- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Insert
Belirtilen liste konumuna eleman ekler.
|
int Insert(
Parametreler
element
[in] Listeye eklenecek elemanın değeri
pos
[in] Elemanın ekleneceği liste konumu
Dönüş Değeri
Başarı durumunda eklenen elemanın indisine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.
Not
Geçersiz bir işaretçinin (NULL gibi) parametre olarak geçirilmesi durumunda eleman listeye eklenmeyecektir.
Örnek:
|
//--- CList::Insert(CObject*,int) için bir örnek