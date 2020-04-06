Probability MT4

Media, nessuna Martingala



"Probability" è un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per sfruttare i principi della teoria della probabilità per trading nel mercato Forex. Questo EA è meticolosamente realizzato per fornire ai trader un'esperienza di trading solida, affidabile e redditizia, garantendo al contempo un'esposizione minima al rischio. Evitando la strategia Martingala ad alto rischio, "Probability" impiega un approccio di media più misurato, rendendolo adatto anche ai trader con fondi minimi.

Caratteristiche principali:

Trading basato sulla teoria della probabilità:
Utilizza algoritmi avanzati basati sulla teoria della probabilità per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.
Analizza costantemente i dati di mercato per prevedere potenziali movimenti di prezzo e generare segnali di trading.

Strategia di media:
Implementa una strategia di media per gestire efficacemente le negoziazioni.
Apre posizioni aggiuntive a intervalli calcolati per abbassare il prezzo di ingresso medio.
Garantisce un rischio controllato senza l'aumento esponenziale delle dimensioni delle posizioni osservato nelle strategie Martingala.

Gestione del rischio:
Incorpora rigidi protocolli di gestione del rischio per proteggere il capitale del trader.
Presenta impostazioni personalizzabili di stop-loss e take-profit.
Include il dimensionamento dinamico dei lotti per adattarsi alle diverse condizioni di mercato e alle dimensioni dei conti.

Requisito minimo di fondi:

Ottimizzato per funzionare efficacemente con un capitale iniziale minimo.
Impiega una leva finanziaria conservativa per mitigare i rischi, garantendo una crescita sostenibile dei piccoli conti.

Capacità multicoppia:
Capace di negoziare più coppie di valute contemporaneamente.
Utilizza un sistema di generazione di segnali unificato per aprire posizioni su coppie diverse in base alle loro probabilità individuali.
Diversifica il rischio distribuendo le negoziazioni su vari mercati, migliorando la stabilità complessiva della strategia di trading.

Trading automatizzato:
Completamente automatizzato, richiede un intervento manuale minimo.
Monitora costantemente il mercato, esegue le negoziazioni e gestisce le posizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Fornisce aggiornamenti e avvisi in tempo reale per tenere informati i trader sullo stato del loro conto.

Interfaccia intuitiva:
Interfaccia di facile navigazione sia per i trader principianti che per quelli esperti.
Dashboard completa che mostra metriche chiave, cronologia delle negoziazioni e analisi delle prestazioni.
Impostazioni personalizzabili per adattare il comportamento dell'EA alle preferenze di trading individuali.

Backtesting e ottimizzazione:
Include ampie capacità di backtesting per convalidare la strategia rispetto ai dati storici.
Aggiornamenti e ottimizzazioni regolari assicurano che l'EA si adatti alle mutevoli condizioni di mercato.

Vantaggi:
Coerenza: offre rendimenti costanti sfruttando le probabilità statistiche.
Sicurezza: evita strategie ad alto rischio, concentrandosi sulla crescita sostenibile.
Versatilità: negozia più coppie, riducendo la dipendenza da un singolo mercato.
Accessibilità: adatto ai trader con capitale iniziale limitato.
Convenienza: completamente automatizzato con un design intuitivo.

Conclusione:
"Probability" è un innovativo Expert Advisor che armonizza i rigori della teoria della probabilità con una strategia di media pragmatica, garantendo ai trader di ottenere risultati coerenti senza esporsi a rischi inutili. La sua capacità di trading multicoppia, combinata con un solido framework di gestione del rischio, lo rende una scelta ideale per i trader che cercano di massimizzare il loro potenziale mantenendo il controllo sui loro investimenti. Che tu sia un principiante o un professionista esperto, "Probability" offre una soluzione affidabile ed efficiente per orientarti nelle complessità del mercato Forex.
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Pocioli
Mike Amega
Experts
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema di Esecuzione di Mercato Ultra-Veloce Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operazioni di mercato ad alta velocità e bassa latenza . Esegue ingressi precisi all'interno di spread ristretti, ideale per mercati veloci come metalli, indici e coppie forex , con un controllo dello slippage ottimizzato. Promozione: Noleggia l'EA per 30 giorni a $30 — offerta a tempo limitato. Il sistema supporta molteplici modalità di gestione del denaro , timing di trade adattivo e logic
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
ThraeX
Vasile Verdes
5 (2)
Experts
ThraeX – Scalping su M1   (DAX, XAU, etc) Ispirato alla disciplina e alla precisione dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor (EA) specializzato per MetaTrader 4 , progettato appositamente per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) . È concepito per gestire le rapide fluttuazioni del mercato, mirando a individuare e reagire ai movimenti di prezzo a breve termine con grande velocità e adattabilità. Caratteristiche principali: ️ Logica di scalping per M1 – Progettato per p
