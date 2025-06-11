NEXON Ai
- Uzman Danışmanlar
- Hicham Chergui
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 30 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 10
NEXON – Yapay Zeka Destekli Altın Scalping Uzmanı (XAUUSD M5)
NEXON, altın (XAUUSD) paritesinde M5 zaman diliminde işlem yapmak üzere özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik ve gelişmiş bir scalping uzman danışmandır. Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları kullanarak piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlar ve hassas işlem kararları verir.
Temel Özellikler:
-
Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı
-
Gelişmiş sinir ağı analizi
-
Hızlı scalping motoru
-
Akıllı sinyal filtreleme
-
Tam otomatik işlem – elle müdahale gerekmez
Doğrulanmış performans:
live signal : myfxbook.com/portfolio/nexon-ai/11571126#browserListData
To know the results of the consultant, please contact me so I can send them to you.
Telegram : t.me/EANEXON or t.me/NEXONEA
Gereksinimler:
-
Minimum bakiye: $300
-
Önerilen bakiye: $500+
-
Zaman dilimi: M5
-
Enstrüman: XAUUSD (Altın)
-
Platform: MetaTrader 4
-
ECN, Standart ve Cent hesaplarla uyumlu
-
-
Neden NEXON?
-
Canlı ve doğrulanmış performans
-
Tahmine dayalı değil – AI destekli
-
Sürekli öğrenen algoritma
-
Başlangıç ve ileri düzey yatırımcılar için uygun
