et des modèles d'apprentissage automatique améliorés, conçus pour améliorer les décisions de trading et la performance.

Contrairement à de nombreux autres systèmes qui dépendent de ressources AI externes ou de modèles linguistiques communs tels que ChatGPT, notre système Score EA fonctionne avec des algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires et sur mesure. Ces modèles sont spécifiquement conçus pour le trading et pour détecter des motifs statistiquement significatifs dans les données de séries temporelles, offrant un avantage unique sur le marché.

Caractéristiques principales :

Logique de trading avancée : Basée sur des modèles propriétaires d'apprentissage automatique et statistiques.

: Basée sur des modèles propriétaires d'apprentissage automatique et statistiques. Haute configurabilité : Les paramètres externes vous permettent d'ajuster les stratégies en fonction des conditions du marché et de vos préférences personnelles.

: Les paramètres externes vous permettent d'ajuster les stratégies en fonction des conditions du marché et de vos préférences personnelles. Trading multi-symboles : Tradez jusqu'à 28 paires simultanément depuis une seule interface.

: Tradez jusqu'à 28 paires simultanément depuis une seule interface. Interface utilisateur personnalisable : Consultez les positions et le P/L net, contrôlez le statut de l'EA pour chaque symbole séparément et accédez facilement aux informations du compte.

: Consultez les positions et le P/L net, contrôlez le statut de l'EA pour chaque symbole séparément et accédez facilement aux informations du compte. Contrôle des risques complet : Comprend un ensemble complet d'options pour gérer efficacement votre exposition aux risques.

Exigences et recommandations du système :

Type de compte : Non-FIFO, avec couverture activée.

: Non-FIFO, avec couverture activée. Capital minimum : 1000 $ par paire.

: 1000 $ par paire. VPS : Un VPS fiable est recommandé pour des performances optimales.

Bien que le système supporte toutes les principales paires de devises et leurs croisements, certaines paires exotiques peuvent avoir un profil de risque plus élevé et un comportement plus imprévisible. Si vous avez un capital plus réduit, il est conseillé de vous concentrer sur des paires stables comme EUR/USD pour obtenir des résultats plus cohérents. De plus, certains paramètres peuvent être ajustés à des niveaux plus conservateurs pour réduire les risques et mieux correspondre à vos préférences de trading.

Les paramètres offrent de nombreuses façons de modifier la stratégie et de définir diverses limites. Vous pouvez les essayer par vous-même dans le testeur de stratégie. En modifiant quelques paramètres, la stratégie peut se transformer en un système de scalping haute fréquence où les positions peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. En ajustant les paramètres dans une direction plus conservatrice, vous obtenez un trading à faible fréquence de type swing, où les positions peuvent rester ouvertes pendant plusieurs jours ou semaines. De plus, vous pouvez également essayer différentes combinaisons de symboles. Expérimentez avec les paramètres dans le Strategy Tester pour trouver la meilleure variation pour vos besoins. Assurez-vous de tester correctement vos paramètres dans le Strategy Tester et sur un compte démo avant de commencer à trader avec de l'argent réel.

Le support technique est disponible. Si vous avez des questions sur le système ou si vous avez besoin d'aide pour la configuration, envoyez un message. Je répondrai dès que possible, généralement dans les 24 heures.