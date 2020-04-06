WH Fair Value Gap EA MT4
- Wissam Hussein
- 버전: 2.7
- 업데이트됨: 15 1월 2026
- 활성화: 15
매우 효과적인 공정가치 갭 지표를 기반으로 한 최첨단 전문가 자문(EA)을 소개합니다.
초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 정교한 알고리즘을 활용하여 시장 비효율성을 식별하고 활용합니다.
모든 거래 기회를 최대한 활용하도록 도와드립니다.
구매 후 매뉴얼 가이드(.pdf)를 원하시면 저에게 연락하세요.
MT5 버전 : WH Fair Value Gap EA MT5
주요 특징:
-
공정가치 갭 감지 자동 거래.
-
다중 심볼 EA.
-
사용자 정의 가능한 설정. 실시간 분석.
-
백테스팅 기능.
-
사용자 친화적인 인터페이스
-
포괄적인 지원.
추천사항:
- 통화 쌍: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD( GOLD).
- 기간: H1.
- 계좌 유형: 낮은 스프레드로 헤지 거래.
MQL5 시장을 위한 고급 공정가치 갭 EA로 거래 경험을 혁신해보세요.
숙련된 트레이더이든 초보자이든, 당사의 EA는 경쟁이 치열한 외환 거래 세계에서 성공하는 데 필요한 도구와 통찰력을 제공합니다.
지금 다운로드해서 거래 잠재력을 극대화해보세요!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
** 질문이 있으시면 저에게 연락주세요 **