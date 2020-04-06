WH Fair Value Gap EA MT4

Представляем наш современный экспертный советник (EA), основанный на высокоэффективном индикаторе разрыва справедливой стоимости.
Этот советник, предназначенный как для новичков, так и для опытных трейдеров, использует сложные алгоритмы для выявления и использования неэффективности рынка,
гарантируя, что вы извлечете выгоду из каждой торговой возможности.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РУКОВОДСТВА (.pdf)

Версия MT5: WH Fair Value Gap EA MT5

Основные характеристики:

  1. Автоматизированная торговля с обнаружением разрывов в справедливой стоимости.

  2. Многосимвольный советник.

  3. Настраиваемые параметры. Анализ в реальном времени.

  4. Возможности бэктестинга.

  5. Удобный интерфейс

  6. Комплексная поддержка.

Рекомендации:

  • Валютные пары: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ЗОЛОТО).
  • Таймфрейм: H1.
  • Тип счета: Хедж-счет с низкими спредами.

Трансформируйте свой опыт торговли с помощью нашего усовершенствованного советника Fair Value Gap для рынка MQL5.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, наш советник предоставляет вам инструменты и информацию, необходимые для успеха в конкурентном мире торговли на рынке Форекс.
Загрузите сейчас и начните максимизировать свой торговый потенциал!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной **


