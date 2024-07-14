Apocalypse Gold

Beaucoup de gens aiment le trading XAUUSD, et je ne fais pas exception. Après avoir accumulé une certaine expérience de trading et un travail acharné, j'ai créé cet Apocalypse XAU EA spécifiquement pour le trading de toutes les variétés liées à XAU, telles que XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD. Cependant, étant donné que de nombreuses personnes n'ont peut-être pas besoin de négocier toutes les paires de devises XAU, mais uniquement de négocier XAUUSD, une EA d'entrée de gamme devient très significative. J'ai donc décidé de créer Apocalypse Gold, un EA spécialement conçu pour le trading XAUUSD.

Un ordre à la fois, chaque ordre de trading comporte un stop loss et un stop profit. Pas de martin, pas de grille. Dans les bonnes années, EA continuera à croître. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Mais les mauvais jours ne durent généralement pas longtemps. Ayons ensemble de bonnes attentes pour l’avenir.


Évaluation de l'entreprise d'accessoires :

Veuillez vérifier les règles de votre Prop Firm avant d'acheter cette EA. Ceux qui ne sont pas autorisés à passer la nuit sont incompatibles. Il n'est pas autorisé de détenir deux ordres de trading en même temps et doit clôturer une stratégie EA. Veuillez vérifier vos règles Prop Firm et le support Prop Firm avant d'utiliser cet EA à différentes étapes de votre compte Prop Firm.


Caractéristiques d'EA :

  1. Utilisez un petit stop loss dynamique et un take profit dynamique, et disposez de plusieurs méthodes de clôture intégrées pour clôturer rapidement les positions et protéger les bénéfices.
  2. N'échangez qu'une seule paire à la fois. Pas de martin, pas de grille.
  3. Toutes les paires de devises peuvent être chargées avec un seul graphique.
  4. Le temps de maintien moyen est d'environ 2 heures.
  5. Augmentez simplement le paramètre d'ouverture de clé FuHeZhi et vous obtiendrez une variété de résultats surprenants.


Paires de devises prises en charge :

  • XAUUSD /GOLD/Or
  • La version 3.0 prend en charge jusqu'à 15 paires de devises : GBPUSD, EURUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURAUD, CHFJPY, EURCAD, GBPCAD, EURSGD, USDSGD, AUDSGD, AUDCAD, EURCHF, GBPAUD.


EA exécute :

  • Horaires de travail : M5.
  • Dépôt minimum : 50 $.
  • Pas besoin d'un compte ECN à faible spread, XAUUSD permet un spread de 40 pips. Bien entendu, les performances des comptes ECN utilisant de faibles spreads seront plus remarquables.


Très important :

Cette EA est uniquement conçue pour les situations suivantes : Les courtiers dont l'heure de la plateforme de trading est GMT+2 (ou GMT+3 heure d'été) n'ont pas besoin de définir un décalage GMT. Par exemple, si votre plateforme est en avance de 2 heures sur IC Markets, les heures de négociation doivent également être définies 2 heures en avance. Les exigences ci-dessus sont incluses chez la plupart des courtiers tels que ICMarkets, TMGM, Doo, Pepperstone, FP Markets, Go Markets, XM, EC, etc.

Il est recommandé d'utiliser IC Markets . Les spreads sont ici très faibles et vous réaliserez de meilleurs profits que les signaux.


définir le fichier s'il vous plaît contactez-moi. J'ai toujours été ici.


Avis 23
Ismaelledesma_
29
Ismaelledesma_ 2025.02.04 00:12 
 

My prop firm is connect funds, i am not good on MT5, i do not know the GMT of it, if you know can you provide me a set for it ?

John Woodward Jr
342
John Woodward Jr 2024.11.28 00:56 
 

Great EA and even better support. Highly recommend.

Updated 1-14-2025

Had very good success with this EA for the first month. Then, ran in to a problem, you get a lot of small Trailing Stop Loss wins but, one full SL, wipes them all out

Update Feb 3, 2025

I have removed this EA and will not use it anymore. Small wins wiped out by one trade isn't a good strategy. After 10 weeks of use, this EA is a net loser

tokmak128
166
tokmak128 2024.11.16 21:02 
 

EA took it based on reviews from other users and I didn’t regret it. EA has already recouped its price. Slowly but surely I'm making money. I recommend

Sachin Gautam
1160
Sachin Gautam 2025.09.24 22:26 
 

The best loss maker EA. Let me post the myfxbook results for my icmarkets account.

Xian Qin Ceng
17223
Réponse du développeur Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:26
My response to you is here, https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 Everyone can clearly see that you immediately cut the lot to a very low level after the loss occurs. In fact, if you don't do this, EA will profit like my signal account and backtesting. I heard that you only lost $300, which is a happy thing. When you first said that my EA lost $900, it scared me. Chat records will be made public. Whether EA is good or bad, time will give an answer.
Additionally, everyone can see that you are an EA seller, and leaving fair reviews is helping yourself.
我对你的答复在这里， https://www.mql5.com/zh/market/product/120089/comments#comment_58113559 每个人都可以非常清楚的看到你在损失发生后立即削减Lot到非常低的程度，实际上你如果不这样做，EA会像我的信号账户和回测那样获利。
听说你只损失了300美金这是一件让人开心的事，你刚开始说我的EA亏损了你900美元吓到我了。聊天记录会被公开。EA是好是坏，时间会给予一个答案。
另外，每个人都可以看到你是一位EA卖家，发表公正的评论是在帮助你自己。
lh39337103
23
lh39337103 2025.09.11 00:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Amr Gomaa Saleh Husain
433
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.08.02 13:10 
 

Not recommended, look at the signals page and you will understand why.

Xian Qin Ceng
17223
Réponse du développeur Xian Qin Ceng 2025.09.25 01:13
If you follow the suggestions in the group, EA's profits have already reached a new high. The Apocalypse Gold EA, as an improved version of the Gold King Pro EA, has undergone 5 years of practical testing and is excellent and feasible. Please set up the software correctly. Poor performance usually results in incorrect time settings. Apocalypse Gold EA needs to set the correct GMT2 and 3 times, otherwise it will continue to incur losses.
Malhar Utpalkumar Jivrajani
277
Malhar Utpalkumar Jivrajani 2025.04.02 04:45 
 

Backtesting looks average and so does the actual trade. Not impressed. Will update if it outperforms.

Lorenz
150
Lorenz 2025.03.12 17:30 
 

Its a good bot. Its a night scalper, the entries at night are very precise. Im on a good winning streak at the moment. Bot is running for 2 months now. Btw forget about running it on currencies, its not profitable.

king1898
369
king1898 2025.03.07 09:34 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

tokmak128
166
tokmak128 2024.11.16 21:02 
 

EA took it based on reviews from other users and I didn’t regret it. EA has already recouped its price. Slowly but surely I'm making money. I recommend

You Ming Xing
1660
You Ming Xing 2024.11.15 14:56 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Gary Hu
107
Gary Hu 2024.11.15 13:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Mattingkoy
19
Mattingkoy 2024.11.15 10:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

jwlim871
49
jwlim871 2024.10.14 04:27 
 

Been testing this EA for a month plus, this month is a profitable month. It works exactly the same as shown in the live signal. The EA is very reliable, it doesn't manipulate win rate by using huge ass stop loss. Losses are part of a successful trading journey. And this EA definitely does that. Seller also response well and fast. Very recommended!

Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2024.09.20 06:23 
 

Great EA, Great customer service, I look forward to buying more from this author

Xian Qin Ceng
17223
Réponse du développeur Xian Qin Ceng 2024.09.20 07:00
Thank you very much for your good comments.
Jin Shuo Wang
218
Jin Shuo Wang 2024.08.25 18:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

sapwbg
26
sapwbg 2024.08.17 15:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Aaron_z
62
Aaron_z 2024.08.16 12:12 
 

I used this EA for about one week, it already begin to make profit now. I think it is good. the fixed lot backtest(2020-2024) show 83% trades would make profit and "the average profit" almost = "the average loss", so I think it is safe and very effective. and the Max profit even double than the max loss.(you also could refer to the real signal) the seller also give some suggestion about how to use the EA, it can help you to reduce the drawdown.

Mark Y
420
Mark Y 2024.08.15 06:29 
 

This EA is very good, its orders have clear and reasonable profit and tracking stop loss. The profit/loss ratio is very reasonable. While maintaining an 80% win rate. One of the best EA's I've ever seen

12
