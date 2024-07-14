Apocalypse Gold
- Experts
- Xian Qin Ceng
- Versione: 6.4
- Aggiornato: 25 luglio 2025
- Attivazioni: 10
A molte persone piace il trading XAUUSD e io non faccio eccezione. Dopo aver accumulato esperienza di trading e duro lavoro, ho creato questo Apocalypse XAU EA appositamente per il trading di tutte le varietà correlate a XAU, come XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Tuttavia, considerando che molte persone potrebbero non aver bisogno di scambiare tutte le coppie di valute XAU, ma solo XAUUSD, un EA entry-level diventa molto significativo. Quindi ho deciso di creare Apocalypse Gold, un EA appositamente progettato per il trading XAUUSD.
Visualizzazione dei segnali e gruppo di discussione:
- Visualizzazione del segnale 1: https://www.mql5.com/zh/signals/2310385
- Se non sai come impostare i parametri o hai altre domande, fai clic qui: clicca qui
- Backtesting di dati storici di qualità del 99,9%, 2018-2024, lotto Fixde .
Prossimo prezzo 799$!
Un ordine alla volta, ogni ordine di negoziazione ha uno stop loss e uno stop profit. Niente Martin, niente griglia. Negli anni buoni, EA continuerà a crescere. Naturalmente ci sono momenti brutti. Ma le giornate brutte di solito non durano a lungo. Cerchiamo di avere buone aspettative per il futuro insieme.
Valutazione dell'impresa di sostegno:
Si prega di controllare le regole della Prop Firm prima di acquistare questo EA. Coloro a cui non è consentito resistere tutta la notte sono incompatibili. Non è consentito detenere due ordini di trading contemporaneamente ed è necessario chiudere una strategia EA. Ti invitiamo a controllare le regole della Prop Firm e il supporto della Prop Firm prima di utilizzare questo EA nelle diverse fasi del tuo account Prop Firm.
Caratteristiche dell'EA:
- Utilizza piccoli stop loss dinamici e take profit dinamici e disponi di molteplici metodi di chiusura integrati per chiudere rapidamente le posizioni e proteggere i profitti.
- Scambia solo una coppia alla volta. Niente Martin, niente griglia.
- Tutte le coppie di valute possono essere caricate con un solo grafico.
- Il tempo medio di permanenza è di circa 2 ore.
- Basta aumentare il parametro di apertura chiave FuHeZhi e otterrai una serie di risultati sorprendenti.
Coppie di valute supportate:
- XAUUSD/ORO/Oro
- La versione 3.0 supporta fino a 15 coppie di valute: GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.
EA esegue:
- Orario di lavoro: M5.
- Deposito minimo: $50.
- Non è necessario un conto ECN con spread basso, XAUUSD consente uno spread di 40 pip. Naturalmente, la performance dei conti ECN che utilizzano spread bassi sarà più eccezionale.
Molto importante:
Questo EA è progettato solo per le seguenti situazioni: I broker la cui ora della piattaforma di trading è GMT+2 (o ora legale GMT+3) non hanno bisogno di impostare un offset GMT. Ad esempio, se la tua piattaforma è 2 ore avanti rispetto a IC Markets, anche gli orari di trading dovrebbero essere impostati 2 ore avanti. I requisiti di cui sopra sono inclusi nella maggior parte dei broker come ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC, ecc.
Si consiglia di utilizzare i mercati IC . Qui ci sono spread molto bassi e otterrai profitti migliori rispetto ai segnali.
impostare il file per favore contattami. Sono sempre stato qui.
My prop firm is connect funds, i am not good on MT5, i do not know the GMT of it, if you know can you provide me a set for it ?