WH Fair Value Gap EA MT4
- Эксперты
- Wissam Hussein
- Версия: 2.7
- Обновлено: 15 января 2026
- Активации: 15
Представляем наш современный экспертный советник (EA), основанный на высокоэффективном индикаторе разрыва справедливой стоимости.
Этот советник, предназначенный как для новичков, так и для опытных трейдеров, использует сложные алгоритмы для выявления и использования неэффективности рынка,
гарантируя, что вы извлечете выгоду из каждой торговой возможности.
Версия MT5: WH Fair Value Gap EA MT5
Основные характеристики:
-
Автоматизированная торговля с обнаружением разрывов в справедливой стоимости.
-
Многосимвольный советник.
-
Настраиваемые параметры. Анализ в реальном времени.
-
Возможности бэктестинга.
-
Удобный интерфейс
-
Комплексная поддержка.
Рекомендации:
- Валютные пары: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( ЗОЛОТО).
- Таймфрейм: H1.
- Тип счета: Хедж-счет с низкими спредами.
