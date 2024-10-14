Gold Trend Scalping MT4

Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir.

EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır.

Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar.

EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır.

Ayrıca karı güvence altına almak için bir trailing stop içerir.

EA, martingale veya grid gibi riskli stratejiler kullanmaz.

US30 Scalper, Quantum Algo ve Diamond Titan gibi öncülerinin başarısını devam ettirmeyi hedeflerken, her zaman güvenliği ve uzun vadeli hedefleri öncelikli kılar.





Not

EA, ChatGPT kullanmaz ve birçok yazarın açıklamalarına kasıtlı olarak dahil ettiği yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun; bu tuzağa düşmeyin.

EA, ayrıca doğrudan kazanç sağlamaz veya %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada bunu yapabilen hiçbir sistem yoktur; bu tür tüm iddialar manipüle edilmiştir.

Ben her zaman gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu nedenle belirli dönemlerde kayıplar yaşamak normaldir. Müşterilerimi kandırmaya çalışmıyorum. EA'nın kalitesini değerlendirmek istiyorsanız, lütfen performansını görmek için en az 3-6 ay bekleyin.





Kurulum:

- Para Birimi Çifti: XAU

- Zaman Dilimi: M15

- Minimum Para Yatırma: Herhangi bir (brokerinizin gereksinimlerine bağlı)

- Hesap Türü: Herhangi biri; canlı sinyal standart bir hesap kullanıyor, spread = 5-15 (2 haneli)





Özellikler:

- XAU üzerinde işlem yapar.

- Grid, hedge veya birden fazla açık işlem kullanmaz.

- Her işlem bir stop loss ile korunur.

- Otomatik lot boyutu ayarlama fonksiyonu dahildir.

- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur.

- EA'nın 24/7 çalışmasını sağlamak için bir VPS kullanılması şiddetle önerilir.





Risk Uyarısı:

- EA'yı satın almadan önce ilgili risklerin farkında olun.

- Geçmiş performans gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA da kayıplar yaşayabilir).

- Gösterilen geri testler (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve sonuçlar canlı ticarete doğrudan uygulanamaz.