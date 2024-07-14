Beaucoup de gens aiment le trading XAUUSD, et je ne fais pas exception. Après avoir accumulé une certaine expérience de trading et un travail acharné, j'ai créé cet Apocalypse XAU EA spécifiquement pour le trading de toutes les variétés liées à XAU, telles que XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD. Cependant, étant donné que de nombreuses personnes n'ont peut-être pas besoin de négocier toutes les paires de devises XAU, mais uniquement de négocier XAUUSD, une EA d'entrée de gamme devient très significative. J'ai donc décidé de créer Apocalypse Gold, un EA spécialement conçu pour le trading XAUUSD.

Affichage du signal 1 : https://www.mql5.com/zh/signals/2310385

Cliquez ici Backtesting de données historiques de qualité à 99,9 %, 2018-2024, lot Fixde .

Un ordre à la fois, chaque ordre de trading comporte un stop loss et un stop profit. Pas de martin, pas de grille. Dans les bonnes années, EA continuera à croître. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Mais les mauvais jours ne durent généralement pas longtemps. Ayons ensemble de bonnes attentes pour l’avenir.





Veuillez vérifier les règles de votre Prop Firm avant d'acheter cette EA. Ceux qui ne sont pas autorisés à passer la nuit sont incompatibles. Il n'est pas autorisé de détenir deux ordres de trading en même temps et doit clôturer une stratégie EA. Veuillez vérifier vos règles Prop Firm et le support Prop Firm avant d'utiliser cet EA à différentes étapes de votre compte Prop Firm.





Utilisez un petit stop loss dynamique et un take profit dynamique, et disposez de plusieurs méthodes de clôture intégrées pour clôturer rapidement les positions et protéger les bénéfices. N'échangez qu'une seule paire à la fois. Pas de martin, pas de grille. Toutes les paires de devises peuvent être chargées avec un seul graphique. Le temps de maintien moyen est d'environ 2 heures. Augmentez simplement le paramètre d'ouverture de clé FuHeZhi et vous obtiendrez une variété de résultats surprenants.





XAUUSD /GOLD/Or

La version 3.0 prend en charge jusqu'à 15 paires de devises : GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.







Horaires de travail : M5.

Dépôt minimum : 50 $.

Pas besoin d'un compte ECN à faible spread, XAUUSD permet un spread de 40 pips. Bien entendu, les performances des comptes ECN utilisant de faibles spreads seront plus remarquables.





Cette EA est uniquement conçue pour les situations suivantes : Les courtiers dont l'heure de la plateforme de trading est GMT+2 (ou GMT+3 heure d'été) n'ont pas besoin de définir un décalage GMT. Par exemple, si votre plateforme est en avance de 2 heures sur IC Markets, les heures de négociation doivent également être définies 2 heures en avance. Les exigences ci-dessus sont incluses chez la plupart des courtiers tels que ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC, etc.

Il est recommandé d'utiliser IC Markets . Les spreads sont ici très faibles et vous réaliserez de meilleurs profits que les signaux.





