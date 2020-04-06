WH Fair Value Gap EA MT4
- Experts
- Wissam Hussein
- Versão: 2.7
- Atualizado: 15 janeiro 2026
- Ativações: 15
Apresentamos nosso Expert Advisor (EA) de última geração com base no altamente eficaz Indicador de Lacuna de Valor Justo.
Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, este EA utiliza algoritmos sofisticados para identificar e explorar ineficiências de mercado,
garantindo que você aproveite todas as oportunidades de negociação.
CONTATE-ME após a compra para obter o guia manual (.pdf)
Versão MT5: WH Fair Value Gap EA MT5
Principais características:
-
Detecção de lacuna de valor justo e negociação automatizada.
-
EA multissímbolo.
-
Configurações personalizáveis. Análise em tempo real.
-
Capacidades de backtesting.
-
Interface amigável
-
Suporte abrangente.
Recomendações:
- Pares de moedas: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( OURO).
- Prazo: H1.
- Tipo de conta: Hedge com spreads baixos.
Transforme sua experiência de negociação com nosso avançado EA Fair Value Gap para o mercado MQL5.
Seja você um trader experiente ou iniciante, nosso EA fornece as ferramentas e os insights necessários para ter sucesso no competitivo mundo do mercado forex.
Baixe agora e comece a maximizar seu potencial de negociação!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
** Se você tiver alguma dúvida entre em contato comigo **