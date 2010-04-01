Probability MT4
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 10 6月 2025
- アクティベーション: 5
平均化、マーチンゲールなし
「Probability」は、確率理論の原理を活用して Forex 取引を行うように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。市場。この EA は、リスクを最小限に抑えながら、トレーダーに堅牢で信頼性が高く、収益性の高い取引体験を提供するために細心の注意を払って作成されています。高リスクのマーチンゲール戦略を回避することで、「Probability」はより慎重な平均化アプローチを採用し、最小限の資金しか持たないトレーダーにも適しています。
主な機能:
確率理論に基づく取引:
確率理論に基づいた高度なアルゴリズムを使用して、高確率の取引機会を特定します。
市場データを継続的に分析して、潜在的な価格変動を予測し、取引シグナルを生成します。
平均化戦略:
平均化戦略を実装して、取引を効果的に管理します。
計算された間隔で追加のポジションを開き、平均エントリー価格を下げます。
マーチンゲール戦略で見られるポジションサイズの指数関数的な増加なしに、リスクを管理します。
リスク管理:
トレーダーの資本を保護するために、厳格なリスク管理プロトコルを組み込んでいます。
カスタマイズ可能なストップロスとテイクプロフィット設定を備えています。さまざまな市場状況や口座サイズに適応するための動的なロットサイズ調整機能が含まれています。
最小限の資金要件:
最小限の開始資本で効果的に機能するように最適化されています。
保守的なレバレッジを使用してリスクを軽減し、小規模口座の持続可能な成長を保証します。
マルチペア機能:
複数の通貨ペアを同時に取引できます。
統合されたシグナル生成システムを使用して、個々の確率に基づいてさまざまなペアでポジションを開きます。
さまざまな市場に取引を分散することでリスクを分散し、取引戦略の全体的な安定性を高めます。
自動取引:
完全に自動化されており、手動による介入は最小限で済みます。
市場を継続的に監視し、取引を実行し、24時間年中無休でポジションを管理します。
トレーダーにアカウントのステータスを知らせるためのリアルタイムの更新とアラートを提供します。
ユーザーフレンドリーなインターフェイス:
初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって操作しやすいインターフェイスです。
主要な指標、取引履歴、パフォーマンス分析を表示する包括的なダッシュボード。 EA の動作を個々の取引の好みに合わせて調整するためのカスタマイズ可能な設定。
バックテストと最適化:
戦略を履歴データに対して検証するための広範なバックテスト機能が含まれています。
定期的な更新と最適化により、EA は変化する市場状況に適応できます。
利点:
一貫性: 統計的確率を活用して安定した収益をもたらします。
安全性: リスクの高い戦略を回避し、持続可能な成長に焦点を当てます。
汎用性: 複数のペアを取引し、単一の市場への依存を減らします。
アクセシビリティ: 初期資本が限られているトレーダーに適しています。
利便性: 完全に自動化され、ユーザーフレンドリーなデザインです。
結論:
「Probability」は、確率理論の厳密さと実用的な平均化戦略を調和させた革新的なエキスパート アドバイザーであり、トレーダーが不必要なリスクにさらされることなく一貫した結果を達成できるようにします。マルチペア取引機能と堅牢なリスク管理フレームワークを組み合わせることで、投資を管理しながら潜在能力を最大限に引き出したいトレーダーにとって理想的な選択肢になります。取引の初心者でも、経験豊富な専門家でも、「Probability」は複雑な外国為替市場をナビゲートするための信頼性が高く効率的なソリューションを提供します。