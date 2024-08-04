WH Fair Value Gap EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Wissam Hussein
- Sürüm: 2.5
- Güncellendi: 25 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz.
Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır.
her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz.
Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için BANA ULAŞIN
MT4 Sürümü: WH Fair Value Gap EA MT4
Temel Özellikler:
-
Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik İşlem.
-
Çok Sembollü EA.
-
Özelleştirilebilir Ayarlar. Gerçek Zamanlı Analiz.
-
Geriye Dönük Test Yetenekleri.
-
Kullanıcı Dostu Arayüz
-
Kapsamlı Destek.
Öneriler:
- Döviz çiftleri: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ALTIN).
- Zaman dilimi: H1.
- Hesap türü: Düşük spread'li hedge.
MQL5 Piyasası için gelişmiş Adil Değer Açığı EA'mızla ticaret deneyiminizi dönüştürün.
İster deneyimli bir yatırımcı olun ister yeni başlıyor olun, EA'mız forex ticaretinin rekabetçi dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları ve içgörüleri sağlar.
Hemen indirin ve işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmaya başlayın!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
** Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçin **
Awesome products from Wissam.. The best!!!