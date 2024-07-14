Apocalypse Gold

4.09

Birçok kişi XAUUSD ticaretini sever ve ben de bir istisna değilim. Biraz ticaret deneyimi ve sıkı çalışma biriktirdikten sonra, bu Apocalypse XAU EA'yı özellikle XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD gibi tüm XAU ile ilgili çeşitlerin ticareti için yaptım . Bununla birlikte, birçok kişinin tüm XAU döviz çiftleriyle işlem yapması gerekmeyebileceği, yalnızca XAUUSD ticareti yapması gerektiği göz önüne alındığında, giriş seviyesi bir EA çok anlamlı hale gelir. Bu yüzden özellikle XAUUSD ticareti için tasarlanmış bir EA olan Apocalypse Gold'u yaratmaya karar verdim.

Sinyal ekranı ve tartışma grubu:

Sonraki fiyat 799$!

Her seferinde bir emir, her alım satım emrinin bir zararı durdurma ve kârı durdurma özelliği vardır. Martin yok, ızgara yok. İyi yıllarda EA büyümeye devam edecek. Elbette kötü zamanlar da oluyor. Ancak kötü günler genellikle uzun sürmez. Geleceğe dair hep birlikte güzel beklentiler içinde olalım.


Prop Firma değerlendirmesi:

Lütfen bu EA'yı satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı kontrol edin. Geceyi geçirmelerine izin verilmeyenler uyumsuzdur. Aynı anda iki alım satım emrinin tutulmasına izin verilmez ve bir EA stratejisinin kapatılması gerekir. Bu EA'yı Prop Firma hesabınızın farklı aşamalarında kullanmadan önce lütfen Prop Firma kurallarınızı ve Prop Firma desteğinizi kontrol edin.


EA'nın özellikleri:

  1. Dinamik küçük zarar durdurma ve dinamik kar alma özelliklerini kullanın ve pozisyonları hızlı bir şekilde kapatmak ve karı korumak için birden fazla yerleşik kapatma yöntemine sahip olun.
  2. Bir seferde yalnızca bir çiftle işlem yapın. Martin yok, ızgara yok.
  3. Tüm döviz çiftleri tek bir grafikle yüklenebilir.
  4. Ortalama bekleme süresi yaklaşık 2 saattir.
  5. Sadece FuHeZhi anahtar açık parametresini artırın; çeşitli şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksiniz.


Desteklenen döviz çiftleri:

  • XAUUSD /ALTIN/Altın
  • Sürüm 3.0, 15'e kadar döviz çiftini destekler: GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.


EA şunları çalıştırır:

  • Çalışma saatleri: M5.
  • Minimum depozito: 50$.
  • Düşük spreadli ECN hesabına gerek yok, XAUUSD 40 piplik spreade izin veriyor. Elbette düşük spread kullanan ECN hesaplarının performansı daha üstün olacaktır.


Çok önemli:

Bu EA yalnızca aşağıdaki durumlar için tasarlanmıştır: İşlem platformu saati GMT+2 (veya GMT+3 yaz saati) olan brokerlerin bir GMT farkı ayarlamasına gerek yoktur. Örneğin platformunuz IC Markets'tan 2 saat ileride ise işlem saatleri de 2 saat ileri olarak ayarlanmalıdır. Yukarıdaki gereksinimler ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC vb. gibi çoğu brokerda mevcuttur.

IC Markets'i kullanmanız tavsiye edilir. Burada spreadler oldukça düşüktür ve sinyallerden daha iyi kar elde edersiniz.


Dosyayı ayarla lütfen benimle iletişime geçin. Ben her zaman buradaydım.


İncelemeler 23
Ismaelledesma_
29
Ismaelledesma_ 2025.02.04 00:12 
 

My prop firm is connect funds, i am not good on MT5, i do not know the GMT of it, if you know can you provide me a set for it ?

John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2024.11.28 00:56 
 

Great EA and even better support. Highly recommend.

Updated 1-14-2025

Had very good success with this EA for the first month. Then, ran in to a problem, you get a lot of small Trailing Stop Loss wins but, one full SL, wipes them all out

Update Feb 3, 2025

I have removed this EA and will not use it anymore. Small wins wiped out by one trade isn't a good strategy. After 10 weeks of use, this EA is a net loser

tokmak128
166
tokmak128 2024.11.16 21:02 
 

EA took it based on reviews from other users and I didn’t regret it. EA has already recouped its price. Slowly but surely I'm making money. I recommend

Önerilen ürünler
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
The safest Martin
Yong Fan
Uzman Danışmanlar
The safest Martin     The safest Martin 是一个多货币 EA，采用马丁策略，以其自有的波段算法为基础，并配以控仓技巧。只有价格到达关键位后EA才会发生交易。 The safest Martin 使用即时交易 4种货币对：EURUSD、AUDNZD、NZDUSD、USDCAD，GBPCAD。算法信号通过十年数据跑测验证，可以实现平稳盈利。 EA 在所有时间框架上都有效，不会丧失其盈利能力。然而，在 H4上观察到了最大效率。在此周期上的风险/盈利比最好。 建议使用账户余额在美元 10000 以上，且每一万美金的仓Lots建议0.01开始。 Lots                                   是选择固定手数后的具体数值。 H01Symbol--H05Symbol      是参与操作的7个货币对。请根据交易商特有商品表示对应改动。货币对后缀添加。
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Hedging Pro Ultimate is an expert advisor designed to work fully automatically or semi-automatically. MT4 Version  |  Product Knowledge & Setfile Suggested pairs: EURUSD,  GBPUSD, XAUUSD Expert parameters: 1. Manage Open Positions + Open Position Mode: Select the open position method + Delete trendline after opening a position: set false for continuous pending orders. + Continue New Cycle: set false to stop a new cycle trade. 2. Manage pending orders + Pending Orders: Enable Virtual Pending O
Breakout Londres
Victor Paul Hamilton
Uzman Danışmanlar
Martingale Fantezileri Yerine Zamanla Test Edilmiş Yöntemlerle İşlem Yapmaya Cesaret Ediyor musunuz ? .  Üzücü gerçek şu ki, en kârlı stratejiler genellikle geriye dönük testlerde en sıkıcı görünenlerdir, ancak bireysel yatırımcılar aksiyon ve heyecan ister - bu tam olarak onların %95'inin neden para kaybettiğinin sebebidir   Bu EA aslında kullanıcı etkileşimi ve anlayışını zorluyor - seans zamanlarını doğru şekilde ayarlamanız, brokerinizin gereksinimlerini anlamanız ve farklı semboller içi
Asian Express
Antonius Loubser
Uzman Danışmanlar
I'm trading EA for 4+ months now on a FBS Cent account which is profitable...SEE SCREENSHOT. SIMPLE STRATEGY, NOTE; THIS STRATEGY IS INCLUDED IN MY OTHER EA "The Good Buyer". "Asian Express"   is for those who have a long-term strategy in mind, EA   Trade 1 trade per week, each trade has a hard SL and TP. NO dangerous strategies like martingale or grid are used, no scalping, it's a (1-3) day trading strategy. I have tested many pairs, and it looks like GBPJPY will be the only consistent pair to
RUL simple virtual lock MT5
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
Description of the Expert Advisor: You can trade with any strategies and any Expert Advisors, but there comes a time when trading comes to a standstill. All dogmas and rules are violated and you do not know what to do next. My hands drop and I want to take a break, but there are several thousand dollars at stake, which is so insulting to leave to the mercy of fate. You can of course just put a lock, go on vacation and then calmly sort everything out, and you can entrust all this to the adviser
Happy scrooge
Ekaterina Stavskaia
Uzman Danışmanlar
A Forex bot that trades gold is an automated program that uses algorithms and strategies to buy and sell gold on the Forex market. Gold is one of the most popular instruments in Forex, as its price is quite stable and predictable. To start working with the bot, you need to register on the Forex platform and open a trading account. After that, you need to select a bot that trades gold and configure its parameters. For example, you can set the risk level, lot size, trading session time and other
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Uzman Danışmanlar
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
Code Scalpel
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor analyzes tick micro-signals and determines the direction to open a position. Micro-signals are identified by predetermined codes, which in the optimization are recorded in the settings of the bot. When a bot sees the corresponding micro-signal, it reacts to it by opening a position and its accompaniment! The bot has good predictability. You can check the work of the bot on the simulation of real history, how to configure the tester will be shown in the screenshot. Also, we sho
AGE Pro
Shanker Manokaran
Uzman Danışmanlar
Adaptive Grid Elite Pro Real Trading Results Live Trading Performance https://www.mql5.com/en/signals/2322688 MT5 Indicator only https://www.mql5.com/en/market/product/144789 Overview Adaptive Grid Elite Pro is a sophisticated multi-currency portfolio trading system that combines advanced grid technology with intelligent risk management. Unlike traditional grid systems that operate on individual currency pairs, this EA employs a unified portfolio approach to manage positions across multiple corr
GRID Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Uzman Danışmanlar
GRID Scalper MT5 EA is a FULLY Automated Trading Expert Advisor whose control logic is based on the Grid Trading strategy. GRID Scalper MT5 EA   stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling trades. With predefined optimization, the EA has proved to have a 75% rate of return. Basically, it uses martingale system to significantly counter trades that are in loss. The EA has added Break Even and Trail Stop mechanism that is activated when the set points deemed fit
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Uzman Danışmanlar
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
BTC Breakout MT5
Tibor Horvath
Uzman Danışmanlar
BTC_Breakout_MT5 , BTCUSD ve BTCUSDT sembolleri için özel olarak geliştirilmiş bir Forex Uzman Danışmanıdır (Expert Advisor). Canlı işlem sinyali yakında yayınlanacaktır. Geçmiş sonuçlar: https://www.mql5.com/en/users/hitel1 Bu EA, basit ama güçlü bir breakout stratejisine dayanmaktadır ve uzun vadede istikrarlı ve güvenilir performans sunar. Birçok yüksek frekanslı scalper’ın aksine, bu sistem özellikle pozisyon kapatma sırasında spread ve kayma (slippage) konularına daha az duyarlıdır , çü
The Good Buyer
Antonius Loubser
Uzman Danışmanlar
SAFE, GOOD RISK REWARD EA, EA DOES NOT OVER TRADE AND IS FOR THOSE WHO LOOK AT THE BIGGER PICTURE OF GOOD YEARLY RETURNS  Live Signal (4+ Months) >>> Click Here IT'S A PAID VERIFIED SIGNAL WITH LIVE PER SECOND UPDATES, I DON'T HIDE MY OPEN TRADES. After you bought EA, Please ask me if you need help to balance your lot sizes, so that SL'e on different pairs are not imbalanced. "The Good Buyer"   Is a multipair strategy, each trade has a hard SL and TP. NO dangerous strategies like martingale, gr
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Uzman Danışmanlar
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AI Trading Buddy
Aii Karadag
Uzman Danışmanlar
Important: After Installation use this instructions described in the "Comments" to add the AI-Trading-Buddy configuration: https://www.mql5.com/de/market/product/124858?source=Site +Profile#!tab=comments&comment=55105781 This EA can't be backtested in metatrader 5 since it uses webrequests to ai-models like claude, chat-gpt or deepseek and its not possible to backtest with webrequests in mql5. In the backtest scenario I used a simple rsi swing trade strategy. AI Trading Buddy The AI Trading Bu
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Uzman Danışmanlar
NOTE: FOR SETTINGS AND TECHNICAL SUPPORT HERE IS OUR SMART MONEY TELEGRAM LINK:  https://t.me/ +g51Apb2W5Ck0ZGFk WHAT IS SMART MONEY EA? Smart Money EA is not just another trading robot. It's a high precision trend following EA that leverages the Smart Money concept, price action, and market momentum to enter trades with exceptional accuracy." It's your all-in-one solution for trading EURUSD, Crude Oil, Nasdaq 100, Germany 40, and even volatility indices, including Step index . STAY INFORMED AN
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Uzman Danışmanlar
Dear   Investor , We   are excited to introduce you to the "Day Trader   Professional - MultiGainRS , " a   state -of -the -art   Expert   Advisor   (EA ) specifically   designed to   operate   on   the   US 10 0_SP OT   (NASDAQ ) . This   automated   trading   system   is   the   result   of   years   of   research   and   development , incorporating   the   most   advanced   techniques   in   technical analysis   and   risk   management . Why   Choose   the   Day Trader   Professional ? Optim
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1.79 (19)
Uzman Danışmanlar
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro , H1 zaman diliminde Altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış, size özel, güçlü bir Uzman Danışman (EA)'dır. Abartılı yapay zeka veya sinir ağı modalarına güvenen EA'ların aksine, Lux Oro saf, disiplinli teknik analiz temelinde inşa edilmiştir ve ciddi yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir strateji sunar. Bu
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Uzman Danışmanlar
Savage Capital Max Scaling Pro, en iyi ölçeklenebilir EA, CANLI PİYASA KOŞULLARINDA kullanılabilen herhangi bir piyasa için kullanılabilir. Otomatik Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) yerleştirme ile birlikte, bir Trail Stop (TS) tekniği ve çalışan bir ticaretten para toplamak için aç gözlü bir para toplayıcı modu uygulanmıştır, hatta TP ulaşılmamış olsa bile. Bu Uzman Danışman, birçok yıl EA-Geliştirme-Deneyimi ve yüksek becerilere sahip bir ticaret uzmanlığının bir sonucudur. Kendi tarafımdan
Dark Gold MT5
Marco Solito
4.55 (78)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance mt5  indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strate
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Uzman Danışmanlar
Otter Scalper is a 100% automated trading robot. It uses a very effective breakout strategy. The money management is automatic. A position is taken when a high or low is reached. The position is secured as soon as possible and followed with a trailing stop loss. As the average profit is small, it is advisable to trade with a small spread. The performance of the robot can therefore change depending on your broker. It is also strongly recommended not to use this robot if your broker uses commissi
NeuroX Quantum Arbitrage
Giordan Cogotti
Uzman Danışmanlar
# NeuroX Quantum Arbitrage EA: Revolutionizing Automated Forex Trading ## Unleash the Power of Advanced Algorithms and Cutting-Edge Technology,  Load the preset by right-clicking on the EA on your chart, selecting "Properties," and then "Load" to import the   PRESET FILE . In the fast-paced world of forex trading, staying ahead of the curve is not just an advantage—it's a necessity. Introducing the NeuroX Quantum Arbitrage EA, a state-of-the-art Expert Advisor that combines time-tested trading
Gold REAVER
Moritz Henry Romberg
Uzman Danışmanlar
Hello XAUUSD Fanatics, Introducing: GOLD REAVER EA.  (Performance of my $10k account with screenshots since February 23, 2025 available upon request - according to MQL-Market rules, I’m not allowed to include them here in the description - spoiler: they are very well) The GOLD REAVER EA  is a XAUUSD trading robot that operates completely WITHOUT GRID or MARTINGALE . Features: No GRID No MARTINGALE Simulated account balance (The EA only uses as much money as desired - without missing out on scal
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EA, ne zaman ticaret yapılacağına karar vermek için oynaklık, yayılma, sıklık ve zamanlamayı kullanır. EA, Pozisyonları açmak için Limit Emirleri yöntemini kullanır. Bu durumda, Kayma, girişlerin yürütülmesinde en fazla olumlu olacaktır. EA, sistemin odak noktası sermayenizi korurken para kazanmak olduğundan, Takip Edilen Kâr Al mantığını kullanır. Çoğu ticaret, bir keskin nişancı vesikalığı gibi, hızlı bir şekilde kapatılır. Ana Özellikler martingal kullanmaz ızgara kullanmaz Optimize edilmi
Analytico
Robson Santos
Uzman Danışmanlar
XAUUSD M1 HEDGE Sekiz yıllık yoğun özveri ve ticaret robotları oluşturma deneyiminden sonra, MetaTrader 5 için Analytico'yu gururla sunarız. Bu yenilikçi robot, piyasadaki fiyat hareketlerinin ortalama hızlarını analiz etmek için tasarlanmıştır ve hareketlerin gücünü ve yönünü doğru bir şekilde belirleyerek alım ve satım kararları verir. Analytico, on yıllık iyileştirme ve titiz testlerin sonucudur. Yıllar boyunca sayısız stratejiyi test ettim, ancak hiçbiri Analytico'nun etkinliği ve doğruluğu
Forex Wheel EA
Victor Paul Hamilton
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Forex Çarkı - Victorious Creations Labs Trend piyasaları ,Yatay Piyasalar .Kimin umurunda ! . Korelasyonsuz rastgele pariteler kaç kez yanılabilir? Analiz felcinden kurtul ve alışılmadık yöntemlerle olumlu sonuçlar görmeye başla. Yatırımcıların %95'i başarısız olur çünkü yatırımcıların %95'i sana öğrettikleri senden yapmani istedikleri şeyi yapar ! . Oyunu kendi tarzında oyna . ERKEN KULLANICI FİYATI: $59.99 Forex Çarkı, tüccarların piyasaya pratik bir yaklaşım yoluyla temel beceriler gelişt
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Yazarın diğer ürünleri
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
The Gold Winner is a trend-following EA. It only operates on one order at a time, with no Martingale or grids. Each order has a fixed stop-loss. It uses fixed, small stop-losses, rather than deceptively large ones like 30,000 pips, so you can run it with confidence. Trend following has always been a highly effective profit-making method, particularly well-suited for the highly volatile XAUUSD and gold. Fortunately, the development of automated intelligence has given us the opportunity to use Dee
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
The BTC Winner MT5 EA, built on a very successful trading record, uses a breakthrough approach to profit, which is a very effective method, especially in dealing with high volatility trading products, I am sure it will make a lot of profit. The BTC Winner MT5 EA provides an MT5 version, which allows you to use high-precision real Tick data for various tests to find better personalized settings. I provide a group for questions, as well as personalized support at every step. If you have any quest
Rising Sun Gold MT5
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Breakout trading is a very old method. It was born when the derivatives market was born. This method was very effective in the early market, but now with more and more false breakouts, this old method has lost its charm. However, even so, breakout trading is still an effective way to make money. It is just that it is no longer widely applicable to all varieties, but is more suitable for investment varieties with violent fluctuations and obvious trends such as gold. 31243614,abc1234,ICMarketsSC-D
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method,   XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it   . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
Hero Gold EA
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. I created the Apocalypse Gold EA, and later I continued to expand this EA to allow it to trade up to 15 foreign exchange currency pairs in addition to XAUUSD . Fortunately, Apocalypse Gold EA has achieved good performance returns, but some people say that its price is a bit high and hope to launch an EA that only trades XAUUSD but at a good price. Well, it seems that we are back to the starting point. I carefully considered these suggestio
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
New Way Scalper EA
Xian Qin Ceng
4 (4)
Uzman Danışmanlar
YENİ YOL Scalper, birden fazla döviz çiftiyle işlem yapabilen bir gece derisi EA'dır. Gece derisi EA'nın, 2012'ye ve hatta daha öncesine kadar izlenebilecek çok uzun bir geçmişi vardır. Bu strateji uzun süredir etkili ve pek çok destekçisi var. İki yıllık kapsamlı ve derinlemesine araştırmalardan sonra ekibim, çeşitli gece derisi EA'larının güçlü yönlerine dayanarak New Way Scalper'ı geliştirdi. Doğrudan döviz çiftleri arasında en uygun olanı USDCHF'dir, ardından GBPUSD ve diğerleri gelir. , EU
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Gold Challenger EA,   a new EA based on BeiDou Trend EA, has been launched. It is suitable for high volatility products such as XAUUSD. Gold Challenger EA still uses the breakout method.   Breakout trading is a very old method. Since the 1900s, since Livermore, this method has been widely used. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility.   I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD in the early stage
Rising Sun Gold
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
Breakout trading is a very old method. It was born when the derivatives market was born. This method was very effective in the early market, but now with more and more false breakouts, this old method has lost its charm. However, even so, breakout trading is still an effective way to make money. It is just that it is no longer widely applicable to all varieties, but is more suitable for investment varieties with violent fluctuations and obvious trends such as gold. 31243614,abc1234,ICMarketsSC-D
Apocalypse BTC SCalper
Xian Qin Ceng
Uzman Danışmanlar
The initial discount ！ From September 26th to October 3rd, the discounted price is $199! The final price is $599! The BTC Winner EA achieved excellent returns after its release, and more importantly, it proved its feasibility on BTC. This gave me confidence, and I decided to develop a new, more aggressive, and superior BTC EA focused on short-term trading, with more trades. After years of tireless work, the Apocalypse BTC Scalper EA was born. DeepSeek has undoubtedly played a significant role
Filtrele:
Sachin Gautam
1183
Sachin Gautam 2025.09.24 22:26 
 

The best loss maker EA. Let me post the myfxbook results for my icmarkets account.

Xian Qin Ceng
17125
Geliştiriciden yanıt Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:26
My response to you is here, https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 Everyone can clearly see that you immediately cut the lot to a very low level after the loss occurs. In fact, if you don't do this, EA will profit like my signal account and backtesting. I heard that you only lost $300, which is a happy thing. When you first said that my EA lost $900, it scared me. Chat records will be made public. Whether EA is good or bad, time will give an answer.
Additionally, everyone can see that you are an EA seller, and leaving fair reviews is helping yourself.
我对你的答复在这里， https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 每个人都可以非常清楚的看到你在损失发生后立即削减Lot到非常低的程度，实际上你如果不这样做，EA会像我的信号账户和回测那样获利。
听说你只损失了300美金这是一件让人开心的事，你刚开始说我的EA亏损了你900美元吓到我了。聊天记录会被公开。EA是好是坏，时间会给予一个答案。
另外，每个人都可以看到你是一位EA卖家，发表公正的评论是在帮助你自己。
lh39337103
23
lh39337103 2025.09.11 00:44 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Amr Gomaa Saleh Husain
438
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.08.02 13:10 
 

Not recommended, look at the signals page and you will understand why.

Xian Qin Ceng
17125
Geliştiriciden yanıt Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:13
If you follow the suggestions in the group, EA's profits have already reached a new high. The Apocalypse Gold EA, as an improved version of the Gold King Pro EA, has undergone 5 years of practical testing and is excellent and feasible. Please set up the software correctly. Poor performance usually results in incorrect time settings. Apocalypse Gold EA needs to set the correct GMT2 and 3 times, otherwise it will continue to incur losses.
Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2025.04.02 04:45 
 

Backtesting looks average and so does the actual trade. Not impressed. Will update if it outperforms.

Lorenz
150
Lorenz 2025.03.12 17:30 
 

Its a good bot. Its a night scalper, the entries at night are very precise. Im on a good winning streak at the moment. Bot is running for 2 months now. Btw forget about running it on currencies, its not profitable.

king1898
369
king1898 2025.03.07 09:34 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ismaelledesma_
29
Ismaelledesma_ 2025.02.04 00:12 
 

My prop firm is connect funds, i am not good on MT5, i do not know the GMT of it, if you know can you provide me a set for it ?

Zhen Wei Li
666
Zhen Wei Li 2024.12.12 18:13 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lo Hong Li
226
Lo Hong Li 2024.11.28 06:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2024.11.28 00:56 
 

Great EA and even better support. Highly recommend.

Updated 1-14-2025

Had very good success with this EA for the first month. Then, ran in to a problem, you get a lot of small Trailing Stop Loss wins but, one full SL, wipes them all out

Update Feb 3, 2025

I have removed this EA and will not use it anymore. Small wins wiped out by one trade isn't a good strategy. After 10 weeks of use, this EA is a net loser

tokmak128
166
tokmak128 2024.11.16 21:02 
 

EA took it based on reviews from other users and I didn’t regret it. EA has already recouped its price. Slowly but surely I'm making money. I recommend

You Ming Xing
1660
You Ming Xing 2024.11.15 14:56 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Gary Hu
107
Gary Hu 2024.11.15 13:07 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Mattingkoy
19
Mattingkoy 2024.11.15 10:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

jwlim871
49
jwlim871 2024.10.14 04:27 
 

Been testing this EA for a month plus, this month is a profitable month. It works exactly the same as shown in the live signal. The EA is very reliable, it doesn't manipulate win rate by using huge ass stop loss. Losses are part of a successful trading journey. And this EA definitely does that. Seller also response well and fast. Very recommended!

Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2024.09.20 06:23 
 

Great EA, Great customer service, I look forward to buying more from this author

Xian Qin Ceng
17125
Geliştiriciden yanıt Xian Qin Ceng 2024.09.20 07:00
Thank you very much for your good comments.
Jin Shuo Wang
218
Jin Shuo Wang 2024.08.25 18:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

sapwbg
26
sapwbg 2024.08.17 15:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Aaron_z
62
Aaron_z 2024.08.16 12:12 
 

I used this EA for about one week, it already begin to make profit now. I think it is good. the fixed lot backtest(2020-2024) show 83% trades would make profit and "the average profit" almost = "the average loss", so I think it is safe and very effective. and the Max profit even double than the max loss.(you also could refer to the real signal) the seller also give some suggestion about how to use the EA, it can help you to reduce the drawdown.

Mark Y
420
Mark Y 2024.08.15 06:29 
 

This EA is very good, its orders have clear and reasonable profit and tracking stop loss. The profit/loss ratio is very reasonable. While maintaining an 80% win rate. One of the best EA's I've ever seen

12
İncelemeye yanıt