MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseStartIndex 

StartIndex

获取起始分析的柱线索引。

virtual int  StartIndex()

返回值

起始分析的柱线索引。

注释

方法返回 0, 若分析当前柱线的标志设置为 true (从当前柱线开始分析)。如果标志未设置, 它返回 1 (从最后完整的柱线开始分析)。