Intraday Currency Strength Chart
- Göstergeler
- Tsvetan Tsvetanov
- Sürüm: 1.0
Gün içi döviz gücünün grafiksel gösterimi. Hesaplama 28 pariteye dayanmaktadır. Değerler, günlük mumun başlangıç saatinden mevcut saate kadar izlenir. Bu indikatör başlangıçta FX28 Trader kontrol paneli için tamamlayıcı bir araç olarak oluşturulmuştur. Artık ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İndikatörün birden fazla özelleştirme ayarı vardır ve ayrıca doğrudan FX28 Trader grafik kontrol sistemine de bağlayabilirsiniz. Not! Bu indikatör Strateji Test Aracı'nda çalışmaz. Test etmek için canlı grafiğe indirip yüklemeniz gerekir.