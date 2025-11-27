- 成长
交易:
222
盈利交易:
157 (70.72%)
亏损交易:
65 (29.28%)
最好交易:
106.09 USD
最差交易:
-49.68 USD
毛利:
577.18 USD (476 285 pips)
毛利亏损:
-140.72 USD (12 531 pips)
最大连续赢利:
32 (39.71 USD)
最大连续盈利:
186.14 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
8.26%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 小时
采收率:
8.79
长期交易:
82 (36.94%)
短期交易:
140 (63.06%)
利润因子:
4.10
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
14 (-13.70 USD)
最大连续亏损:
-49.68 USD (1)
每月增长:
68.41%
年度预测:
830.05%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
4.64 USD
最大值:
49.68 USD (13.78%)
相对跌幅:
结余:
24.65% (22.64 USD)
净值:
25.27% (42.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|




25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|485
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1





100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53






- 入金加载
- 提取
最好交易: +106.09 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +39.71 USD
最大连续亏损: -13.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
|0.00 × 2

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1

GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1

DooGroup-Live
|0.00 × 1

BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4

EverestCM-Live
|0.00 × 2

Exness-MT5Real10
|0.00 × 6

VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1

XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1

AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42

ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9

ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13

FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5

CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9

ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118

FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2

FPMarkets-Live
|0.52 × 180

ICMarkets-MT5
|0.58 × 36

ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79

VTMarkets-Live
|0.68 × 227

StriforLLC-Live
|0.72 × 18

XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652

ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7046

Exness-MT5Real8
|0.85 × 902

PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
XAUUSD night EA
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
577%
2
456
USD
USD
247
USD
USD
32
97%
222
70%
8%
4.10
1.97
USD
USD
25%
1:500