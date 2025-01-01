CTrailingPSAR
CTrailingPSAR 类实现的尾随停止算法, 基于抛物线转向指标值。
描述
CTrailingPSAR 类实现的尾随停止算法, 基于前一根 (完成) 柱线的抛物线转向指标值。
声明
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
标称库文件
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
继承体系
CTrailingPSAR
类方法
初始化
设置抛物线转向指标的步长值。
设置抛物线转向指标的最大值。
virtual InitIndicators
初始化指标和时间序列
检查尾随方法
virtual CheckTrailingStopLong
检查多头仓位的尾随停止条件
virtual CheckTrailingStopShort
检查空头仓位的尾随停止条件
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries