Delete

Listenin mevcut konumundaki elemanı siler.

bool  Delete(
   int  pos      // konum
   )

Parametreler

pos

[in] Silinecek elemanın konumu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman silinemezse 'false'.

Not

Bellek yönetimi etkinse silinen eleman bellekten de boşaltılır.

Örnek:

//--- CList::Delete(int) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- liste elemanları ekle
   //--- . . . 
   if(!list.Delete(0)) 
     { 
      printf("Silme hatası"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 