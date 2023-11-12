Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT4, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser le placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet outil excels dans actifs volatils comme pairs forex et cryptomonnaies, avec utilisateurs rapportant rentabilité améliorée via ajustements dynamiques grid—souvent réduisant drawdowns de 20-30% via features comme cost-averaging TP/SL et modes progression lots. Sa popularité découle de la simplification des setups grid complexes, enabling operation hands-free tout en atténuant risques associés à grids illimités, le rendant idéal pour débutants testant styles martingale ou experts affinant hedging en marchés sideways.

Le Grid Trade Manager MT4 initie un grid en plaçant pending buy/sell ordres à steps définis par utilisateur (default 10 pips), avec modes exécution flexibles (market ou pending) et options augmentation lots (multiply par factor comme 1.5 ou increment). Active grids sur loss ou profit, avec multiplicateurs distance pour spacing progressif et max steps (default 15) pour caper expansion—triggering actions comme close all au atteindre limites. Gestion risque brille via modes SL/TP: fixed amounts, equity percentages (e.g., 10% SL), ou cost-averaging basé sur weighted (lot-wise) ou simple price averages, plus initial SL/TP en pips. Customizable via magic number pour trades manual/EA, new bar trading pour réduire bruit intra-bar, et logs pour debugging. Bénéfices incluent verrouillage automatique profit pour prévenir overexposure, sizing lots adaptatif pour équilibrer risque/récompense, intégration seamless avec autres EAs, et alertes (pop-up, push, email—all default enabled) pour notifications opportune d'événements clés—efficient, lightweight et optimisé pour MT4.

Également disponible pour MT5 : Grid Trade Manager MT5

Guide d'Installation pour les Produits MQL | Mise à Jour des Produits MQL Achetés sur MT4/MT5

Fonctionnalités Clés

Activation Grid et Espacement: Active/désactive grid sur loss/profit, avec distance step (default 10 pips) et multiplicateur (default 1.0) pour niveaux progressifs, capping à max steps (15) pour prévenir expansion illimitée.

Modes Progression Lots: Choisissez multiply (factor default 1.5) ou increment pour ordres subséquents, augmentant après N répétitions (default 1) pour contrôler agression en setups martingale/hedging.

Flexibilité Exécution: Ordres market pour fills instantanés ou pending pour entry précise, avec option single entry pour éviter duplicates et new bar trading pour réduit bruit intra-bar.

Gestion Avancée SL/TP: Fixed amounts, equity percentages (e.g., 2% TP), ou cost-averaging (lot-wise ou price-wise) avec avg SL/TP en pips—automatisant sorties basées sur performance grid combinée.

Contrôles Risque: Magic number (default 20131111) pour filtrer trades manual/EA, initial lot/SL/TP, et action à max grid (do nothing ou close all) pour sauvegarder capital.

Système Alertes: Pop-up, push notifications et email (tous default enabled) pour événements grid, assurant conscience opportune sans charting constant.

Compatibilité EA: Intègre via magic number et trade comments, avec logs pour troubleshooting—parfait pour combiner avec autres robots ou stratégies manual.

Application Polyvalente: Adapté à forex, crypto et indices en marchés ranging, idéal pour tester idées grid/martingale sur comptes demo avec paramètres customisables.

User-Friendly et Efficient: Léger pour opération fluide MT4, utilitaire gratuit sans coûts cachés, supportant backtesting et optimisation pour stratégies grid.

Le Grid Trade Manager MT4 s'érige en outil gratuit must-have pour enthousiastes grid, offrant gestion automatisée équilibrant gains potentiels avec contrôles risque, transformant oscillations volatiles en opportunités consistentes tout en promouvant trading discipliné.

J'apprécierais grandement une revue positive si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l'êtes pas.

Vérifiez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour le support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags grid trade manager mt4 ea grid trading martingale hedging cost averaging risk management forex crypto alerts lot progression free utility mql5



