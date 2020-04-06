WH Fair Value Gap EA MT4

隆重推出 Auto Trendline，这是一款创新的 MT5 指标，可自动执行以下过程： 在图表上绘制趋势线。告别手动绘制趋势线这项繁琐耗时的任务吧！ 让 Auto Trendline 为您效劳！ *购买后请联系我，我会给您发送 使用说明和分步指南。 凭借其先进的算法，自动趋势线功能可以自动检测并绘制趋势线。 节省您的时间和精力。只需将指标附加到您的图表上，即可观看它根据价格走势的高点和低点识别并绘制趋势线。 自动趋势线具有高度可定制性，您可以调整指标的灵敏度以适应您的交易风格和偏好。 您还可以选择不同的线条样式和颜色，甚至可以设置警报，以便在趋势线被打破时通知您。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，自动趋势线都是识别和分析任何市场趋势的重要工具。 凭借其用户友好的界面和先进的功能，该指标一定会提升您的交易体验，并帮助您做出更明智的交易决策。 主要特点： 自动绘制趋势线。 多品种和多时间周期。 高度可定制的灵敏度设置。 多种线条样式和颜色。 趋势线断裂警报通知。 用于监控符号和时间范围信息的仪表盘（GUI）。 立即体验自动趋势线分析，探索自动化趋势线分析的优势！