Birçok kişi XAUUSD ticaretini sever ve ben de bir istisna değilim. Biraz ticaret deneyimi ve sıkı çalışma biriktirdikten sonra, bu Apocalypse XAU EA'yı özellikle XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD gibi tüm XAU ile ilgili çeşitlerin ticareti için yaptım . Bununla birlikte, birçok kişinin tüm XAU döviz çiftleriyle işlem yapması gerekmeyebileceği, yalnızca XAUUSD ticareti yapması gerektiği göz önüne alındığında, giriş seviyesi bir EA çok anlamlı hale gelir. Bu yüzden özellikle XAUUSD ticareti için tasarlanmış bir EA olan Apocalypse Gold'u yaratmaya karar verdim.

Sinyal ekranı ve tartışma grubu:



Sinyal ekranı 1: https://www.mql5.com/zh/signals/2310385

https://www.mql5.com/zh/signals/2310385 Parametreleri nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız veya başka sorularınız varsa, lütfen buraya tıklayın: buraya tıklayın

buraya tıklayın %99,9 kaliteli geçmiş veriler geriye dönük testi, 2018-2024, Fixde lotu .

Sonraki fiyat 799$!

Her seferinde bir emir, her alım satım emrinin bir zararı durdurma ve kârı durdurma özelliği vardır. Martin yok, ızgara yok. İyi yıllarda EA büyümeye devam edecek. Elbette kötü zamanlar da oluyor. Ancak kötü günler genellikle uzun sürmez. Geleceğe dair hep birlikte güzel beklentiler içinde olalım.





Prop Firma değerlendirmesi:



Lütfen bu EA'yı satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı kontrol edin. Geceyi geçirmelerine izin verilmeyenler uyumsuzdur. Aynı anda iki alım satım emrinin tutulmasına izin verilmez ve bir EA stratejisinin kapatılması gerekir. Bu EA'yı Prop Firma hesabınızın farklı aşamalarında kullanmadan önce lütfen Prop Firma kurallarınızı ve Prop Firma desteğinizi kontrol edin.





EA'nın özellikleri:

Dinamik küçük zarar durdurma ve dinamik kar alma özelliklerini kullanın ve pozisyonları hızlı bir şekilde kapatmak ve karı korumak için birden fazla yerleşik kapatma yöntemine sahip olun. Bir seferde yalnızca bir çiftle işlem yapın. Martin yok, ızgara yok. Tüm döviz çiftleri tek bir grafikle yüklenebilir. Ortalama bekleme süresi yaklaşık 2 saattir. Sadece FuHeZhi anahtar açık parametresini artırın; çeşitli şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksiniz.





Desteklenen döviz çiftleri:



XAUUSD /ALTIN/Altın

Sürüm 3.0, 15'e kadar döviz çiftini destekler: GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.







EA şunları çalıştırır:



Çalışma saatleri: M5.

Minimum depozito: 50$.

Düşük spreadli ECN hesabına gerek yok, XAUUSD 40 piplik spreade izin veriyor. Elbette düşük spread kullanan ECN hesaplarının performansı daha üstün olacaktır.





Çok önemli:



Bu EA yalnızca aşağıdaki durumlar için tasarlanmıştır: İşlem platformu saati GMT+2 (veya GMT+3 yaz saati) olan brokerlerin bir GMT farkı ayarlamasına gerek yoktur. Örneğin platformunuz IC Markets'tan 2 saat ileride ise işlem saatleri de 2 saat ileri olarak ayarlanmalıdır. Yukarıdaki gereksinimler ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC vb. gibi çoğu brokerda mevcuttur.

IC Markets'i kullanmanız tavsiye edilir. Burada spreadler oldukça düşüktür ve sinyallerden daha iyi kar elde edersiniz.





Dosyayı ayarla lütfen benimle iletişime geçin. Ben her zaman buradaydım.



