A molte persone piace il trading XAUUSD e io non faccio eccezione. Dopo aver accumulato esperienza di trading e duro lavoro, ho creato questo Apocalypse XAU EA appositamente per il trading di tutte le varietà correlate a XAU, come XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Tuttavia, considerando che molte persone potrebbero non aver bisogno di scambiare tutte le coppie di valute XAU, ma solo XAUUSD, un EA entry-level diventa molto significativo. Quindi ho deciso di creare Apocalypse Gold, un EA appositamente progettato per il trading XAUUSD.

Visualizzazione dei segnali e gruppo di discussione:



Visualizzazione del segnale 1: https://www.mql5.com/zh/signals/2310385

https://www.mql5.com/zh/signals/2310385 Se non sai come impostare i parametri o hai altre domande, fai clic qui: clicca qui

clicca qui Backtesting di dati storici di qualità del 99,9%, 2018-2024, lotto Fixde .

Prossimo prezzo 799$!

Un ordine alla volta, ogni ordine di negoziazione ha uno stop loss e uno stop profit. Niente Martin, niente griglia. Negli anni buoni, EA continuerà a crescere. Naturalmente ci sono momenti brutti. Ma le giornate brutte di solito non durano a lungo. Cerchiamo di avere buone aspettative per il futuro insieme.





Valutazione dell'impresa di sostegno:



Si prega di controllare le regole della Prop Firm prima di acquistare questo EA. Coloro a cui non è consentito resistere tutta la notte sono incompatibili. Non è consentito detenere due ordini di trading contemporaneamente ed è necessario chiudere una strategia EA. Ti invitiamo a controllare le regole della Prop Firm e il supporto della Prop Firm prima di utilizzare questo EA nelle diverse fasi del tuo account Prop Firm.





Caratteristiche dell'EA:

Utilizza piccoli stop loss dinamici e take profit dinamici e disponi di molteplici metodi di chiusura integrati per chiudere rapidamente le posizioni e proteggere i profitti. Scambia solo una coppia alla volta. Niente Martin, niente griglia. Tutte le coppie di valute possono essere caricate con un solo grafico. Il tempo medio di permanenza è di circa 2 ore. Basta aumentare il parametro di apertura chiave FuHeZhi e otterrai una serie di risultati sorprendenti.





Coppie di valute supportate:



XAUUSD/ORO/Oro

La versione 3.0 supporta fino a 15 coppie di valute: GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.







EA esegue:



Orario di lavoro: M5.

Deposito minimo: $50.

Non è necessario un conto ECN con spread basso, XAUUSD consente uno spread di 40 pip. Naturalmente, la performance dei conti ECN che utilizzano spread bassi sarà più eccezionale.





Molto importante:



Questo EA è progettato solo per le seguenti situazioni: I broker la cui ora della piattaforma di trading è GMT+2 (o ora legale GMT+3) non hanno bisogno di impostare un offset GMT. Ad esempio, se la tua piattaforma è 2 ore avanti rispetto a IC Markets, anche gli orari di trading dovrebbero essere impostati 2 ore avanti. I requisiti di cui sopra sono inclusi nella maggior parte dei broker come ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC, ecc.

Si consiglia di utilizzare i mercati IC . Qui ci sono spread molto bassi e otterrai profitti migliori rispetto ai segnali.





impostare il file per favore contattami. Sono sempre stato qui.



