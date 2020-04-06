Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu