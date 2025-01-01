DokümantasyonBölümler
GetNodeAtIndex

Belirtilen konumdaki liste elemanını alır.

CObject*  GetNodeAtIndex(
   int  pos      // konum
   )

Parametreler

pos

[in]  Liste elemanının indisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise elemanın işaretçisine, aksi durumda NULL değerine dönüş yapar.

Örnek:

//--- CList::GetNodeAtIndex(int) için bir örnek  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Nesne oluşturma hatası");  
      return;  
     }  
   //--- liste elemanları ekle  
   //--- . . .  
   CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);  
   if(object==NULL)  
     {  
      printf("Eleman alınamadı");  
      delete list;  
      return;  
     }  
   //--- elemanı kullan  
   //--- . . .  
   //--- elemanı silme  
   //--- listeyi sil  
   delete list;  
  }  