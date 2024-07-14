Apocalypse Gold

4.09

A molte persone piace il trading XAUUSD e io non faccio eccezione. Dopo aver accumulato esperienza di trading e duro lavoro, ho creato questo Apocalypse XAU EA appositamente per il trading di tutte le varietà correlate a XAU, come XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Tuttavia, considerando che molte persone potrebbero non aver bisogno di scambiare tutte le coppie di valute XAU, ma solo XAUUSD, un EA entry-level diventa molto significativo. Quindi ho deciso di creare Apocalypse Gold, un EA appositamente progettato per il trading XAUUSD.

Visualizzazione dei segnali e gruppo di discussione:

Prossimo prezzo 799$!

Un ordine alla volta, ogni ordine di negoziazione ha uno stop loss e uno stop profit. Niente Martin, niente griglia. Negli anni buoni, EA continuerà a crescere. Naturalmente ci sono momenti brutti. Ma le giornate brutte di solito non durano a lungo. Cerchiamo di avere buone aspettative per il futuro insieme.


Valutazione dell'impresa di sostegno:

Si prega di controllare le regole della Prop Firm prima di acquistare questo EA. Coloro a cui non è consentito resistere tutta la notte sono incompatibili. Non è consentito detenere due ordini di trading contemporaneamente ed è necessario chiudere una strategia EA. Ti invitiamo a controllare le regole della Prop Firm e il supporto della Prop Firm prima di utilizzare questo EA nelle diverse fasi del tuo account Prop Firm.


Caratteristiche dell'EA:

  1. Utilizza piccoli stop loss dinamici e take profit dinamici e disponi di molteplici metodi di chiusura integrati per chiudere rapidamente le posizioni e proteggere i profitti.
  2. Scambia solo una coppia alla volta. Niente Martin, niente griglia.
  3. Tutte le coppie di valute possono essere caricate con un solo grafico.
  4. Il tempo medio di permanenza è di circa 2 ore.
  5. Basta aumentare il parametro di apertura chiave FuHeZhi e otterrai una serie di risultati sorprendenti.


Coppie di valute supportate:

  • XAUUSD/ORO/Oro
  • La versione 3.0 supporta fino a 15 coppie di valute: GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.


EA esegue:

  • Orario di lavoro: M5.
  • Deposito minimo: $50.
  • Non è necessario un conto ECN con spread basso, XAUUSD consente uno spread di 40 pip. Naturalmente, la performance dei conti ECN che utilizzano spread bassi sarà più eccezionale.


Molto importante:

Questo EA è progettato solo per le seguenti situazioni: I broker la cui ora della piattaforma di trading è GMT+2 (o ora legale GMT+3) non hanno bisogno di impostare un offset GMT. Ad esempio, se la tua piattaforma è 2 ore avanti rispetto a IC Markets, anche gli orari di trading dovrebbero essere impostati 2 ore avanti. I requisiti di cui sopra sono inclusi nella maggior parte dei broker come ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC, ecc.

Si consiglia di utilizzare i mercati IC . Qui ci sono spread molto bassi e otterrai profitti migliori rispetto ai segnali.


impostare il file per favore contattami. Sono sempre stato qui.


Recensioni 23
Ismaelledesma_
29
Ismaelledesma_ 2025.02.04 00:12 
 

My prop firm is connect funds, i am not good on MT5, i do not know the GMT of it, if you know can you provide me a set for it ?

John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2024.11.28 00:56 
 

Great EA and even better support. Highly recommend.

Updated 1-14-2025

Had very good success with this EA for the first month. Then, ran in to a problem, you get a lot of small Trailing Stop Loss wins but, one full SL, wipes them all out

Update Feb 3, 2025

I have removed this EA and will not use it anymore. Small wins wiped out by one trade isn't a good strategy. After 10 weeks of use, this EA is a net loser

tokmak128
166
tokmak128 2024.11.16 21:02 
 

EA took it based on reviews from other users and I didn’t regret it. EA has already recouped its price. Slowly but surely I'm making money. I recommend

Sachin Gautam
1180
Sachin Gautam 2025.09.24 22:26 
 

The best loss maker EA. Let me post the myfxbook results for my icmarkets account.

Xian Qin Ceng
17175
Risposta dello sviluppatore Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:26
My response to you is here, https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 Everyone can clearly see that you immediately cut the lot to a very low level after the loss occurs. In fact, if you don't do this, EA will profit like my signal account and backtesting. I heard that you only lost $300, which is a happy thing. When you first said that my EA lost $900, it scared me. Chat records will be made public. Whether EA is good or bad, time will give an answer.
Additionally, everyone can see that you are an EA seller, and leaving fair reviews is helping yourself.
我对你的答复在这里， https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 每个人都可以非常清楚的看到你在损失发生后立即削减Lot到非常低的程度，实际上你如果不这样做，EA会像我的信号账户和回测那样获利。
听说你只损失了300美金这是一件让人开心的事，你刚开始说我的EA亏损了你900美元吓到我了。聊天记录会被公开。EA是好是坏，时间会给予一个答案。
另外，每个人都可以看到你是一位EA卖家，发表公正的评论是在帮助你自己。
lh39337103
23
lh39337103 2025.09.11 00:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Amr Gomaa Saleh Husain
433
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.08.02 13:10 
 

Not recommended, look at the signals page and you will understand why.

Xian Qin Ceng
17175
Risposta dello sviluppatore Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:13
If you follow the suggestions in the group, EA's profits have already reached a new high. The Apocalypse Gold EA, as an improved version of the Gold King Pro EA, has undergone 5 years of practical testing and is excellent and feasible. Please set up the software correctly. Poor performance usually results in incorrect time settings. Apocalypse Gold EA needs to set the correct GMT2 and 3 times, otherwise it will continue to incur losses.
Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2025.04.02 04:45 
 

Backtesting looks average and so does the actual trade. Not impressed. Will update if it outperforms.

Lorenz
150
Lorenz 2025.03.12 17:30 
 

Its a good bot. Its a night scalper, the entries at night are very precise. Im on a good winning streak at the moment. Bot is running for 2 months now. Btw forget about running it on currencies, its not profitable.

king1898
369
king1898 2025.03.07 09:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Zhen Wei Li
666
Zhen Wei Li 2024.12.12 18:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Lo Hong Li
226
Lo Hong Li 2024.11.28 06:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

You Ming Xing
1660
You Ming Xing 2024.11.15 14:56 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Gary Hu
107
Gary Hu 2024.11.15 13:07 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mattingkoy
19
Mattingkoy 2024.11.15 10:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

jwlim871
49
jwlim871 2024.10.14 04:27 
 

Been testing this EA for a month plus, this month is a profitable month. It works exactly the same as shown in the live signal. The EA is very reliable, it doesn't manipulate win rate by using huge ass stop loss. Losses are part of a successful trading journey. And this EA definitely does that. Seller also response well and fast. Very recommended!

Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2024.09.20 06:23 
 

Great EA, Great customer service, I look forward to buying more from this author

Xian Qin Ceng
17175
Risposta dello sviluppatore Xian Qin Ceng 2024.09.20 07:00
Thank you very much for your good comments.
Jin Shuo Wang
218
Jin Shuo Wang 2024.08.25 18:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

sapwbg
26
sapwbg 2024.08.17 15:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Aaron_z
62
Aaron_z 2024.08.16 12:12 
 

I used this EA for about one week, it already begin to make profit now. I think it is good. the fixed lot backtest(2020-2024) show 83% trades would make profit and "the average profit" almost = "the average loss", so I think it is safe and very effective. and the Max profit even double than the max loss.(you also could refer to the real signal) the seller also give some suggestion about how to use the EA, it can help you to reduce the drawdown.

Mark Y
420
Mark Y 2024.08.15 06:29 
 

This EA is very good, its orders have clear and reasonable profit and tracking stop loss. The profit/loss ratio is very reasonable. While maintaining an 80% win rate. One of the best EA's I've ever seen

12
Rispondi alla recensione