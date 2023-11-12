Grid Trade Manager MT4

Представляем EA HedgeTradeManager MT4, мощный Expert Advisor, разработанный для автоматизации хеджирующих стратегий, предоставляющий трейдерам надежный инструмент для управления неблагоприятными ценовыми движениями. Этот EA идеально подходит как для начинающих трейдеров, изучающих техники хеджирования, так и для опытных профессионалов, стремящихся улучшить свои торговые настройки.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводам | Файлы для бэктестирования и установки

С его сложными функциями управления рисками, EA HedgeTradeManager MT4 выделяется тем, что значительно снижает потенциальные просадки и позволяет гибко настраивать lot. Трейдеры могут эффективно ориентироваться на волатильных рынках, будь то forex, индексы или криптовалюты, используя динамическое lot продвижение и стратегии выхода на основе капитала.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводам | Файлы для бэктестирования и установки

Ключевые особенности

Активация хеджирования: Запускает противоположные сделки на определенном расстоянии убытка, позволяя трейдерам адаптироваться к резким изменениям на рынке.

Режимы увеличения лота: Поддерживает как умножение, так и поэтапное увеличение lot для повышения гибкости хеджирования.

Опции исполнения: Предлагает мгновенные или отложенные режимы исполнения, чтобы соответствовать различным торговым стратегиям и рыночным условиям.

Управление SL/TP: Автоматизированное управление стоп-лоссом и тейк-профитом на основе фиксированных сумм или процентов от капитала.

Защита от рисков: Включает фильтрацию по магическому номеру для лучшего управления сделками и предотвращения наложения с ручными сделками.

Уведомления: Предоставляет уведомления в реальном времени через всплывающие окна, push-уведомления и электронную почту, чтобы держать трейдеров в курсе критических событий.

Совместимость с брокерами: Полностью совместим со всеми MT4 брокерами, обеспечивая бесперебойную работу в различных торговых средах.

Совместимость с бэктестированием: Легко тестируйте стратегии на исторических данных, чтобы настроить торговые параметры и оптимизировать производительность.

Ощутите мощь автоматического хеджирования с EA HedgeTradeManager MT4, разработанного исключительно для MetaTrader 4, чтобы повысить вашу торговую эффективность.

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