NEXON Ai

3.25

NEXON – Yapay Zeka Destekli Altın Scalping Uzmanı (XAUUSD M5)


NEXON, altın (XAUUSD) paritesinde M5 zaman diliminde işlem yapmak üzere özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik ve gelişmiş bir scalping uzman danışmandır. Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları kullanarak piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlar ve hassas işlem kararları verir.

Temel Özellikler:

  •  Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı

  •  Gelişmiş sinir ağı analizi

  •  Hızlı scalping motoru

  •  Akıllı sinyal filtreleme

  •  Tam otomatik işlem – elle müdahale gerekmez

Doğrulanmış performans:

live signal : myfxbook.com/portfolio/nexon-ai/11571126#browserListData

To know the results of the consultant, please contact me so I can send them to you.

Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Gereksinimler:

  •  Minimum bakiye: $300

  •  Önerilen bakiye: $500+

  •  Zaman dilimi: M5

  •  Enstrüman: XAUUSD (Altın)

  •  Platform: MetaTrader 4

  •  ECN, Standart ve Cent hesaplarla uyumlu

    • Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Neden NEXON?

  • Canlı ve doğrulanmış performans

  • Tahmine dayalı değil – AI destekli

  • Sürekli öğrenen algoritma

  • Başlangıç ve ileri düzey yatırımcılar için uygun


İncelemeler 5
zp152093
644
zp152093 2025.06.17 11:12 
 

GOOD

Mario Bellanco Vaquero
385
Mario Bellanco Vaquero 2025.06.12 15:27 
 

El desarrollador es comunicativo y ayuda en todo lo posible. Me ha proporcionado un preset de bajo riesgo para una cuenta de 200€ y me promete 30 dias de garantia para reponerme la cuenta si cae.. ha realizado 4 operaciones por el momento con 7€ de profit. de momento el EA funciona como prometen los tests.

I confirm, the real market behaves completely differently. In the test, there are many positions, short ones, everything looks good, a nice profit, but on a real account, several positions a day with minimal profit, and if you open a position that doesn't make money, it duplicates it over and over, ruining your account. It's a crap EA, no AI.

Be aware. on real market is not even close what tester shows. In his live account show more trade than with exact same setting on vps platform. DD is very high especialy in news . Soehoe forum he would sell for 20 usd.

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt