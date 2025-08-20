Range AI MT5

5
Range AI’yi sakin ve gereksiz riskler olmadan işlem yapmak için geliştirdim.
Bu Uzman Danışman (EA), yapay zekâ ile eğitilmiş karmaşık bir algoritmaya dayanmaktadır. Görevi, güvenilir giriş noktaları bulmak ve dikkatli işlem yapmaktır — grid ve martingale olmadan, minimum düşüş (drawdown) ile.
Range AI bir aralık oluşturur, onayı bekler ve yalnızca başarı olasılığının en yüksek olduğu durumlarda çalışır. Benim için her işlemde istikrar ve güven veren bir sistem yaratmak önemliydi.
EA şu enstrümanlar için optimize edilmiştir: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY ve XAUUSD (altın).
Range AI, piyasada kaos ve gereksiz risk olmadan temiz ve güvenli bir şekilde kazanç sağlamak isteyenler için uygundur.

Range AI’nin Avantajları

• Çoklu döviz çifti desteği. EA aynı anda birden fazla enstrümanla çalışır. Bir paritedeki kayıplar hızla diğerlerinden telafi edilir.
• Profesyonel işlem sistemi. Algoritma sabit lot, dinamik TakeProfit ve StopLoss kullanır. Çoğu paritede risk/ödül oranı 1:1’e yakındır — bir kayıp bir kârlı işlemle telafi edilir.
• Esnek risk yönetimi. Sabit lot veya otomatik lot hesaplama (oto risk) seçenekleri mevcuttur ve mevduat büyüklüğünüze göre ayarlanır.
• Haber filtresi. Önemli olaylardan önce işlemler durdurulur, böylece beklenmedik düşüşlerden korunursunuz.
• Trend filtresi. İşlemler yalnızca ana trend yönünde açılır, asla trende karşı işlem yapılmaz.
• Kayıp kurtarma. Düşüş durumunda EA, sermayeyi başlangıç seviyesine döndürmek için bir kurtarma mekanizması uygular (varsayılan olarak etkindir, ayarlardan kapatılabilir).
• Güvenli mantık. Grid yok, martingale yok — her döviz çifti için yalnızca bir işlem.
• Uygun fiyat. Bu seviyedeki profesyonel otomatik işlem sistemi için çok düşük bir fiyat.
• Güvenilirlik ve destek. Range AI aktif bir projedir, gelişmeye devam eder ve düzenli olarak güncellenir. Satın aldığınızda, piyasa ile birlikte gelişecek evrensel bir araca sahip olursunuz.

Önerilen Koşullar ve Parametreler

• Zaman dilimi: M5
• Enstrümanlar: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD
• Minimum depozito: her döviz çifti için 50 $
• Broker: düşük spread ve kaliteli emir iletimi sunan herhangi bir broker
• Hesap türü: ECN / RAW Spread / Razor
• İşlem zamanı: 7/24
• VPS – önerilir

Risk yönetimi:
• sabit lot
• otomatik lot hesaplama (oto risk)
• kayıp kurtarma sistemi (Recovery)

EA, küçük mevduatlı yeni başlayan yatırımcılar için de, büyük sermaye ile çalışan profesyonel traderlar için de uygundur.

Önemli!

EA ayarlarında kritik bir parametre vardır — “brokerinizin GMT kayması”.
Çoğu broker (IC Markets, Pepperstone, RoboForex, FxPro, Admiral Markets, Exness, XM, FBS, Alpari), yazın GMT+3, kışın GMT+2 kullanır.
Aşağıdan bu kaymaya sahip brokerler için hazır set dosyalarını indirebilir ve kullanabilirsiniz (yaz +3, kış +2).
GMT kış +2 / yaz +3 brokerler için set dosyalarını indir
Dikkat! Brokeriniz farklı bir GMT kayması kullanıyorsa, lütfen benimle iletişime geçin; doğru GMT kayması için size özel set dosyaları hazırlayacağım.

Uzman Danışman (EA) kurulum kılavuzunu indir


Destek ve özel grup

Her alıcı, özel bir Telegram topluluğuna erişim hakkı kazanır: kurulum desteği, hızlı destek, en iyi yapılandırmalar ve ek pariteler için parametre seçimi. Eklenmek için lütfen satın alma ekran görüntüsünü ve kontrol listesi bilgilerini mesaj olarak gönderin. Doğrulamadan sonra erişim verilecektir.


Test dönemi hakkında

EA’nın geriye dönük testleri ve optimizasyonu 2020 yılından itibaren mevcuttur. Bunun nedeni, bu dönemden itibaren boşluk veya tutarsızlık içermeyen en yüksek kaliteli tarihsel verilerin mevcut olmasıdır. Ayrıca Range AI algoritması, yapay zekâ kullanılarak tam da bu yapılandırılmış veriler üzerinde eğitilmiştir, bu da sonuçların en yüksek doğruluk ve güvenilirliğini garanti eder. 2020’den önce piyasa farklı bir aşamadaydı: likidite, volatilite ve işlem dinamikleri mevcut koşullardan önemli ölçüde farklıydı. Bu nedenle eski verilerle yapılan testlerin pratik bir anlamı yoktur ve stratejinin gerçek etkinliğini yansıtmaz.


İlk 5 kopya 350 $ fiyatla sunulacaktır


