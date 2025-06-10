Probability MT4

Ortalama, Martingale Yok



"Olasılık", Forex piyasasında işlem yapmak için olasılık teorisinin prensiplerinden yararlanmak üzere tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, yatırımcılara sağlam, güvenilir ve karlı bir işlem deneyimi sunarken minimum risk maruziyetini garantilemek için titizlikle tasarlanmıştır. Yüksek riskli Martingale stratejisinden kaçınarak, "Olasılık" daha ölçülü bir ortalama yaklaşımı kullanır ve bu da onu minimum fona sahip yatırımcılar için bile uygun hale getirir.

Temel Özellikler:

Olasılık Teorisine Dayalı İşlem:
Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için olasılık teorisine dayanan gelişmiş algoritmalar kullanır.
Potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmek ve işlem sinyalleri üretmek için piyasa verilerini sürekli olarak analiz eder.

Ortalama Stratejisi:
İşlemleri etkili bir şekilde yönetmek için bir ortalama stratejisi uygular.
Ortalama giriş fiyatını düşürmek için hesaplanmış aralıklarla ek pozisyonlar açar.
Martingale stratejilerinde görülen pozisyon boyutlarındaki üssel artış olmadan kontrollü riski garanti eder.

Risk Yönetimi:
Yatırımcının sermayesini korumak için sıkı risk yönetimi protokollerini içerir.
Özelleştirilebilir zarar durdurma ve kar alma ayarlarına sahiptir. Değişen piyasa koşullarına ve hesap boyutlarına uyum sağlamak için dinamik lot boyutlandırma içerir.

Asgari Fon Gereksinimi:

Asgari başlangıç ​​sermayesiyle etkili bir şekilde çalışmak üzere optimize edilmiştir.
Riskleri azaltmak için muhafazakar kaldıraç kullanır ve küçük hesapların sürdürülebilir büyümesini sağlar.

Çoklu Çift Yeteneği:
Aynı anda birden fazla döviz çifti ile işlem yapma yeteneği.
Bireysel olasılıklarına göre farklı çiftler arasında pozisyon açmak için birleşik bir sinyal oluşturma sistemi kullanır.
İşlemleri çeşitli piyasalara yayarak riski çeşitlendirir ve işlem stratejisinin genel istikrarını artırır.

Otomatik İşlem:
Tamamen otomatiktir ve asgari düzeyde manuel müdahale gerektirir.
Piyasayı sürekli olarak izler, işlemleri gerçekleştirir ve pozisyonları 7/24 yönetir.
Tüccarları hesap durumları hakkında bilgilendirmek için gerçek zamanlı güncellemeler ve uyarılar sağlar.

Kullanıcı Dostu Arayüz:
Hem acemi hem de deneyimli tüccarlar için gezinmesi kolay arayüz.
Önemli metrikleri, işlem geçmişini ve performans analizlerini görüntüleyen kapsamlı gösterge paneli. EA'nın davranışını bireysel işlem tercihlerine göre uyarlamak için özelleştirilebilir ayarlar.

Geriye Dönük Test ve Optimizasyon:
Stratejiyi geçmiş verilere göre doğrulamak için kapsamlı geriye dönük test yetenekleri içerir.
Düzenli güncellemeler ve optimizasyonlar, EA'nın değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasını sağlar.

Avantajlar:
Tutarlılık: İstatistiksel olasılıklardan yararlanarak istikrarlı getiriler sağlar.
Güvenlik: Sürdürülebilir büyümeye odaklanarak yüksek riskli stratejilerden kaçınır.
Çok yönlülük: Tek bir piyasaya olan bağımlılığı azaltarak birden fazla çiftle işlem yapar.
Erişilebilirlik: Sınırlı başlangıç ​​sermayesine sahip yatırımcılar için uygundur.
Kolaylık: Kullanıcı dostu bir tasarımla tamamen otomatikleştirilmiştir.

Sonuç:
"Olasılık", olasılık teorisinin zorluklarını pragmatik bir ortalama stratejisiyle uyumlu hale getiren ve yatırımcıların gereksiz risklere maruz kalmadan tutarlı sonuçlar elde edebilmelerini sağlayan yenilikçi bir Uzman Danışmandır. Sağlam bir risk yönetimi çerçevesiyle birleşen çok çiftli işlem yeteneği, yatırımları üzerinde kontrolü korurken potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçimdir. İster ticarette yeni olun, ister deneyimli bir profesyonel olun, "Probability" Forex piyasasının karmaşıklıklarında gezinmek için güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.
Önerilen ürünler
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Uzman Danışmanlar
Live Result:  https://www.mql5.com/en/signals/1924716 Download set file for EURUSD Trend Rider Pro V2 is a trading robot that works on all forex pair and helps you trade automatically. It is uniquely coded to manage your forex investments and optimize the best result from the complexities of the forex market. Whether you’re just getting started or are a full-time trader, Trend Rider Pro V2 is the perfect choice for optimized growth and verifiable result. This EA utilizes a sophisticated combinat
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Uzman Danışmanlar
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Uzman Danışmanlar
EA works with none of the technical indicators.   It waits for the trend and trade accordingly. No standard indicators. No grid trading. No arbitrage. No curve fitting according to back-test results No Hedge   Very low Stop Loss Ratio  Tested with 99.90% data Modelling quality. Can work with even $30 USD Recommendations : Developed for M1, EURUSD ECN Broker with 5 points Settings Spread: Need to be as low as possible. Trailing Status: trailing stop usage option Trailing stop: Pips to allow trail
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Desbot
Luke Joel Desmaris
Uzman Danışmanlar
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Uzman Danışmanlar
Gemini Trump EA represents a sophisticated advancement in grid trading systems. Unlike traditional methods that rely on fitting the system to historical data, Gemini Trump EA is engineered to exploit existing market inefficiencies, leveraging authentic market dynamics. Gemini boasts an impressive array of features designed for both convenience and performance. With its One Chart Setup, you can trade all supported symbols using a single chart, while its Multi-Currency Support seamlessly handles m
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Uzman Danışmanlar
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Battle Bot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Uzman Danışmanlar
This robot is designed to trade based on supply and demand, It trades currency pairs.  Use this robot on the m1 and m5 timeframe. avoid using the robot during news as this can have a negative affect on the performance of this EA. This robot uses the alligator indicator with the RSI indicator to get its entries. Its aim is to catch the lowest and highest points of a market trend during the specific time period.
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Uzman Danışmanlar
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Gold Bullion
Armin Heshmat
Uzman Danışmanlar
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Uzman Danışmanlar
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
Infinity Gold Impulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Infinity Gold Impulse – Advanced Algorithm for Gold Trading (XAU/USD).  Trading gold, like any investment, requires a thorough understanding of market conditions, strategic planning, and consideration of the many factors that determine its value. Gold trading principles are based on the fundamental laws of supply and demand, as well as an analysis of the macroeconomic situation, geopolitics, and market sentiment. Gold is traditionally viewed as a safe haven asset during times of economic ins
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Shl v1
Michail Papaioannou
Uzman Danışmanlar
SHL V1  The SHL V1 expert advisor is a scalping ea.  For maximum results, we suggest using it only in a RAW Spread account. TRADING TYPE:  Market Trends Order Type: Pending & Market Time frame: Daily Risk Management: Yes Product: EURUSD Pending SL : Yes VPS : Proposed Fix Lot Size: Yes Platforms: MT4 Trailing Stop Loss: Yes Max Spread: 7 Max Open Orders: 1 Account Type : RAW/ECN Pending TP:  Yes Max Stop Level: 15 STOP LOSS: VARIABLE
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
Samurai Prop
Gian Luca Cassol
Uzman Danışmanlar
The Expert has been develop after months of trading on different Prop Firms with the aim to find a solution capable to run 24/5 and keep the drawdown below the strict requirement of 4%. This Expert is running primarly on EUR/USD attached on H1 chart but it can customized upon request on different pairs and timeframes. Currently the best performance are achieved on EURUSD. The setfile is not provided because it must be customized case by case. If you buy the unlimited license you will get a custo
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Uzman Danışmanlar
The EA trades according to the specified trend. It only opens trades in the direction of the trend and changes direction once that trend changes. It has recovery function to offset any of the trades that goes into negative, seeking to close all in some profit or breakeven or minimal loss. Settings can fully be customized, whether for scalping or intraday purposes. DEFAULT SETTINGS OPTIMIZED FOR EURUSD, EURJPY and EURGBP. When testing, make sure the spread is not abnormal. The EA is versatile and
Aero Trade
Alprian
Uzman Danışmanlar
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading bot ai is an artificial intelligence-based robot with self-learning capabilities. This robot initiates its first trades based on the input parameters specified in the settings. Each trade executed by the robot is recorded in a file (memorized). The robot then analyzes all the closed trades and the conditions under which they were closed. If the overall profit of the closed trades is negative, the robot examines the parameters with which they were opened and adjusts them to improve
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Yılın en büyük indirimi başladı – Black Friday kampanyamız resmen açıldı! Dynamic Pips EA’de %30 İNDİRİM – şimdi sadece 840 $ , üstelik 8 aktivasyon dahil . Üstelik hepsi bu kadar değil: • Henüz sahip değilsen, Boring Pips EA’nin (MT4 veya MT5 sürümü) ücretsiz bir kopyasını al. • Mevcut bir müşterisen ek %10 indirim kazan. Hemen harekete geç! Bu teklif yalnızca ilk 5 alıcı için geçerlidir veya Kasım ayı sonuna kadar devam eder; hangisi önce gelirse. Daha fazla bilgi almak veya k
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Pocioli
Mike Amega
Uzman Danışmanlar
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Rockman
Jia Jie Tian
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
HFT Dominator – Ultra Hızlı Piyasa Emir Uygulama Sistemi Bu Uzman Danışman ( Expert Advisor, EA ) yüksek hızlı, düşük gecikmeli piyasa işlemleri için tasarlanmıştır. Optimize edilmiş kayma ( slippage ) kontrolü ile metaller, endeksler ve forex çiftleri gibi hızlı piyasalar için ideal olan dar spread 'ler içinde kesin girişler gerçekleştirir. Promosyon: EA'yı 30 günlüğüne 30 $ karşılığında kiralayın — sınırlı süreli teklif. Sistem, hızlı tempolu işlemlerde maksimum kontrol sağlamak için birden fa
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
ThraeX
Vasile Verdes
5 (2)
Uzman Danışmanlar
ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
Yazarın diğer ürünleri
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Son Teknoloji "FAST SCALPER" Uzman Danışmanını Tanıtıyoruz: Küresel Piyasaların Gücünü Hassasiyet ve Yeterlilikle Serbest Bırakın Dinamik döviz ticareti alanında, eğrinin önünde kalmak, zeka ve teknolojinin eşsiz bir kombinasyonunu gerektirir. "FAST SCALPER" Uzman Danışmanı, dünya para birimlerinin gücüne dayanan yenilikç
Rebate Hunter
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Hedging Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Yardımcı programlar
ÜCRETSİZ MT4 GÖSTERGESİ: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ÜCRETSİZ MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Finansal piyasaların dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmek için nihai aracınız olan "Arz ve Talep Asistanı
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Finansal piyasaların karmaşıklıklarını hassasiyet ve verimlilikle yönlendirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan uzman danışmanımız "Hedging Locking EA" ile tanışın. "Hedging Kilitleme EA", riski yönetmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için pozisyonları aynı anda açıp kapatan stratejik bir yaklaşım olan Hedging Kilitleme yöntemini kullanır. "Hedging Locking EA" özünde
Gold Buster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Assistant MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828 Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4) Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler Nedir Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştiri
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 "Akıllı Yatırımcı" ticaret asistanı uzman danışmanıyla tanışın - benzersiz uyarlanabilirliği ve son teknoloji risk yönetimi stratejileri nedeniyle dünya çapındaki profesyonel yatırımcıların güvendiği nihai araç. "Smart Trader"ın kalbinde, sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamak üzere titizlikle tasarlanmış, devrim niteliğindeki risk yönetimi geçi
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon. İşte Sanal Gerçeklik
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Yardımcı programlar
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Akıllı Göstergelerle Hassas Tek Atışlı İşlem Dağınık stratejilerden, aşırı işlem yapmaktan ve gereksiz riskten bıktınız mı? Grandmaster EA ile tanışın — akıllı karar alma ile tek atış, tek öldürme isteyen yatırımcılar için tasarlanmış temiz, hassas ve lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman. Üçlü Gösterge Mantığı Tarafından Desteklenmektedir Grandmaster EA şu g
Liquidity Side
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Kurumsal Likiditeye Dayalı Akıllı Giriş Liquidity Side, piyasadaki gizli likidite alanlarını tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır; kurumların işlem yapma olasılığının en yüksek olduğu yerler. Bu EA, teknik göstergeleri ve gerçek zamanlı haber filtrelerini birleştirerek piyasa gürültüsünden kaçınabilir ve verimli ve kesin girişlere odakla
Volatility Switching
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatilite Değiştirme", dinamik piyasa ortamlarında pozisyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, piyasa değişkenliğini tanıma ve riskleri azaltmak ve karlılığı artırmak için stratejilerini dinamik olarak ayarlama ilkesiyle çalışır. Volatiliteye dikkat ederek Açık Pozisyon yöntemini kullanan ve gelişmiş bir anaht
Fibo SnR
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Son Teknoloji "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile Tanışın - En İyi Ticaret Arkadaşınız! En yeni ve en gelişmiş Uzman Danışman (EA), "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile ticaret deneyiminizde devrim yaratın. Bu çığır açan araç, ticaret çabalarınızda benzersiz doğruluk ve hassasiyet sağlamak için gelişmiş algoritmaların gücünden ve Fibonacci seviyelerinin değişmez ilkelerinden yararla
Wayang
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret Genel Bakış "Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk aray
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt