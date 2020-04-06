WH Fair Value Gap EA MT4
- エキスパート
- Wissam Hussein
- バージョン: 2.7
- アップデート済み: 15 1月 2026
- アクティベーション: 15
非常に効果的な公正価値ギャップ指標に基づいた最先端のエキスパートアドバイザー (EA) をご紹介します。
初心者と経験豊富なトレーダーの両方のために設計されたこのEAは、市場の非効率性を特定して活用するための洗練されたアルゴリズムを活用しています。
あらゆる取引機会を確実に活用できるようになります。
購入後にマニュアルガイド（.pdf）をご希望の場合はお問い合わせください。
MT5 バージョン: WH Fair Value Gap EA MT5
主な機能:
-
公正価値ギャップ検出自動取引。
-
マルチシンボルEA。
-
カスタマイズ可能な設定。リアルタイム分析。
-
バックテスト機能。
-
ユーザーフレンドリーなインターフェース
-
包括的なサポート。
推奨事項:
- 通貨ペア: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( GOLD)。
- 時間枠: H1。
- アカウントタイプ: 低スプレッドのヘッジ。
MQL5 マーケット向けの高度な Fair Value Gap EA を使用して、取引体験を変革しましょう。
経験豊富なトレーダーであっても、始めたばかりであっても、当社の EA は、競争の激しい外国為替取引の世界で成功するために必要なツールと洞察を提供します。
今すぐダウンロードして、取引の可能性を最大限に引き出しましょう!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
**ご質問がありましたらご連絡ください**