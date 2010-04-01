Probability MT4

Média, sem Martingale



"Probability" é um Expert Advisor (EA) sofisticado, concebido para alavancar os princípios da teoria da probabilidade para a negociação no mercado Forex. Este EA foi meticulosamente criado para proporcionar aos traders uma experiência de negociação robusta, fiável e lucrativa, garantindo ao mesmo tempo uma exposição mínima ao risco. Ao evitar a estratégia Martingale de alto risco, "Probability" emprega uma abordagem de média mais comedida, tornando-a adequada até mesmo para traders com fundos mínimos.

Principais características:

Negociação baseada na teoria da probabilidade:
Utiliza algoritmos avançados baseados na teoria da probabilidade para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade.
Analisa continuamente os dados de mercado para prever possíveis movimentos de preços e gerar sinais de negociação.

Estratégia de média:
Implementa uma estratégia de média para gerir as negociações de forma eficaz.
Abre posições adicionais em intervalos calculados para reduzir o preço médio de entrada.
Garante o risco controlado sem o aumento exponencial do tamanho das posições verificado nas estratégias de Martingale.

Gestão do Risco:
Incorpora protocolos rigorosos de gestão de risco para proteger o capital do trader.
Possui definições personalizáveis ​​de stop-loss e take-profit.
Inclui o dimensionamento dinâmico de lotes para se adaptar a diferentes condições de mercado e tamanhos de contas.

Requisito mínimo de fundos:

Otimizado para funcionar eficazmente com um capital inicial mínimo.
Emprega uma alavancagem conservadora para mitigar os riscos, garantindo o crescimento sustentável das pequenas contas.

Capacidade multipar:
Capaz de negociar vários pares de moedas em simultâneo.
Utiliza um sistema unificado de geração de sinais para abrir posições em diferentes pares com base nas suas probabilidades individuais.
Diversifica o risco ao distribuir as negociações por vários mercados, melhorando a estabilidade global da estratégia de negociação.

Negociação automatizada:
Totalmente automatizado, exigindo uma intervenção manual mínima.
Monitoriza continuamente o mercado, executa operações e gere posições 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fornece atualizações e alertas em tempo real para manter os traders informados sobre o estado das suas contas.

Interface amigável:
Interface fácil de navegar para traders novatos e experientes.
Painel abrangente exibindo métricas principais, histórico de negociações e análises de desempenho.
Configurações personalizáveis ​​para adaptar o comportamento do AE às preferências de negociação individuais.

Backtesting e otimização:
Inclui amplas capacidades de backtesting para validar a estratégia em relação a dados históricos.
As atualizações e otimizações regulares garantem que o EA se adapta às alterações das condições do mercado.

Benefícios:
Consistência: Oferece retornos estáveis ​​ao alavancar probabilidades estatísticas.
Segurança: Evita estratégias de alto risco, focando-se no crescimento sustentável.
Versatilidade: Negocia vários pares, reduzindo a dependência de um único mercado.
Acessibilidade: Adequado para comerciantes com capital inicial limitado.
Conveniência: Totalmente automatizado com um design amigável.

Conclusão:
"Probability" é um Expert Advisor inovador que harmoniza os rigores da teoria da probabilidade com uma estratégia de média pragmática, garantindo que os traders podem alcançar resultados consistentes sem se exporem a riscos desnecessários. A sua capacidade de negociação multipar, combinada com uma estrutura robusta de gestão de risco, faz dela a escolha ideal para os traders que procuram maximizar o seu potencial, mantendo o controlo sobre os seus investimentos. Quer seja um novato em trading ou um profissional experiente, a "Probability" oferece uma solução fiável e eficiente para navegar pelas complexidades do mercado Forex.
