Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT4 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu araç forex çiftleri ve kripto gibi volatil varlıklarda excels, kullanıcılar dinamik grid ayarlamalarıyla iyileştirilmiş karlılık rapor eder—cost-averaging TP/SL ve lot ilerleme modları aracılığıyla drawdown'ları %20-30 azaltır. Popülerliği karmaşık grid kurulumlarını basitleştirmeden, unlimited grid'lerle ilişkili riskleri azaltırken hands-free operasyonu etkinleştirmeden kaynaklanır, martingale stili stratejileri test eden yeni başlayanlar veya sideways piyasalarda hedging'i ince ayar yapan uzmanlar için ideal kılar.

Grid Trade Manager MT4, kullanıcı tanımlı adımlarda (default 10 pips) pending buy/sell siparişleri yerleştirerek grid'i başlatır, esnek execution modları (market veya pending) ve lot artış seçenekleri (factor gibi 1.5 ile multiply veya increment) ile. Loss veya profit'te grid'leri aktive eder, progressive spacing için distance multipliers ile ve max steps (default 15) ile expansion'ı capar—limits'e ulaşıldığında close all gibi actions tetikleyerek. Risk yönetimi SL/TP modları ile parlar: fixed amounts, equity percentages (ör. 10% SL), veya weighted (lot-wise) veya simple price averages tabanlı cost-averaging, plus initial SL/TP in pips. Magic number aracılığıyla manual/EA trades için customizable, intra-bar noise'ı azaltmak için new bar trading, ve debugging için logs. Faydalar overexposure'ı önlemek için otomatik profit locking, risk/reward'ı dengelemek için adaptive lot sizing, diğer EA'larla seamless entegrasyon, key events için timely alerts (pop-up, push, email—all default enabled)—verimli, lightweight ve MT4'e optimize.

MT5 için de mevcut: Grid Trade Manager MT5

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Grid Aktivasyonu ve Spacing: Loss/profit'te grid'i enable/disable, step distance (default 10 pips) ve multiplier (default 1.0) ile progressive levels, max steps (15) ile unlimited expansion'ı önler.

Lot Progression Modları: Sonraki siparişler için multiply (factor default 1.5) veya increment seçin, N repeats sonrası artış (default 1) ile martingale/hedging setups'ta aggression'ı kontrol edin.

Execution Esnekliği: Instant fills için market orders veya precise entry için pending, duplicates'i önlemek için single entry option ve intra-bar noise'ı azaltmak için new bar trading.

Advanced SL/TP Management: Fixed amounts, equity percentages (ör. 2% TP), veya cost-averaging (lot-wise veya price-wise) avg SL/TP in pips ile—kombine grid performansı tabanlı otomatik exits.

Risk Kontrolleri: Magic number (default 20131111) ile manual/EA trades filtreleme, initial lot/SL/TP, max grid'te action (do nothing veya close all) ile capital'ı koruma.

Alert Sistemi: Pop-up, push notifications ve email (hepsi default enabled) ile grid events, constant charting olmadan timely awareness sağlar.

EA Uyumluluğu: Magic number ve trade comments aracılığıyla entegrasyon, troubleshooting için logs—diğer robotlar veya manual stratejilerle kombinasyon için mükemmel.

Versatil Uygulama: Forex, crypto ve indices için ranging piyasalarda uygun, custom parametrelerle demo hesaplarında grid/martingale fikirlerini test etmek için ideal.

Kullanıcı Dostu ve Verimli: Hafif kod MT4'te pürüzsüz performans için, hidden costs olmadan ücretsiz utilidad, grid stratejileri için backtesting ve optimizasyonu destekler.

Grid Trade Manager MT4, grid meraklıları için must-have ücretsiz araç olarak durur, potansiyel kazançları risk kontrolleriyle dengeleyen otomatik yönetim sunar, volatil salınımları consistentes fırsatlara dönüştürürken disciplined trading'i teşvik eder.

