Grid Trade Manager MT4

介绍 EA HedgeTradeManager MT4，一款强大的 Expert Advisor，旨在自动化对冲策略，为交易者提供可靠的工具来管理不利的价格波动。这个 EA 非常适合探索对冲技术的新手交易者和希望提升交易设置的经验丰富的专业人士。

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凭借其复杂的风险管理功能，EA HedgeTradeManager MT4 在显著减少潜在回撤和允许灵活的 lot 规模方面表现突出。交易者可以通过利用动态的 lot 进展和基于权益的退出策略，有效地在波动市场中导航，无论是 forex、指数还是加密货币。

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主要特点

对冲激活：在定义的损失距离触发相反交易，使交易者能够适应突发市场变化。

手数增加模式：支持乘法和增量 lot 增加，以增强对冲灵活性。

执行选项：提供即时或挂单执行模式，以适应各种交易策略和市场条件。

SL/TP 管理：基于固定金额或权益百分比的止损和止盈自动管理。

风险保护：包括魔术数字过滤，以便更好地管理交易并防止与手动交易重叠。

警报：通过弹出窗口、推送和电子邮件提供实时通知，让交易者了解关键事件。

经纪商兼容性：与所有 MT4 经纪商完全兼容，确保在多个交易环境中无缝操作。

回测兼容性：轻松在历史数据上测试策略，以微调交易参数并优化性能。

体验 EA HedgeTradeManager MT4 的自动对冲功能，专为 MetaTrader 4 设计，以提升您的交易效率。

您还可以查看此产品的 MT4 版本：

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