EA Forex Scalper

EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).

Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. MT5







Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz.

Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır.

Trailing Stop sayesinde kâr korunur.

Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığını kanıtlamıştır.

Ayrıca, 10–20 yıllık geçmiş verilerle test edilmiştir ve tutarlı sonuçlar göstermiştir.

Fonlanmış hesap (Prop firm) ticaretine uygundur.

Zaman filtresi ve haber filtresi içerir





Tavsiyeler:

Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Zaman dilimi: H1

Tüm hesap türleriyle uyumludur (Raw veya Standard)

Tavsiye edilen broker: ICM Standard veya Raw

Uzaktan ücretsiz kurulum desteği sağlanır

VPS kullanarak 7/24 çalıştırmanız önerilir

Her türlü kaldıraç oranı ile çalışır (minimum 1:30)

Önce bir demo hesap ile test etmeniz önerilir

Minimum önerilen depozito: $100





Not:

Bu EA, ChatGPT, Yapay Zeka veya hayali teknolojiler kullanmaz.

Kesintisiz kâr veya %100 başarı garantisi vermez.

Gerçek hesaplarla işlem yapan bir geliştiriciyim; bazen zarar yaşanması doğaldır.

EA’nın performansını en az 3–6 ay gözlemleyerek değerlendirin.











