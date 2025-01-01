DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListDeleteCurrent 

DeleteCurrent

Listenin mevcut konumundaki elemanı siler.

bool  DeleteCurrent()

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman silinemezse 'false'.

Not

Bellek yönetimi etkinse silinen eleman bellekten de boşaltılır.

Örnek:

//--- CList::DeleteCurrent() için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- liste elemanları ekle
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("Silme hatası"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 