EA Forex Scalper

EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor).

Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı

Sonraki fiyat: $599.99

MT4 ve MT5 ile uyumlu

Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir.

Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz.

Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır.

Trailing Stop sayesinde kâr korunur.

Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığını kanıtlamıştır.

Ayrıca, 10–20 yıllık geçmiş verilerle test edilmiştir ve tutarlı sonuçlar göstermiştir.

Fonlanmış hesap (Prop firm) ticaretine uygundur.

Zaman filtresi ve haber filtresi içerir


Tavsiyeler:

Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Zaman dilimi: H1

Tüm hesap türleriyle uyumludur (Raw veya Standard)

Tavsiye edilen broker: ICM Standard veya Raw

Uzaktan ücretsiz kurulum desteği sağlanır

VPS kullanarak 7/24 çalıştırmanız önerilir

Her türlü kaldıraç oranı ile çalışır (minimum 1:30)

Önce bir demo hesap ile test etmeniz önerilir

Minimum önerilen depozito: $100


Not:

Bu EA, ChatGPT, Yapay Zeka veya hayali teknolojiler kullanmaz.

Kesintisiz kâr veya %100 başarı garantisi vermez.

Gerçek hesaplarla işlem yapan bir geliştiriciyim; bazen zarar yaşanması doğaldır.

EA’nın performansını en az 3–6 ay gözlemleyerek değerlendirin.




Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Uzman Danışmanlar
TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz ÖNEMLİ BİLGİ Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur Fiyat yakında 1553 $ olarak artacaktır Canlı Sinyal – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA Hakkında TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ö
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $699.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu Tavsiye edilen kombinasyon: EA US30 Scalper ve Nasdaq Algo ile birlikte kullanıldığında yatırım çeşitlendirmesi için idealdir. Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Tr
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99$  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT4 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediy
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT4 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899 $ Son fiyat: 1999 $   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bi
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
TrendX Gold Scalper’ı Tanıtıyoruz – Altın Ticaret Otomasyonunda Yeni Bir Evrim CANLI SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller CANLI SİNYAL  - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899.99 $ Son fiyat: 1999.99 $   Gold Trend Scalping ve Gold Isis’in kanıtlanmış başarısından sonra, en son yeniliğimizi gururla sunuyoruz: TrendX Gold Scalper – altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış g
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller MT4 Sürümü:   Buraya tıklayın Nasdaq Algo Trading'e hoş geldiniz Bu EA (Uzman Danışman), 13 yılı aşkın programlama ve ticaret deneyimine sahip bir ekip tarafından oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. EA, uzun vadeli ve istikrarlı kâr sağlayabilen bir sistem geliştirmeye odaklanır. Risk içermeyen stratejiler kullanır ve Martingale, Grid ve Hedging yöntemlerini, ayrıca prati
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Isis – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  CANLI SİNYAL   (Gold Isis + Nasdaq Algo) MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Isis, Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat edi
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Scalping MT4/MT5 Tanıtımı – Kripto Ticaretine Yönelik Akıllı EA LANSMAN PROMOSYONU: Şu anki fiyatla sadece 3 kopya kaldı! Son fiyat: 3333,33 $ BONUS - ÖMÜR BOYU BITCOIN SCALPING SATIN ALIN, ÜCRETSİZ EA EURUSD Algo Trading (2 hesap) ALIN => Daha fazla detay için özel olarak sorunuz!!! EA CANLI SİNYAL MT5 Versiyonu Bugün Bitcoin Neden Önemli? Bitcoin, sadece bir dijital para birimi olmaktan daha fazlası haline geldi – finansal bir devrim. Kripto para biriminin öncüsü olarak, Bitcoin dün
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Uzman Danışmanlar
24 saatlik flaş satış - Sadece $149  "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipariş
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EURUSD Algo Trading , MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır. EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır. EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına
