MTF Chart PRO: Desen, Destek/Direnç ve Uyarılarla Çoklu Zaman Dilimi Analizi

Genel Bakış

MTF Chart PRO, mevcut grafik üzerine birden fazla zaman diliminden özelleştirilebilir mumları bindiren gelişmiş bir MetaTrader 4 göstergesidir. Pencereler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan kesintisiz çoklu zaman dilimi (MTF) analizi sağlar. Forex, hisse senedi ve kripto para yatırımcıları için idealdir. Görsel mum ekranını, dahili destek/direnç (S/R) çizgileri, otomatik SL/TP (Stop Loss/Take Profit) seviyeleri, mum deseni tespiti ve yapılandırılabilir uyarılarla birleştirerek trendleri, kırılımları ve dönüşleri bir bakışta fark etmenizi sağlar.

Temel Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Mumları: Açık bir katmanlama için otomatik opaklık karışımıyla (%100, %50, %20) en fazla üç zaman dilimini (örn. M15, H4, D1) gösterir. Her biri, grafik üzerindeki düğmelerle açılıp kapatılabilir. M1'den MN'ye kadar 21 zaman dilimini destekler; renkler, genişlikler, doldurulmuş gövdeler ve kutulu fitiller özelleştirilebilir.

Destek/Direnç Çizgileri: Her zaman dilimi için önceki mumların yüksek/düşük seviyelerine dayalı parlak S/R seviyeleri çizer, kolay görünürlük için her zaman tam opaklıkta kalır.

Risk Yönetimi ile SL/TP Seviyeleri: Kırılımlarda Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve gösterir. Sabit Risk:Ödül oranlarını (örn. 1:2) veya sonraki S/R seviyelerini kullanır. Çizgi stilleri, renkler, genişlikler ve fiyat etiketleri özelleştirilebilir.

Kırılım Onayı: S/R kırılımlarını gerçek zamanlı veya mum kapanışından sonra tespit eder ve yanlış sinyalleri önlemek için uyarılar gönderir.

Mum Desen Tespiti: Doji, Çekiç, Yutan Boğa/Ayı, Harami, Sabah/Akşam Yıldızı ve Üç Asker/Üç Kara Karga gibi 15'ten fazla deseni tanımlar. Yükseliş/düşüş göstergeleriyle etiketler, işaretleyiciler (oklar) ve uyarılar gösterir. Gövde oranları, gölgeler ve boşluklar için hassasiyet ayarlanabilir.

Uyarı Sistemi: Kırılımlar ve desenler için pop-up, ses, push ve e-posta yoluyla kapsamlı bildirimler sunar. Tekrarları önler ve ses dosyalarını özelleştirmenize olanak tanır.

Ek Araçlar: OHLC (Açılış, En Yüksek, En Düşük, Kapanış) göstergesi, bar sınırları, birden fazla örnek için benzersiz tanımlayıcı ve güvenlik için otomatik zaman dilimi ayarlamaları içerir.

Neden MTF Chart PRO'yu Seçmelisiniz?

Bu gösterge, MTF görsellerini, risk araçlarını ve desen tanımayı tek bir güçlü pakette birleştirerek işlem akışınızı kolaylaştırır. Farklı zaman dilimlerinde uyum noktalarını tespit edin, doğru SL/TP ile giriş/çıkışları yönetin ve yüksek olasılıklı kurulumlar hakkında anında uyarılar alın. Bu, analiz süresini azaltır ve karar verme sürecinizi geliştirir. Scalping'den swing ticarete kadar her stratejiye uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.

MT4'te güvenilirliği test edilmiştir, yeniden boyama yapmaz ve düşük CPU kullanımı sağlar. Grafik analizinizi bir üst seviyeye taşımak için şimdi indirin!