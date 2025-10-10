Multi Indicator Strategy EA MT5 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 5 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération précise de signaux, une gestion robuste des risques et une faible utilisation des ressources pour une exécution fluide.

Vous pouvez télécharger la version MT4 ici : Multi Indicator Strategy EA MT4

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux et Entrées | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Aperçu des Fonctionnalités Clés :

Système multi-indicateurs avec des paramètres personnalisables pour ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI.

Prend en charge plusieurs périodes pour des stratégies de trading adaptatives.

Stratégies d’entrée/sortie flexibles avec des modes de combinaison AND/OR/NA pour une logique de signaux personnalisée.

Gestion avancée des risques avec Stop-Loss, Take-Profit et options de récupération des pertes (Grille, Couverture, Martingale).

Filtre de tendance utilisant une Moyenne Mobile sur une période supérieure pour une précision accrue des trades.

Filtres jour/heure pour un trading spécifique à certaines sessions.

Tableau de bord en temps réel affichant les détails des trades, les métriques du compte et l’état du système.

Notifications pop-up, par e-mail et push pour des mises à jour opportunes.

Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement fiable 24/7.

Aperçu des Stratégies des Indicateurs :

Chaque indicateur prend en charge plusieurs stratégies d’entrée et de sortie configurables. Les exemples clés incluent :

ADX : Achat lorsque +DI dépasse -DI (PDI > MDI) ; vente lorsque inférieur. Achat lorsque ADX croise un seuil à la hausse ; vente lorsqu’il croise à la baisse.

Bandes de Bollinger : Achat sur renversement à la bande inférieure ; vente à la bande supérieure. Achat lorsque le prix dépasse la bande médiane ; vente lorsqu’il passe en dessous.

CCI : Achat lorsque CCI entre en zone de survente ; vente en zone de surachat. Achat lorsque CCI croise zéro à la hausse ; vente à la baisse.

MACD : Achat sur croisement haussier en dessous de zéro ; vente sur croisement baissier au-dessus. Achat lorsque MACD dépasse la ligne de signal ; vente lorsqu’il passe en dessous.

Moyenne Mobile : Achat lorsque la MA rapide croise la lente à la hausse ; vente lorsqu’elle croise à la baisse. Achat lorsque le prix est au-dessus de la MA rapide ; vente lorsqu’il est en dessous.

RSI : Achat lorsque RSI croise 50 à la hausse ; vente lorsqu’il croise à la baisse. Achat lorsque RSI est en dessous du niveau inférieur ; vente lorsqu’il est au-dessus du niveau supérieur.

Stochastique : Achat lorsque %K croise 50 à la hausse ; vente lorsqu’il croise à la baisse. Achat sur croisement %K/%D en dessous de la survente ; vente au-dessus de la surachat.

Awesome Oscillator : Achat lorsque AO croise zéro à la hausse ; vente lorsqu’il croise à la baisse. Achat sur motif de soucoupe haussier ; vente sur baissier.

RVI : Achat lorsque la ligne principale croise la ligne de signal à la hausse ; vente lorsqu’elle croise à la baisse. Achat lorsque la ligne principale dépasse le niveau supérieur ; vente lorsqu’elle est en dessous du niveau inférieur.

Stratégies de Sortie : Reflètent les stratégies d’entrée avec une logique inversée (par exemple, sortie d’achat RSI sur croisement en dessous de 50).

Remarque : Multi Indicator Strategy EA MT5 est un outil de trading professionnel qui améliore la prise de décision grâce à des signaux multi-indicateurs. Il nécessite une configuration minutieuse des paramètres des indicateurs, des stratégies d’entrée/sortie et des paramètres de gestion des risques pour s’aligner sur vos objectifs de trading et votre tolérance au risque. Un test approfondi dans un environnement de démonstration est essentiel pour optimiser les performances et atténuer les risques associés au trading automatisé et aux stratégies de récupération des pertes.

Conseil important :

Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. La complexité des signaux multi-indicateurs et des stratégies de récupération des pertes (Grille, Couverture, Martingale) peut entraîner des risques significatifs si elle n’est pas gérée correctement, en particulier sur les marchés volatils. Pour une utilisation efficace :

Testez minutieusement sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel pour comprendre le comportement des signaux et l’exposition au risque.

Revoyez et ajustez régulièrement les paramètres en fonction des conditions du marché. Consultez les liens du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations, backtests et guides de configuration.

