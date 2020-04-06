WH Fair Value Gap EA MT4

매우 효과적인 공정가치 갭 지표를 기반으로 한 최첨단 전문가 자문(EA)을 소개합니다.
초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 정교한 알고리즘을 활용하여 시장 비효율성을 식별하고 활용합니다.
모든 거래 기회를 최대한 활용하도록 도와드립니다.

구매 후 매뉴얼 가이드(.pdf)를 원하시면 저에게 연락하세요.

MT5 버전 : WH Fair Value Gap EA MT5

주요 특징:

  1. 공정가치 갭 감지 자동 거래.

  2. 다중 심볼 EA.

  3. 사용자 정의 가능한 설정. 실시간 분석.

  4. 백테스팅 기능.

  5. 사용자 친화적인 인터페이스

  6. 포괄적인 지원.

추천사항:

  • 통화 쌍: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD( GOLD).
  • 기간: H1.
  • 계좌 유형: 낮은 스프레드로 헤지 거래.

MQL5 시장을 위한 고급 공정가치 갭 EA로 거래 경험을 혁신해보세요.
숙련된 트레이더이든 초보자이든, 당사의 EA는 경쟁이 치열한 외환 거래 세계에서 성공하는 데 필요한 도구와 통찰력을 제공합니다.
지금 다운로드해서 거래 잠재력을 극대화해보세요!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** 질문이 있으시면 저에게 연락주세요 **


추천 제품
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experts
두 이동 평균의 교차점에서 거래하는 Expert Advisor는 세 번째 이동 평균을 사용하여 현재 추세 방향을 필터링합니다. 유연하지만 동시에 간단한 입력 설정이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT5 버전 ->   HERE   / 지침   ->       여기     이익: 직관적인 쉬운 설정 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 첫 번째 주문을 마지막 주문과 겹치는 플러그형 시스템 거래량을 자동으로 계산하는 기능 전문가 고문 전략. EA는 3개의 이동 평균을 사용하여 포지션을 엽니다. 주요한 것은 빠르고 느린 두 개의 움직이는 것입니다. 세 번째는 시장 소음을 걸러내는 슬라이드입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 아래에서 위로 교차하면 이것은 매수 신호입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 위에서 아래로 교차하면 이것은 매도 신호입니다. 세 번째 슬라이딩을 사용하는 경우: 빠르고 느린 이동 평균이 필터링된 이동 평균(하향
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experts
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experts
HFX 6.1 스타터 이 Expert Advisor는 모든 시간 프레임에서 가능한 모든 초기 시장 동향을 스캔하려고 시도할 수 있지만 M15 TimeFrame에 EA를 적용하기에 충분합니다. 지표에 내장된 오실레이터 중 일부는 시장 가격이 어디로 갈지 예측하는 데 사용되며, 초기 추세가 실패하면 EA는 통제된 주문 거리로 플랫 로트 헤지를 사용하고, 여기 EA 매개변수 아래:     Trade_Set_AUTO, 기본값은 ## AUTO 거래 설정 ##, 아래 매개변수에 대한 평균 참고입니다.     LOT_SIZE_AUTO_TRADE, 기본값은 0.01, 거래되는 평균 Lot 크기는 0.01 Lot, 계정 잔액에 따라 변경 가능합니다.     ACTIVATE_AUTO_TRADE_, 기본값은 true, EA가 자동으로 포지션을 열 것을 의미하고 false로 설정하면 자동 거래가 종료됩니다.     Not_Reverse_At, 기본값은 7, 평균은 총 주문 7 이하, EA는 유사한
Alpha Multi Scalper
Paranchai Tensit
Experts
Alpha Multi Scalper is a fully automated Expert Advisor. The strategy of this system consists of two mechanisms that work together between scalping strategies and multiple currency pair strategies . Based on the principles of predictive analysis of market price factors and price fluctuations that help determine trends and identify price patterns can help to see better opportunities for trading to make a profit. And diversify risks by trading multiple pairs at the same time.  This system model li
Scalper Urban
Tran Thanh Tuyen
Experts
Scalper Urban EA    is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend.   Scalper Urban EA  conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. With its unique filtering algorithm for false market entry signals,   Scalper Urban  recognizes the best possible entry point
Moving Average EA Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experts
이동 평균 거래자는 매개 변수를 구성할 필요가 없는 전문 거래 로봇입니다. 사용할 부지의 크기만 결정하면 됩니다. 로봇은 완전 자동이며 사람의 개입이 필요하지 않습니다. 이동 평균을 기반으로 거래되며 모든 통화 쌍에서 거래할 수 있습니다. 추세를 감지하는 스마트 알고리즘이 있습니다. 전문가는 추세 방향에 대한 주문을 생성합니다. 입력 및 출력 주문은 모든 MT4 플랫폼에서 찾을 수 있는 두 가지 지표인 이동 평균 크로스오버 및 엔벨로프 지표의 조합으로 제공됩니다. 지표에는 최적의 순이익 조합으로 조정된 기간 및 수준 값이 있습니다. 또한 변동성이 증가할 때 자본 보안을 제공하는 손절매 및 이익실현이 포함되어 있습니다. 전문가는 2020년 1월 1일부터 2022년 12월까지 1년간의 GBPUSD M15 과거 데이터에서 테스트되었습니다(MT4에서 2년 백 테스트). 다운받아 직접 테스트 해보세요. Metatrader 4 플랫폼의 최적화 기능을 사용하여 더 나은 EA 버전을
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Safety in Forex trading is the main concern of the traders! There is no use to trade today, and loose everything tomorrow! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Here comes the power of our expert! The idea behind it is safety to the investors fund, then comes the profit. Thus this expert wont be the expert that will double your account by xx fold. It will be the expert you can rely on for steady, hassle free profits. To do so, the targets pips are minimal to insure
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Experts
Super HunterScalper   (Very Fast EA no Graphics) The  Super Hunter Scalper  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses Math Algorithm to detect entries and closing trades. Please to check The version 2.0 of Hamster Pro :    Hamster_PRO_MT4      Recommendations :  Lot : 0.01. Balance  : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions :  iLot  // Initial Lot stop_loss take_profit Start_hour  End_hou
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experts
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Solar Flare EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Solar Flare EA – A Customizable Bollinger Bands Trading Solution Solar Flare EA is designed for traders who want full control over their strategy. This expert advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you to fine-tune it to y
Cosmos Dance EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. Cosmos Dance EA – A Dynamic Bollinger Bands-Based Expert Advisor Overview Cosmos Dance EA is a powerful and customizable trading tool designed for traders looking to capitalize on market volatility. This EA utilizes Bollinger Ba
Opposite market
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Opposite market “Always go with the trend. Education is imparting of information to the mind and the shaping of the mind and of the personality” – Richard Weaver When many of us started trading Forex several years ago there was very little information about Forex trading systems available on the Internet. But thanks to the internet, we can now download this strategies that are inculcated within this different systems  Opposite market V.1.0, will surely give you what you desire for you investme
Trend variance spectrum robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
거래의 세계에서는 모든 틱이 새로운 이야기의 시작이 될 수 있기 때문에 신뢰할 수 있는 동반자를 갖는 것이 중요합니다. TrendVarianceSpectrum은 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 변동성이 큰 시장에서 여러분의 가이드입니다. 수년간의 경험을 바탕으로 개발되었으며 25년 이상의 데이터로 학습된 이 시스템은 수학의 우아함과 현대 기술의 힘을 결합했습니다. TrendVarianceSpectrum의 주요 장점: 최소 드로다운:   TrendVarianceSpectrum은 매우 낮은 드로다운으로 운영되어 신뢰성을 중시하는 트레이더에게 가장 안정적인 솔루션 중 하나입니다. 변동성 적응력:   이 시스템은 EURUSD, XAUUSD, EURJPY와 같은 까다로운 상품에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 시장의 높은 변동성 기간 동안에도 탄력성을 보여줍니다. 다양한 시간대 적용:   M30, H1 또는 H4와 같은 다양한 시간대에 걸쳐 TrendVarianceSpectrum은 여러분의 트레
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Experts
MAD - Moving Average Distance The MAD Scalper Expert Advisor uses ATR and the distance to a moving average to determine if price has the potential for reversion (mean reversion). Trades are closed when price returns to mean (moving average) + buffer. We use ATR as our MA_Buffer. MAD includes an averaging feature. The range is determined by ATR and the RangeMultiplier. The higher the RangeMultiplier the further apart the averaging trades will be. Works on all time frames and pairs. Suggestions:
Magic Night MT4
Alexey Bolshakov
Experts
Magic Night   is an automated trading system that uses a channel indicator and candlestick patterns to open and close trades. Trades every day at a specific time. Doesn't use grid, martingale or other dangerous money management methods. Timeframe М5, currency pairs EURAUD, EURCAD, GBPCAD, GBPUSD Minimum deposit 70 usd. Live signal  https://www.mql5.com Instructions for installing  https://Blogs   Magic Night Download set files  https://Sets Magic Night Settings EA Order_Comment - Order com
FusionBot
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
FusionBot : FusionBot is an advanced Forex trading algorithm designed for the EUR/USD 15-minute chart, combining the power of Fair Value Gaps (FVG), MACD, and Moving Averages. It identifies key market trends, momentum shifts, and price imbalances to execute high-probability trades. By leveraging these tools, FusionBot adapts dynamically to market conditions, ensuring precise entry and exit points . ...........
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experts
PowerMax Pro - it's automated multicurrency expert advisor working on any type of accounts and with any type of spreads. The Expert Advisor always sets TakeProfit and due to this, even if there are interruptions to the Internet, the orders will be closed on time and at a favorable price.  The timeframe on the chart does not matter, you can set any digits. Working timeframe is set directly in the settings of the EA. To protect the deposit and limit possible losses, the EA has two options: the ab
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Macd plus view
Nicola Furini
Experts
This expert advisor is based on a classic system built on few and effectiveness technical indicators. Main signal is obtained from MACD indicator, the signal is then filtered on Relative Strength Index (RSI) indicator and also a third indicator such the Stochastic oscillator. The EA also deal with Stop Loss and Take Profit levels, in order to keep risk and money management under control. Every trade is closed by trailing method, with input parameters to choice trailing stop level. System is simp
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다. 이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다. 실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다. 개인 보너스를 받으려면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오! 설정 및 매뉴얼은 여기   설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작 Trade Buy - EA가 구매하도록 허용 Trade Sell - EA가 판매하도록 허용 Support manual orders – true/false –
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – MT4용 트렌드 및 모멘텀 기반 전문가 자문 기본 설정은 2024년 초부터 현재까지 GOLD M5 (Open Prices 방식)에서 EA를 백테스트하도록 구성되어 있습니다. 다른 타임프레임에 대한 최적의 설정은 댓글란을 참고해 주십시오. Bazooka EA 는 MetaTrader 4 용 완전 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로, **추세 확인(Trend Confirmation)**과 **모멘텀 필터링(Momentum Filtering)**을 결합하여 방향성 있는 시장 움직임을 거래하도록 설계되었습니다. 이 EA는 통제된 진입과 규칙적인 청산에 중점을 두며, 과도한 매매나 고위험 포지션 관리 기법을 사용하지 않습니다. Bazooka EA는 명확한 규칙 기반 전략과 조정 가능한 리스크 관리를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 전략 설명 Bazooka EA는 다음과 같은 기술적 요소의 조합을 통해 시장을 분석합니다. 이동평균선(Moving Ave
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Capybara
Sergey Kasirenko
4.71 (52)
Experts
Capybara EA는 Hama 지표를 기반으로 한 고급 자동화 추세 추적 시스템입니다. 시장이 약세로 바뀌고 표시기가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도하고, 시장이 강세로 바뀌고 표시기가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수하게 됩니다. EA는 상승 추세와 하락 추세의 시작을 정확하게 감지할 수 있으며 TP에 도달할 때까지 마틴게일/그리드 스타일로 공개 거래를 제어합니다. 권장 쌍: eurusd와 같은 모든 주요 쌍; audusd; gbpusd; nzdusd 및 audcad와 같은 마이너 쌍; nzdcad; m15 시간 프레임에 xauusd를 포함한 eurnzd 및 eurcad. 시작 시간 - EA의 시작 시간 시작 분 - EA의 시작 분 종료 시간 - EA의 종료 시간 종료 분 - EA의 종료 분 Lot - 거래를 시작할 초기 Lot 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진 Multiplic
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System  —  은 GBPUSD 통화쌍을 대상으로 M5 타임프레임에서 특별히 개발되고 최적화된 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 시장 구조와 가격 행동에 대한 심층적인 분석을 기반으로 합니다. 본 전문가 자문(EA)은 표준 기술 지표 신호를 사용하지 않으며, 단순화된 거래 템플릿으로 거래하지 않습니다. 시스템의 핵심은 모멘텀(임펄스), 정체(포즈), 유동성, 가격 반응의 원칙에 기반해 형성된 자체적인 시장 컨텍스트 판단 로직입니다. 알고리즘은 실시간으로 시장을 지속적으로 분석하여 시장 구조의 핵심 요소를 식별하고, 단일 조건이 아닌 여러 요인의 종합 판단을 바탕으로 거래 결정을 내립니다. Live Signal 시장 구조 분석  —  ORIX System은 다음과 같은 시장 구성 요소를 자동으로 추적하고 평가합니다: 강력하고 핵심적인 가격 수준; 시장 균형 영역과 가격 밸런스 영역; 유동성 집중 구간; 주문 및 거래량이 누적된 영역; 대형 및 기관 참여자의 활동; 시장 압력
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox 기본 트레이더 Ziwox Fundamental 거래자는 금융 시장 거래자가 EA 정보 데이터를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 거래 도우미입니다. 이 EA는 온라인 소스를 사용하여 통화의 근본적인 편향, 쌍에 대한 실시간 소매 거래자 비율의 감정, 은행 및 기관 예측, COT 보고서 데이터 및 복잡한 EA 패널의 기타 데이터와 같은 필요한 모든 정보를 포착합니다. 간단히 말해서, 수동 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 통합 외환 데이터 소스 및 정보입니다. 이와 함께 Currency Fundamental Bias 및 기술 데이터를 기반으로 이러한 데이터를 사용하여 자동으로 쌍으로 거래하는 FULL 기본 로봇 거래입니다. EA 구성 요소: 거래에 필요한 모든 정보는 데이터 패널에 통합된 일련의 외환 데이터 스트림 구성 요소로 여기에 수집됩니다. 각 구성 요소는 개별적으로 거래 보조 지표 또는 설명 시장 보고서의 역할을 하여 거래자가 의
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
제작자의 제품 더 보기
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
지표
비교할 수 없는 공정가치 갭 MT5 지표(FVG)로 전에 없던 거래를 경험해보세요. 동급 최고로 평가받고 있습니다. 이 MQL5 시장 지표는 평범함을 넘어 트레이더들에게 시장 동향에 대한 탁월한 수준의 정확성과 통찰력을 제공합니다. EA 버전:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC 기반 지표:   WH SMC Indicator MT5 특징: 동급 최고 공정가치 갭 분석. 다중 시간대 지원. 맞춤형. 실시간 알림. 사용자 친화적 완벽함 원활한 호환성 이익: 비교할 수 없는 정확성:   손끝에서 최고의 공정가치 갭 지표를 확보하고 있다는 확신을 가지고 자신감을 가지고 결정을 내리세요. 최적화된 위험 관리:   시장 조정을 파악하고 자산의 실제 공정 가치를 활용해 탁월한 정확도로 위험을 관리합니다. 최고의 다재다능함:   데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 장기 투자 등 원하는 트레이딩 스타일에 맞춰 지표를 맞춤 설정하세요. 다양한 시간대와 상품에 완벽하게 적응할 수
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
지표
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Experts
매우 효과적인 공정가치 갭 지표를 기반으로 한 최첨단 전문가 자문(EA)을 소개합니다. 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 정교한 알고리즘을 활용하여 시장 비효율성을 식별하고 활용합니다. 모든 거래 기회를 최대한 활용하도록 도와드립니다. 구매 후 매뉴얼 가이드(.pdf)를 원하시면   저에게 연락하세요. MT4 버전 :   WH Fair Value Gap EA MT4 주요 특징: 공정가치 갭 감지 자동   거래. 다중 심볼 EA. 사용자 정의 가능한 설정.   실시간 분석. 백테스팅 기능. 사용자 친화적인 인터페이스 포괄적인 지원. 추천사항: 통화 쌍: EURUSD | GBPUSD |   USDJPY | XAUUSD(   GOLD). 기간: H1. 계좌 유형: 낮은 스프레드로 헤지 거래. MQL5 시장을 위한 고급 공정가치 갭 EA로 거래 경험을 혁신해보세요. 숙련된 트레이더이든 초보자이든, 당사의 EA는 경쟁이 치열한 외환 거래 세계에서 성공하는 데 필요한
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
지표
차트에 수동으로 피보나치 레벨을 그리는 데 지쳤습니까? 거래에서 주요 지지선과 저항선을 식별할 수 있는 편리하고 효율적인 방법을 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마세요!   자동   피보나치   수준   을   수행하는 최고의 MetaTrader 5 지표인 DrawFib Pro를 소개합니다.       차트에 그림을 그리고 이러한 수준이 위반되면 적시에 경고를 제공합니다. DrawFib Pro를 사용하면 거래 전략을 강화하고 시간을 절약하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 내 피보나치 기반 지표 :   Advanced Gartley Pattern MT5   ||    Price Wave Pattern MT5 주요 특징들: 자동화된   피보나치 그리기. 사용자 지정 가능한   매개변수. 정확  하고  신뢰할 수 있음. 실시간   알림. 사용자   친화적인   인터페이스. DrawFib Pro는 효율적이고 신뢰할 수 있으며 사용자 친화적인 방식으로 차트에 피보나치를 자동으로 그리
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
AutoFib EA는 자동 거래를 위해 피보나치 수정과 확장 레벨의 힘을 활용하도록 설계된 최첨단 전문가 자문 서비스입니다. 초보자든 경험 많은 트레이더든 AutoFib EA는 정확하고 효율적인 트레이딩 전략을 구축할 수 있도록 도와줍니다. Test   The EA Before Risking Real Money.  테스트   결과에 따라 설정을 조정하세요. 질문이 있으신가요? 부담없이   물어보세요. 주요 특징: 자동 거래:   피보나치 수준을 기반으로 매수 및 매도 주문을 원활하게 개설하여 수동 개입을 최소화합니다. 사용자 정의 매개변수:   고유한 거래 스타일에 맞춰 피보나치 수준, 로트 크기, 손절매, 이익실현 등을 조정하세요. 역동적인 시장 적응:   실시간으로 시장 동향을 분석하고 적응하여 확률이 높은 거래를 식별합니다. 위험 관리:   통합된 손절매 기능과 위험 관리 기능으로 규율 있는 거래와 자본 보존이 보장됩니다. 왜 AutoFib EA를 선택하시나요? 피보나치 수준
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
지표
비교할 수 없는 공정가치 갭 MT4 지표(FVG)로 전에 없던 거래를 경험해보세요. 동급 최고로 평가받고 있습니다. 이 MQL5 시장 지표는 평범함을 넘어 트레이더들에게 시장 동향에 대한 탁월한 수준의 정확성과 통찰력을 제공합니다. EA 버전:   WH Fair Value Gap EA MT4 SMC 기반 지표:   WH SMC Indicator MT4 특징: 동급 최고 공정가치 갭 분석. 다중 시간대 지원. 맞춤형. 실시간 알림. 사용자 친화적 완벽함 원활한 호환성 이익: 비교할 수 없는 정밀성:       가장 뛰어난 공정가치 갭 지표를 손쉽게 파악할 수 있다는 사실을 알고 자신감을 가지고 결정을 내리세요. 최적화된 위험 관리:       자산의 실제 공정가치를 활용해 시장 조정을 파악하고 탁월한 정확성으로 위험을 관리합니다. 최고의 다재다능함:       데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 장기 투자 등 원하는 거래 스타일에 맞춰 지표를 맞춤 설정하세요. 다양한 시간대와 상
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
지표
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
지표
고급 Gartley 패턴 인식 표시기에 오신 것을 환영합니다. 이 지표는 가격 구조의 HH 및 LL과 피보나치 수준을 기반으로 가틀리 패턴을 감지하고 특정 fib 수준이 충족되면 지표가 차트에 패턴을 표시합니다. MT4 버전 :   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **이 표시기는 모든 패턴 인식을 포함하는   콤보   Ultimate Harmonic Patterns MT5   의 일부입니다.** 특징 : 높은   정확도   로 Gartley 패턴을 감지하는 고급 알고리즘. 매우   빠르고   리소스가   적습니다   (머신에 대한 요구가 적음). 지연   이나   다시 그리기가   없습니다. 사용자 정의   Fib 수준   조정(선호하는 설정에 따라 피보나치 수준을 변경할 수 있음) 약세   및   강세   패턴을 동시에 표시합니다(약세 또는 강세 설정에 대해 여러 패턴을 표시하는 기능 포함). 거래 수준   라인을 표시합니다(조정 가능한 중지 및 목표
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
지표
차트에 수동으로 피보나치 레벨을 그리는 데 지쳤습니까? 거래에서 주요 지지선과 저항선을 식별할 수 있는 편리하고 효율적인 방법을 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마세요!   자동   피보나치   수준   을   수행하는 최고의 MetaTrader 4 지표인 DrawFib Pro를 소개합니다.       차트에 그림을 그리고 이러한 수준이 위반되면 적시에 경고를 제공합니다. DrawFib Pro를 사용하면 거래 전략을 강화하고 시간을 절약하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 내 피보나치 기반 지표:   WH Advanced Gartley Pattern MT4   ||  WH Price Wave Pattern MT4 주요 특징들: 자동화       피보나치 그리기. 사용자 정의 가능       매개변수  . 정확한    그리고    믿을 수 있는. 실시간       경고. 사용자   친화적       인터페이스. DrawFib Pro는 효율적이고 신뢰할 수 있으며 사용자 친화적인
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
유틸리티
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
지표
Twin Peak Indicator MT5에 오신 것을 환영합니다 --(Double Top/Bottom)-- Double Top and Bottom Indicator는 시장에서 잠재적인 반전 패턴을 식별하도록 설계된 기술 분석 도구입니다. 가격이 거의 같은 높이의 연속적인 고점 또는 저점을 만든 다음 반대 방향으로 가격이 움직이는 영역을 식별합니다. 이 패턴은 시장이 모멘텀을 잃고 있으며 추세 반전에 대비할 수 있음을 나타냅니다. *구매 후 저에게 연락하시면    지침 및 단계 안내를 보내드립니다. 특징: 자동 차트 주석: 표시기는 차트에서 이중 상단 및 하단 패턴을 자동으로 표시합니다. 사용하기 쉬움: 지표는 사용자 친화적이며 MT5 플랫폼의 모든 차트에 쉽게 적용할 수 있습니다. 사용자 지정 가능: 표시기에는 사용자 지정 가능한 설정이 있습니다. 사용자 지정이 포함된 알림   .   모든 악기에서 작동합니다. 이 지표는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용하여 추세의 방향과
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
지표
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. EA Version : Price Wave EA MT4 MT5 version : Price Wave Pattern MT5 Features :  Automatic
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
지표
MetaTrader 5용   WH   Trading Sessions MT5   지표로 거래 정확도를 높이세요! 이 강력한 도구는 주요 시장 세션을 손쉽게 시각화하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 기반을 둔   on :   WH SMC 인디케이터 MT5 MT4 버전 :   WH Trading Sessions MT4 주요 특징: 대화형 GUI 패널   –   아시아, 런던, 뉴욕   거래 세션을 쉽게 선택하고 전환할 수 있습니다. 사용자 정의 알림 및 설정   – 직관적인   옵션 탭을   사용하여 지표를 귀하의 전략에 맞게 조정하세요. 빠르고 반응성이 뛰어난 인터페이스   –   이동, 최소화, 최대화가 가능한 패널   로 원활한 환경을 즐겨보세요. 자동 GMT 오프셋 처리   – 수동 조정이 필요 없음 - 세션은 항상 시장 시간과 일치합니다. Trading Session을   통해 시장 활동을 앞서가고 거래 결정을 최적화하세요
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experts
AutoFib EA는 자동 거래를 위해 피보나치 수정과 확장 레벨의 힘을 활용하도록 설계된 최첨단 전문가 자문 서비스입니다. 초보자든 경험 많은 트레이더든 AutoFib EA는 정확하고 효율적인 트레이딩 전략을 구축할 수 있도록 도와줍니다. Test     The EA Before Risking Real Money.  테스트 결과에 따라 설정을 조정하세요       결과. 질문이 있으신가요? 부담없이 문의하세요       묻다. 주요 특징: 자동화된 거래:       피보나치 수준을 기반으로 매수 및 매도 주문을 원활하게 진행하여 수동 개입을 최소화합니다. 사용자 정의 가능한 매개변수:       귀하의 고유한 거래 스타일에 맞춰 피보나치 수준, 로트 크기, 손절매, 이익실현 등을 조정하세요. 역동적인 시장 적응:       실시간으로 시장 동향을 분석하고 적응하여 가능성이 높은 거래를 파악합니다. 위험 관리:       통합된 손절매 기능과 위험 관리 기능으로 규율 있는 거래와 자
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
지표
이 지표는 유명한 프랙탈 지표를 기반으로 하지만 많은 사용자 정의   및 유연성을 갖추고 있습니다. 이는 추세 반전을 식별하고 수익 잠재력을 극대화하기 위한 강력한 도구입니다. 고급 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 이 제품은 모든 수준의 거래자를 위한 최고의 선택입니다. MT5 버전 :   Ultimate Fractals MT5 특징 : 사용자 정의 가능한 프랙탈 캔들 수. 반전 라인. 사용자 정의 가능한 설정. 사용자 친화적 인 인터페이스. 주요 매개변수: Candles On Left - 프랙탈을 형성하기 위해 왼쪽에 있는 막대 수입니다. Candle On Right - 프랙탈에서 오른쪽에 있는 막대 수입니다. 시장의 불확실성이 당신을 방해하도록 놔두지 마십시오. "Ultimate Fractals" 표시기로 트레이딩 게임을 향상시키세요. 이 도구를 사용하여 자신감 있는 결정을 내리고 재정적 목표를 달성하는 성공적인 트레이더 대열에 합류하세요. 특정 "Ultimate
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
지표
이 지표는 유명한 프랙탈 지표를 기반으로 하지만 많은 사용자 정의   및 유연성을 갖추고 있습니다. 이는 추세 반전을 식별하고 수익 잠재력을 극대화하기 위한 강력한 도구입니다. 고급 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 이 제품은 모든 수준의 거래자를 위한 최고의 선택입니다. MT4 버전 :   Ultimate Fractals MT4 특징 : 사용자 정의 가능한 프랙탈 캔들 수. 반전 라인. 사용자 정의 가능한 설정. 사용자 친화적 인 인터페이스. 주요 매개변수: Candles On Left - 프랙탈을 형성하기 위해 왼쪽에 있는 막대 수입니다. Candle On Right - 프랙탈에서 오른쪽에 있는 막대 수입니다. 시장의 불확실성이 당신을 방해하도록 놔두지 마십시오. "Ultimate Fractals" 표시기로 트레이딩 게임을 향상시키세요. 이 도구를 사용하여 자신감 있는 결정을 내리고 재정적 목표를 달성하는 성공적인 트레이더 대열에 합류하세요. 특정 "Ultimate
FREE
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
지표
최첨단 MQL5 지표인 Range BreakOut MT5로 거래의 새로운 차원을 열어보세요. 이 강력한 도구는 가격이 정해진 범위를 벗어날 때 가격 변동을 식별하고 이를 활용하도록 설계되었습니다. 역동적인 금융 시장에서 성공하는 데 필요한 정확성과 자신감을 제공합니다. MT4 버전   :   WH Range BreakOut MT4 특징: 정확한 범위 감지. 여러 개의 심볼과 여러 개의 시간 프레임(스캐너). 실시간 돌파 신호. 사용자 정의 가능한 매개변수. 위험 관리 도구. 왜 우리 제품을 선택해야 합니까? 정밀거래. 시간 절약. 다재. 지속적인 업데이트. Range BreakOut 스캐너로 오늘 귀하의 거래 경험을 변화시켜 보세요. 금융 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 데 있어 당사의 지표를 신뢰하는 성공적인 트레이더의 대열에 합류하세요. Range BreakOut을 지금 다운로드하여 트레이딩 실력을 향상시켜 보세요!
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
지표
고급 Gartley 패턴 인식 표시기에 오신 것을 환영합니다. 이 지표는 가격 구조의 HH 및 LL과 피보나치 수준을 기반으로 가틀리 패턴을 감지하고 특정 피보나치 수준이 충족되면 지표가 차트에 패턴을 표시합니다. MT5 버전 :   WH 고급 가틀리 패턴 MT5 **이 표시기는   콤보   의 일부입니다   WH Ultimate Harmonic Patterns MT4  , 모든 패턴 인식을 포함하는  .** 특징 : 높은 가틀리 패턴 검출을 위한 고급 알고리즘       정확도   . 매우       빠른       그리고       낮은       리소스(머신에 덜 요구됨). 아니요       지연       ...도 아니다       다시 칠하십시오   . 관습       피보나치 수준       조정(선호하는 설정에 따라 피보나치 수준을 변경할 수 있음). 보여주다       약세       그리고       강세       패턴을 동시에(약세 또는 강세 설정에 대해 여러
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
지표
3선 스트라이크 표시기       MetaTrader 4(MT4)용입니다. 이 고급 도구는 시장의 잠재적 반전을 정확하고 쉽게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 초보자든 숙련된 트레이더든, 이 지표는 귀하의 트레이딩 결정을 향상시키고 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다. Contact me after purchase for guidance  주요 특징: 정확한 반전 신호   : 기술적 분석에서 입증된 캔들스틱 형성인 3줄 스트라이크 패턴을 기반으로 잠재적인 추세 반전을 감지합니다. 여러 개의 심볼과 여러 개의 시간대   : 대시보드/스캐너(GUI)를 통해 여러 개의 심볼과 시간대에 액세스하세요. 사용자 정의 설정   : 스트라이크 패턴, 기간, 시각적 선호도에 대한 조정 가능한 매개변수를 통해 거래 스타일에 맞게 지표를 맞춤화하세요. 실시간 알림   : 3줄 스트라이크 패턴이 형성되면 즉시 알림을 받아 중요한 시장 기회를 놓치지 마세요. 사용자 친화적인 인터페이스   : 직
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
지표
거래 정확도를 높여보세요       WH   트레이딩 세션 MT4       MetaTrader 4를 위한 지표! 이 강력한 도구는 주요 시장 세션을 손쉽게 시각화하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 기반 :   WH SMC Indicator MT4 MT5 버전 :   WH 트레이딩 세션 MT5 주요 특징: 대화형 GUI 패널       – 쉽게 선택하고 전환하세요       아시아, 런던, 뉴욕       거래 세션. 사용자 정의 가능한 알림 및 설정       – 직관적인 인터페이스를 통해 전략에 맞게 지표를 조정하세요.       옵션 탭   . 빠르고 반응성이 좋은 인터페이스       – 매끄러운 경험을 즐겨보세요       이동 가능하고 최소화 가능하며 최대화 가능한 패널입니다   . 자동 GMT 오프셋 처리       – 수동 조정이 필요 없습니다. 세션은 항상 시장 시간에 맞춰 조정됩니다. Trading Session을   통해 시장 활동을 앞서가고 거래
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
지표
수익성 있는 시장 동향을 놓치는 데 지쳤습니까? 정확하고 정확하게 추세 지속을 식별할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구를 원하십니까? 더 이상 보지 마세요! 당사의 Trend Continuation Indicator는 귀하의 거래 전략을 강화하고 게임에서 앞서 나갈 수 있도록 도와드립니다. 추세 지속 지표는 트레이더가 다양한 금융 시장에서 추세 지속 패턴을 식별하고 확인하는 데 도움을 주기 위해 특별히 제작된 강력한 도구입니다. 주식, 통화, 원자재 또는 지수를 거래할 때 이 지표는 거래 결정을 향상시키는 최고의 동반자입니다. MT4 버전 :   WH Trend Continuation MT4 특징: 정확한   추세 확인. 사용자 정의 가능한   매개변수. 사용하기   쉬운   인터페이스. 실시간  알림. 포괄적인   지원. MT5용 Trend Continuation Indicator를 사용하여 거래 전략을 새로운 차원으로 끌어올리십시오. 추세 분석의 힘을 받아들이고 정보에 입각
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
지표
최첨단 MQL4 지표인 Range BreakOut MT4로 거래의 새로운 차원을 열어보세요. 이 강력한 도구는 가격이 정해진 범위를 벗어날 때 가격 변동을 식별하고 이를 활용하도록 설계되었습니다. 역동적인 금융 시장에서 성공하는 데 필요한 정확성과 자신감을 제공합니다. MT5 버전   :   WH Range BreakOut MT5 특징: 정확한 범위 감지. 여러 개의 심볼과 여러 개의 시간 프레임(스캐너). 실시간 돌파 신호. 사용자 정의 가능한 매개변수. 위험 관리 도구. 왜 우리 제품을 선택해야 합니까? 정밀거래. 시간 절약. 다재. 지속적인 업데이트. Range BreakOut 스캐너로 오늘 귀하의 거래 경험을 변화시켜 보세요. 금융 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 데 있어 당사의 지표를 신뢰하는 성공적인 트레이더의 대열에 합류하세요. Range BreakOut을 지금 다운로드하여 트레이딩 실력을 향상시켜 보세요!
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
지표
MT5용 혁신적인 지표인 Auto Trendline을 소개합니다. 이 지표는 추세선 생성 과정을 자동화합니다. 차트에 추세선을 그리는 번거롭고 시간 소모적인 작업을 이제 그만하세요. Auto Trendline이 모든 작업을 대신해 드립니다! *구매 후 연락 주시면 사용   설명서와 단계별 가이드를 보내드리겠습니다. Auto Trendline은 고급 알고리즘을 통해 추세선을 자동으로 감지하고 그려줍니다. 시간과 노력을 절약해 드립니다. 차트에 지표를 추가하기만 하면 가격 변동의 고점과 저점을 기반으로 추세선을 자동으로 식별하고 그려줍니다. Auto Trendline은 고도의 맞춤 설정이 가능하여 거래 스타일과 선호도에 맞게 지표의 민감도를 조정할 수 있습니다. 또한 다양한 선 스타일과 색상을 선택할 수 있으며, 추세선이 깨질 때 알림을 받도록 설정할 수도 있습니다. 초보 트레이더든 숙련된 트레이더든, Auto Trendline은 모든 시장의 추세를 파악하고 분석하는 데 필수적인 도구입
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Range Breakout EA   로 브레이크아웃 거래의 잠재력을 활용하세요. 이 전문가 자문 서비스는 정확하고 자신감 있게 시장 범위를 식별하고 거래하도록 세심하게 설계되었습니다. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** 기본 입력       EURUSD - H1   . 주요 특징: 동적 범위 감지:   선호하는 기간과 주요 수준에 따라 시장 범위를 자동으로 식별합니다. 브레이크아웃 확인 로직:   진짜 브레이크아웃을 확인하기 위해 고급 필터를 구현하여 잘못된 신호를 줄입니다. 사용자 정의 설정:   손절매, 이익 실현, 위험 관리, 거래 시간 등의 매개변수를 세부적으로 조정하여 전략에 맞게 조정할 수 있습니다. 고성능 실행:   돌파 모멘텀을 포착하기 위해 번개같이 빠른 주문 배치 및 관리를 보장합니다. 위험 관리 도구:   최적의 거래 제어를 위해 손익분기점 설정, 추적
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
지표
Welcome to order block indicator – your complete solution for identifying high-probability zones using order blocks , BOS (Break of Structure) , and CHOCH (Change of Character) . Designed for precision and speed, this tool gives you the edge in spotting potential reversal and continuation zones just like the pros. Features : Automatic Order Block Detection:  Effortlessly identifies valid bullish and bearish order blocks based on price structure and market behavior. BOS & CHOCH Detection:  Buil
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
지표
Ultimate Harmonic Patterns 인식 표시기에 오신 것을 환영합니다. Gartley 패턴, Bat 패턴 및 Cypher 패턴은 트레이더가 시장에서 잠재적 반전 지점을 식별하는 데 사용하는 인기 있는 기술 분석 도구입니다. Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator는 고급 알고리즘을 사용하여 시장을 스캔하고 이러한 패턴을 실시간으로 식별하는 강력한 도구입니다. Ultimate Harmonic Patterns 인식 지표를 사용하면 이러한 인기 패턴을 기반으로 잠재적인 거래 기회를 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다. *구매 후 저에게 연락하시면   지침 및 단계 안내를 보내드립니다. MT5 버전 :   Ultimate Harmonic Patterns MT5 이 지표는 주요 피보나치 되돌림 수준과 함께 차트의 패턴을 표시하여 잠재적인 진입점과 퇴장점을 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 또한 지표에는 다양한 사용자 지정 옵션이
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
지표
Twin Peak Indicator MT4에 오신 것을 환영합니다 --(Double Top/Bottom)-- Double Top and Bottom Indicator는 시장에서 잠재적인 반전 패턴을 식별하도록 설계된 기술 분석 도구입니다. 가격이 거의 같은 높이의 연속적인 고점 또는 저점을 만든 다음 반대 방향으로 가격이 움직이는 영역을 식별합니다. 이 패턴은 시장이 모멘텀을 잃고 있으며 추세 반전에 대비할 수 있음을 나타냅니다. 특징: 자동 차트 주석: 표시기는 차트에서 이중 상단 및 하단 패턴을 자동으로 표시합니다. 사용하기 쉬움: 지표는 사용자 친화적이며 MT5 플랫폼의 모든 차트에 쉽게 적용할 수 있습니다. 사용자 지정 가능: 표시기에는 사용자 지정 가능한 설정이 있습니다. 경고 시스템. 모든 악기에서 작동합니다. 이 지표는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용하여 추세의 방향과 반전 패턴의 잠재적 강도를 확인할 수 있습니다. 전반적으로 Double Top and Bo
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
지표
MT4용 혁신적인 지표인 Auto Trendline을 소개합니다. 이 지표는 추세선 생성 과정을 자동화합니다. 차트에 추세선을 그리는 번거롭고 시간 소모적인 작업을 이제 그만하세요. Auto Trendline이 모든 작업을 대신해 드립니다! *구매 후 연락 주시면 사용   설명서와 단계별 가이드를 보내드리겠습니다. Auto Trendline은 고급 알고리즘을 통해 추세선을 자동으로 감지하고 그려줍니다. 시간과 노력을 절약해 드립니다. 차트에 지표를 추가하기만 하면 가격 변동의 고점과 저점을 기반으로 추세선을 자동으로 식별하고 그려줍니다. Auto Trendline은 고도의 맞춤 설정이 가능하여 거래 스타일과 선호도에 맞게 지표의 민감도를 조정할 수 있습니다. 또한 다양한 선 스타일과 색상을 선택할 수 있으며, 추세선이 깨질 때 알림을 받도록 설정할 수도 있습니다. 초보 트레이더든 숙련된 트레이더든, Auto Trendline은 모든 시장의 추세를 파악하고 분석하는 데 필수적인 도구
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
지표
수익성 있는 시장 동향을 놓치는 데 지쳤습니까? 정확하고 정확하게 추세 지속을 식별할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구를 원하십니까? 더 이상 보지 마세요! 당사의 Trend Continuation Indicator는 귀하의 거래 전략을 강화하고 게임에서 앞서 나갈 수 있도록 도와드립니다. 추세 지속 지표는 거래자가 다양한 금융 시장에서 추세 지속 패턴을 식별하고 확인할 수 있도록 특별히 제작된 강력한 도구입니다. 주식, 통화, 원자재 또는 지수를 거래하든 상관없이 이 지표는 거래 결정을 향상시키는 최고의 동반자입니다. MT5 버전 :   WH Trend Continuation MT5 특징: 정확한     추세 확인. 사용자 정의 가능     매개 변수. 사용하기   쉬운   인터페이스. 실시간   알림. 포괄적인  지원. MT4용 Trend Continuation Indicator를 사용하여 거래 전략을 새로운 차원으로 끌어올리십시오. 추세 분석의 힘을 받아들이고 정보에
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
지표
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변