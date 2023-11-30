WH Fair Value Gap MT4

4.36

Benzersiz Adil Değer Açığı MT4 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın
Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor.
Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz.

EA Sürümü: WH Fair Value Gap EA MT4
SMC Tabanlı Gösterge: WH SMC Indicator MT4

Özellikler:

  1. Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi.

  2. Çoklu Zaman Çerçevesi desteği.

  3. Özelleştirme.

  4. Gerçek zamanlı uyarılar.

  5. Kullanıcı Dostu Mükemmellik

  6. Kusursuz Uyumluluk

Faydalar:

  • Rakipsiz Hassasiyet:   Parmaklarınızın ucunda en iyi adil değer farkı göstergesine sahip olduğunuzu bilerek güvenle karar verin.

  • Optimize Edilmiş Risk Yönetimi:   Piyasa düzeltmelerini belirleyin ve varlıkların gerçek adil değerinden yararlanarak riski benzersiz bir doğrulukla yönetin.

  • Çok Yönlülüğün En İyisi:   Göstergeyi, günlük işlem, dalgalı işlem veya uzun vadeli yatırım gibi tercih ettiğiniz işlem tarzına göre uyarlayın. Farklı zaman dilimlerine ve enstrümanlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın.

  • Kanıtlanmış Mükemmellik:   Zorlu testler ve olumlu kullanıcı geri bildirimleriyle desteklenen Adil Değer Farkı Göstergemiz, çeşitli piyasa koşullarında rakiplerimizden sürekli olarak daha iyi performans göstermiştir.


Nihai Adil Değer Farkı Göstergesi ile yatırım deneyiminizi yeni zirvelere taşıyın. Başarınız için bugün akıllıca bir seçim yapın!

**Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçin**


İncelemeler 29
narsi
209
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Filtrele:
narsi
209
narsi 2025.09.25 18:10 
 

Very professional and helpful author

Israel Alcántara
18
Israel Alcántara 2025.06.11 08:17 
 

Muy bueno, añadiendo algún indicador de tendencias llega a ser muy efectivo.

boghrat21
170
boghrat21 2025.05.28 15:22 
 

perfect

Mikhail Ryzhachenko
1041
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:51 
 

ГЭП не показывает

Wissam Hussein
88129
Geliştiriciden yanıt Wissam Hussein 2025.05.14 05:56
If you have issues contact me first , thank you.
JUAN rulfo
301
JUAN rulfo 2025.03.16 07:17 
 

Amazing Indicator. Recommended and VERY GOOD SELLER

Wxl5470001
38
Wxl5470001 2025.03.14 16:06 
 

很好的指标了

Frank Paetsch
7551
Frank Paetsch 2025.03.14 07:32 
 

good.

Nazmul Hasan
1137
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:20 
 

woking fine with my mt4. i don't know why people not put comment on this indicator;

Magnus Thomsen
34
Magnus Thomsen 2024.11.27 18:45 
 

not working on build 1420

