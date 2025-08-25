WH Fair Value Gap EA MT4

Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz.
Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır.
her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz.

Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için BANA ULAŞIN

MT5 Sürümü: WH Fair Value Gap EA MT5

Temel Özellikler:

  1. Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik İşlem.

  2. Çok Sembollü EA.

  3. Özelleştirilebilir Ayarlar. Gerçek Zamanlı Analiz.

  4. Geriye Dönük Test Yetenekleri.

  5. Kullanıcı Dostu Arayüz

  6. Kapsamlı Destek.

Öneriler:

  • Döviz çiftleri: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ALTIN).
  • Zaman dilimi: H1.
  • Hesap türü: Düşük spread'li hedge.

MQL5 Piyasası için gelişmiş Adil Değer Açığı EA'mızla ticaret deneyiminizi dönüştürün.
İster deneyimli bir yatırımcı olun ister yeni başlıyor olun, EA'mız forex ticaretinin rekabetçi dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları ve içgörüleri sağlar.
Hemen indirin ve işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmaya başlayın!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçin **


Önerilen ürünler
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Uzman Danışmanlar
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Moving Average EA Trader
Ciprian Ghebanoaei
Uzman Danışmanlar
Hareketli Ortalama Tüccar, parametreleri yapılandırması gerekmeyen profesyonel bir ticaret robotudur. Size sadece kullanacağınız partinin büyüklüğüne karar vermek kalıyor. Robot tamamen otomatiktir ve herhangi bir insan müdahalesi gerektirmez. Hareketli ortalamalar temelinde işlem yapar ve tüm döviz çiftlerinde işlem yapabilir. Trendi tespit eden akıllı bir algoritmaya sahiptir. Uzman, trend yönünde emirler oluşturur. Girdi ve çıktı emirleri, herhangi bir MT4 platformunda bulunabilen iki göst
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Uzman Danışmanlar
İki hareketli ortalamanın kesiştiği noktada işlem yapan bir Uzman Danışman, mevcut trend yönünü filtrelemek için üçüncü hareketli ortalamayı kullanır. Esnek ama aynı zamanda basit giriş ayarlarına sahiptir. Problem çözme ->   BURAYA   / MT5 versiyonu ->   BURAYA   / Talimatlar   ->       BURADA     Faydalar: Sezgisel kolay kurulum Her tür enstrüman ve her zaman çerçevesi için uygun Üç tür bildirim vardır İlk sırayı son sıra ile örtüşen geçmeli sistem İşlem hacimlerini otomatik olarak hesaplayab
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Uzman Danışmanlar
Super HunterScalper   (Very Fast EA no Graphics) The  Super Hunter Scalper  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses Math Algorithm to detect entries and closing trades. Please to check The version 2.0 of Hamster Pro :    Hamster_PRO_MT4      Recommendations :  Lot : 0.01. Balance  : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions :  iLot  // Initial Lot stop_loss take_profit Start_hour  End_hou
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Alpha Multi Scalper
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Alpha Multi Scalper is a fully automated Expert Advisor. The strategy of this system consists of two mechanisms that work together between scalping strategies and multiple currency pair strategies . Based on the principles of predictive analysis of market price factors and price fluctuations that help determine trends and identify price patterns can help to see better opportunities for trading to make a profit. And diversify risks by trading multiple pairs at the same time.  This system model li
GAlpha
Evgenii Tarkov
Uzman Danışmanlar
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
Scalper Urban
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
Scalper Urban EA    is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend.   Scalper Urban EA  conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. With its unique filtering algorithm for false market entry signals,   Scalper Urban  recognizes the best possible entry point
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Great Hunter
Pavel Malyshko
Uzman Danışmanlar
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Uzman Danışmanlar
HFX 6.1 Başlatıcı Bu Uzman Danışman, tüm zaman dilimlerinde piyasaların olası tüm erken eğilimlerini taramaya çalışabilir, ancak EA'yı M15 TimeFrame'e koymak için yeterince iyidir, Göstergelerde yerleşik bazı osilatörler, piyasa fiyatının nereye gideceğini tahmin etmek için kullanılır, erken trend başarısız olursa, EA kontrollü sipariş mesafesi ile düz lot hedge kullanacak, EA parametrelerinin altında:     Trade_Set_AUTO, Varsayılan ## OTOMATİK İşlem Ayarı ##, aşağıdaki parametre için Ortala
Macd plus view
Nicola Furini
Uzman Danışmanlar
This expert advisor is based on a classic system built on few and effectiveness technical indicators. Main signal is obtained from MACD indicator, the signal is then filtered on Relative Strength Index (RSI) indicator and also a third indicator such the Stochastic oscillator. The EA also deal with Stop Loss and Take Profit levels, in order to keep risk and money management under control. Every trade is closed by trailing method, with input parameters to choice trailing stop level. System is simp
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<Basic logic > The Golden attacker Super is designed to follow the trend. The entry is made following market big trend and if the order was in the wrong directions, the grid order is placed. However Grid order is also follow the trend to reduce the draw down. Grid order is placed in the same direction of the Trend. There is no tp/sl , instead if the market trend changes, the order is closed with opposite signal. <The best pair and time frame> XAUUSD M5 <Myfxbool> Check here <Setfile> Set fi
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Uzman Danışmanlar
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Magic Night MT4
Alexey Bolshakov
Uzman Danışmanlar
Magic Night   is an automated trading system that uses a channel indicator and candlestick patterns to open and close trades. Trades every day at a specific time. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe М5, currency pairs EURAUD, EURCAD, GBPCAD, GBPUSD Minimum deposit 70 usd. Live signal  https://www.mql5.com Instructions for installing  https://Blogs   Magic Night Download set files  https://Sets Magic Night Settings EA Order_Comment - Order com
Trend variance spectrum robot mt4
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Ticaret dünyasında, her tik yeni bir hikayenin başlangıcı olabileceği için güvenilir bir müttefike sahip olmak çok önemlidir. TrendVarianceSpectrum sadece bir ticaret robotu değil; aynı zamanda dalgalı piyasalarda size rehberlik eden bir kılavuzdur. Yılların deneyimiyle geliştirilmiş ve 25 yılı aşkın veri üzerinde eğitilmiş olan bu sistem, matematiğin zarafetini modern teknolojinin gücüyle birleştirir. TrendVarianceSpectrum'un Temel Avantajları: Minimum Drawdown:   TrendVarianceSpectrum, önemli
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
Opposite market
Hafis Mohamed Yacine
Uzman Danışmanlar
Opposite market “Always go with the trend. Education is imparting of information to the mind and the shaping of the mind and of the personality” – Richard Weaver When many of us started trading Forex several years ago there was very little information about Forex trading systems available on the Internet. But thanks to the internet, we can now download this strategies that are inculcated within this different systems  Opposite market V.1.0, will surely give you what you desire for you investme
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
TMA Trend Following Bot
Wade C Hunt
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Moving Averages'ın kendi botunu temel alan TMA Trend Takip Botu, bu stratejinin kendi youtube kanalında karlı olduğu kanıtlandı. TMA Trend Takip Botu trend bazlı bir ticaret stratejisidir. The Moving Average'ın youtube kanalında tasvir ettiği gibi, bu bot optimize edildiğinde bazı ciddi sonuçlar doğurabiliyor, hatta kendi meydan okuma hesaplarında bile yayınlıyor. Lot büyüklüğünüzü, SL ve TP büyüklüğünüzü, işlem pencerenizi ve EMA döneminizi ayarlayın ve başlamaya hazırsınız! Dosyaları yorum
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Capybara
Sergey Kasirenko
4.93 (44)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1063)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.8 (5)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (32)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for  $249 Next price  -->  $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position m
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets:  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (G
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (93)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve verimli altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyi
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Smart EA, benzersiz MAFilling Trend göstergesiyle çalışır. Çok basit ama etkili bir stratejidir ve benzersiz ve esnek ayarları bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir ve işlemleriniz için en iyi sonuçları yaratmanıza yardımcı olur. Kripto paralarda ve ayrıca m15 veya m30 zaman diliminde herhangi bir para birimi ve altın üzerinde çok iyi çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada   görüntülenebilir. Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin! Ayarla
Yazarın diğer ürünleri
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.76 (29)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT5 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT5 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi Desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı uy
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz. Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz. Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için   BANA ULAŞIN MT4 Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 Temel Özellikler: Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik   İşlem. Çok
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 5 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT4 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT4 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı u
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT5 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü: Price Wave  EA MT5 MT4 Sürümü :   Price Wave Pattern MT4
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Seviyelerine göre gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında gösterge, deseni grafikte gösterir. MT4 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Bu Gösterge, tüm model tanımayı içeren   Ultimate Harmonic Patterns MT5   kombinasyonunun   bir parçasıdır.** Özellikler : Gartley modelini yüksek   doğrulukla   tespit etmek için Gelişmiş Algoritma. Çok   Hızlı
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Üç Çizgili Vuruş Göstergesi       MetaTrader 4 (MT4) için. Bu gelişmiş araç, piyasadaki olası geri dönüşleri hassas ve kolay bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu gösterge işlem kararlarınızı iyileştirebilir ve karınızı maksimize edebilir. Contact me after purchase for guidance  Temel Özellikler: Doğru Ters Dönüş Sinyalleri   : Teknik analizde kanıtlanmış bir mum formasyonu olan üç çizgili vuruş formasyonuna daya
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Göstergeler
Son teknoloji MQL5 göstergemiz Range BreakOut MT5 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır. Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz. MT4 Sürümü   :   WH Range BreakOut MT4 Özellikler: Doğru Menzil Tespiti. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı). Gerç
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 4 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Yardımcı programlar
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT4 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz     ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü :   Price Wave EA MT4 MT5 sürümü:   Price Wave Patter
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MetaTrader 5 için   WH   Trading Sessions MT5   göstergesiyle işlem hassasiyetinizi artırın! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelli   açık :   WH SMC Göstergesi MT5 MT4 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT4 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli   –   Asya, Londra ve New York   işlem seansları arasında kolayca seçim yapın ve geçiş yapın. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar   – Sezgisel   Seçenekler Sekmesiyle   göster
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT5 Sürümü:   Ultimate Fractals MT5 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA, otomatik ticaret için Fibonacci düzeltme ve uzatma seviyelerinin gücünden yararlanmak üzere tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir uzman danışmandır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, AutoFib EA işlem stratejinizi hassasiyet ve verimlilikle güçlendirir. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ayarı testinize göre ayarlayın       sonuçlar. Sorularınız mı var? çekinmeyin       sormak. Temel Özellikler: Otomatik İşlem:       Fibonacci seviyelerine göre alım ve sa
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT4 Sürümü:   Ultimate Fractals MT4 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Piyasa aralıklarını hassasiyet ve güvenle belirlemek ve işlem yapmak için titizlikle tasarlanmış uzman bir danışman olan   Range Breakout EA   ile breakout işlemlerinin potansiyelinden yararlanın. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Varsayılan Girişler       EURUSD - 1. Yarıyıl   . Temel Özellikler: Dinamik Aralık Algılama:   Tercih ettiğiniz zaman dilimlerine ve temel seviyelere göre piyasa aralıklarını otomatik olarak belirler. Breakout Onay Mantığ
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Son teknoloji MQL4 göstergemiz Range BreakOut MT4 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır. Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz. MT5 Sürümü   :   WH Range BreakOut MT5 Özellikler: Doğru Menzil Tespiti. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı).
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MetaTrader 5 (MT5) için   ThreeLine Strike Göstergesi   . Bu gelişmiş araç, piyasadaki olası geri dönüşleri hassas ve kolay bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu gösterge işlem kararlarınızı iyileştirebilir ve karınızı maksimize edebilir. Contact me after purchase for guidance  Temel Özellikler: Doğru Ters Dönüş Sinyalleri   : Teknik analizde kanıtlanmış bir mum formasyonu olan üç çizgili vuruş formasyonuna dayana
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi şu şekilde artırın:       WH   Ticaret Seansları MT4       MetaTrader 4 için gösterge! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelinde:   WH SMC Göstergesi MT4 MT5 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT5 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli       – Kolayca seçim yapın ve aralarında geçiş yapın       Asya, Londra ve New York       ticaret seansları. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar       – Göstergeyi
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
Piyasa aralıklarını hassasiyet ve güvenle belirlemek ve işlem yapmak için titizlikle tasarlanmış uzman bir danışman olan   Range Breakout EA   ile breakout işlemlerinin potansiyelinden yararlanın. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Varsayılan Girişler       EURUSD - 1. Yarıyıl   . Temel Özellikler: Dinamik Aralık Algılama:   Tercih ettiğiniz zaman dilimlerine ve temel seviyelere göre piyasa aralıklarını otomatik olarak belirler. Breakout Onay Mantığ
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Düzeylerine dayalı gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında, gösterge grafiği grafikte gösterir. MT5 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Bu Gösterge,   kombinasyonun   bir parçasıdır   WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   Tüm model tanımayı içeren .** Özellikler : Gartley paternini yüksek ile tespit etmek için Gelişmiş Algoritma       Doğruluk Çok
FREE
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Harmonic Patterns tanıma göstergesine hoş geldiniz Gartley modeli, Yarasa modeli ve Cypher modeli, tacirler tarafından piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan popüler teknik analiz araçlarıdır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz, piyasaları taramak ve bu modelleri gerçek zamanlı olarak belirlemek için gelişmiş algoritmalar kullanan güçlü bir araçtır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz ile, bu popüler modellere dayalı potansiyel tic
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Twin Peak Göstergesi MT4'e Hoş Geldiniz --(Çift Üst/Alt)-- Çift Üst ve Alt Göstergesi, piyasadaki potansiyel ters dönüş modellerini belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Fiyatın neredeyse eşit yükseklikte iki ardışık tepe veya dip yaptığı ve ardından ters yönde bir fiyat hareketinin olduğu alanları tanımlar. Bu model, piyasanın ivme kaybettiğini ve trendin tersine dönmesi için hazır olabileceğini gösteriyor. Özellikler: Otomatik grafik ek açıklamaları: Gösterge, grafikte
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Grafiklerinizde trend çizgileri çizme   sürecini otomatikleştiren yenilikçi MT4 göstergesi Auto Trendline ile tanışın. Manuel olarak trend çizgileri çizmenin sıkıcı ve zaman alan işine elveda deyin ve Auto Trendline'ın işi sizin için yapmasına izin verin! * Size talimatları ve adım adım kılavuzu   göndermek için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin  . Gelişmiş algoritması ile Otomatik Trend Çizgisi sizin için trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve çizerek zamandan ve emekten t
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Kârlı pazar trendlerini kaçırmaktan bıktınız mı? Trend devamlılıklarını hassasiyet ve doğrulukla tanımlayabilen güvenilir bir aracınız olmasını ister miydiniz? Başka yerde arama! Trend Devam Göstergemiz, ticaret stratejinizi güçlendirmek ve oyunun bir adım önünde olmanıza yardımcı olmak için burada. Trend Devam Göstergesi, tüccarların çeşitli finansal piyasalardaki trend devam modellerini belirlemesine ve onaylamasına yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş güçlü bir araçtır. İster hiss
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt