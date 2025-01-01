MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseStartIndex
StartIndex
获取起始分析的柱线索引。
virtual int StartIndex()
返回值
起始分析的柱线索引。
注释
方法返回 0, 若分析当前柱线的标志设置为 true (从当前柱线开始分析)。如果标志未设置, 它返回 1 (从最后完整的柱线开始分析)。