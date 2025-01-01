MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex 分析される最初のバーのインデックスを取得します。 virtual int StartIndex() 戻り値 分析される最初のバーのインデックス 注意事項 このメソッドは、現在足を分析するフラグが true の場合は（分析が現在足で始まる）0 を返します。もしこのフラグが設定されていない場合は、1 が返されます（分析が最後の完成したバーで始まる）。 PriceLevelUnit CompareMagic