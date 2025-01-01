DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListIsSorted 

IsSorted

Listenin sıralama bayrağını alır.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Sıralama kipi
   ) const

Parametreler

mode=0

[in] Sınanmış sıralama türü

Dönüş Değeri

Listenin sıralama bayrağı. Liste belirtilen şekilde sıralanmışsa 'true', Aksi durumda 'false'.

Not

Listelerin sıralama bayrakları doğrudan değiştirilemez. Sıralanma bayrağı Sort () yöntemi ile ayarlanır ve ekleme yöntemlerini sıfırlar.

Örnek:

//--- CList::IsSorted() için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- sıralamayı kontrol et 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- Sıralı liste yöntemlerini kullan 
      //--- ... 
     } 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 