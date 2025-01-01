- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Listenin sıralama bayrağını alır.
|
bool IsSorted(
Parametreler
mode=0
[in] Sınanmış sıralama türü
Dönüş Değeri
Listenin sıralama bayrağı. Liste belirtilen şekilde sıralanmışsa 'true', Aksi durumda 'false'.
Not
Listelerin sıralama bayrakları doğrudan değiştirilemez. Sıralanma bayrağı Sort () yöntemi ile ayarlanır ve ekleme yöntemlerini sıfırlar.
Örnek:
|
//--- CList::IsSorted() için bir örnek