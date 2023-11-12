Grid Trade Manager MT4

Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT4, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, questo tool excels in asset volatili come pairs forex e cryptomonnaies, con utenti che riportano profittabilità migliorata via adjustments dinamici grid—spesso riducendo drawdowns del 20-30% via features come cost-averaging TP/SL e modi progressione lots. La sua popolarità deriva dalla semplificazione di setups grid complessi, enabling operation hands-free mentre mitiga rischi associati a grids illimitati, rendendolo ideale per principianti testando stili martingale o esperti affinando hedging in mercati sideways.

Il Grid Trade Manager MT4 inicia un grid piazzando pending buy/sell ordini a steps definiti dall'utente (default 10 pips), con modi esecuzione flessibili (market o pending) e opzioni aumento lots (multiply per factor come 1.5 o increment). Attiva grids su loss o profit, con multiplicateurs distance per spacing progressivo e max steps (default 15) per capare espansione—triggering actions come close all al raggiungere limiti. Gestione rischio brilla via modi SL/TP: fixed amounts, equity percentages (e.g., 10% SL), o cost-averaging basato su weighted (lot-wise) o simple price averages, plus initial SL/TP in pips. Customizzabile via magic number per trades manual/EA, new bar trading per ridurre rumore intra-bar, e logs per troubleshooting. Benefici includono blocco automatico profit per prevenire overexposure, sizing lots adattivo per bilanciare rischio/ricompensa, integrazione seamless con altri EAs, e alert (pop-up, push, email—all default enabled) per notifiche opportune di eventi chiave—efficiente, lightweight e ottimizzato per MT4.

Caratteristiche Chiave

  • Attivazione Grid e Spaziatura: Abilita/disabilita grid su loss/profit, con distanza step (default 10 pips) e multiplicateur (default 1.0) per livelli progressivi, capping a max steps (15) per prevenire espansione illimitata.
  • Modi Progressione Lots: Scegli multiply (factor default 1.5) o increment per ordini successivi, aumentando dopo N ripetizioni (default 1) per controllare aggressione in setups martingale/hedging.
  • Flessibilità Esecuzione: Ordini market per fills istantanei o pending per entry precisa, con opzione single entry per evitare duplicati e new bar trading per ridotto rumore intra-bar.
  • Gestione Avanzata SL/TP: Fixed amounts, equity percentages (e.g., 2% TP), o cost-averaging (lot-wise o price-wise) con avg SL/TP in pips—automatizzando uscite basate su performance grid combinata.
  • Controlli Rischio: Magic number (default 20131111) per filtrare trades manual/EA, initial lot/SL/TP, e azione a max grid (do nothing o close all) per salvaguardare capitale.
  • Sistema Alert: Pop-up, push notifications e email (tutti default enabled) per eventi grid, assicurando consapevolezza opportuna senza charting costante.
  • Compatibilità EA: Integra via magic number e trade comments, con logs per troubleshooting—perfetto per combinare con altri robot o strategie manual.
  • Applicazione Versatile: Adatto a forex, crypto e indici in mercati ranging, ideale per testare idee grid/martingale su conti demo con parametri customizzabili.
  • User-Friendly e Efficiente: Leggero per operazione fluida MT4, utilitario gratuito senza costi nascosti, supportando backtesting e ottimizzazione per strategie grid.

Il Grid Trade Manager MT4 si erge come tool gratuito must-have per entusiasti grid, offrendo gestione automatizzata che bilancia gains potenziali con controlli rischio, trasformando oscillazioni volatili in opportunità consistenti mentre promuove trading disciplinato.

verenafreire
175
verenafreire 2025.08.13 00:56 
 

Sorry, i could not understand how to use. I think it was nt well explained. I love grid trading.

Жалгаскали Усенгалиев
607
Жалгаскали Усенгалиев 2025.06.16 12:42 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione