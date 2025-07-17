Cherma Mt4
- Uzman Danışmanlar
- Hicham Chergui
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 15
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman
Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır.
Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı analizi sayesinde her gün onlarca işlem gerçekleştirir.
Gerçek performans, günde $100 ile $200 arasında düzenli kâr ve 50'den fazla işlem ile sürekli ve ölçeklenebilir hesap büyümesi göstermektedir.
Sistem Özellikleri:
İşlem Sembolü: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: M5 (5 Dakika)
İşlem Stili: Otomatik Scalping
Günlük İşlem Sayısı: 50+
Günlük Ortalama Kâr: $100 – $200
Minimum Sermaye: $1200 (Önerilen: $2000)
Canlı Performans Takibi:
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Real account: Exness-Real12
id : 39120530
m.p : 111@Meta
Join the public chat group:
Telegram: t.me/EANEXON veya t.me/NEXONEA
Ana Özellikler:
Hızlı ve doğru kararlar için gelişmiş yapay zeka algoritmaları
Tam otomatik; manuel müdahale veya tecrübe gerekmez
Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar
Sermayeyi korumak için entegre risk yönetimi sistemi
Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur
Tavsiye Edilen Ortam:
MetaTrader 4 platformu
Canlı piyasa koşullarında istikrarlı işlem için VPS hizmeti
Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?