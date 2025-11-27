信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0条评论
可靠性
32
2 / 456 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 577%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
222
盈利交易:
157 (70.72%)
亏损交易:
65 (29.28%)
最好交易:
106.09 USD
最差交易:
-49.68 USD
毛利:
577.18 USD (476 285 pips)
毛利亏损:
-140.72 USD (12 531 pips)
最大连续赢利:
32 (39.71 USD)
最大连续盈利:
186.14 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
8.26%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 小时
采收率:
8.79
长期交易:
82 (36.94%)
短期交易:
140 (63.06%)
利润因子:
4.10
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
-2.16 USD
最大连续失误:
14 (-13.70 USD)
最大连续亏损:
-49.68 USD (1)
每月增长:
68.41%
年度预测:
830.05%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
4.64 USD
最大值:
49.68 USD (13.78%)
相对跌幅:
结余:
24.65% (22.64 USD)
净值:
25.27% (42.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 121
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 485
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +106.09 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +39.71 USD
最大连续亏损: -13.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.85 × 902
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
140 更多...
XAUUSD night EA 
没有评论
2025.12.24 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 21:58
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.65% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
