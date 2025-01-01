MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex 분석할 시작 표시줄 인덱스를 가져옵니다. virtual int StartIndex() 반환 값 분석할 시작 표시줄 인덱스. 참고 현재 막대를 분석할 플래그가 true(현재 막대의 분석)로 설정된 경우 메서드는 0을 반환합니다. 플래그가 설정되지 않은 경우 1을 반환합니다(마지막으로 완료된 막대에서 분석). PriceLevelUnit CompareMagic