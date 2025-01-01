MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListDeleteCurrent
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DeleteCurrent
Listenin mevcut konumundaki elemanı siler.
|
bool DeleteCurrent()
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman silinemezse 'false'.
Not
Bellek yönetimi etkinse silinen eleman bellekten de boşaltılır.
Örnek:
|
//--- CList::DeleteCurrent() için bir örnek