文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块尾随停止类CTrailingPSAR 

CTrailingPSAR

CTrailingPSAR 类实现的尾随停止算法, 基于抛物线转向指标值。

描述

CTrailingPSAR 类实现的尾随停止算法, 基于前一根 (完成) 柱线的抛物线转向指标值。

声明

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

标称库文件

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

类方法

初始化

 

Step

设置抛物线转向指标的步长值。

Maximum

设置抛物线转向指标的最大值。

virtual InitIndicators

初始化指标和时间序列

检查尾随方法

 

virtual CheckTrailingStopLong

检查多头仓位的尾随停止条件

virtual CheckTrailingStopShort

检查空头仓位的尾随停止条件

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 