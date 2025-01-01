문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingPSAR 

CTrailingPSAR

CTrailingPSAR은 파라볼릭 SAR 표시기 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현하는 클래스입니다.

Description

CTrailingPSAR 클래스는 이전(완료된) 막대의 파라볼릭 SAR 지표 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다.

Declaration

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Title

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

그룹별 클래스 메서드

Initialization

 

Step

파라볼릭 SAR 지표의 단계 값을 설정합니다.

Maximum

파라볼릭 SAR 지표의 최대값 설정

virtual InitIndicators

지표 및 시간대 초기화

추적 메서드 확인

 

virtual CheckTrailingStopLong

롱 포지션의 추적 손절매 상태 점검

virtual CheckTrailingStopShort

숏 포지션의 추적 손절매 상태 점검

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 