- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Listenin mevcut konumundaki elemanı fiziksel olarak silmeden diziden kaldırır.
|
CObject* DetachCurrent()
Dönüş Değeri
Kaldırılan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.
Not
Eleman listeden ayrıldığında, bellek yönetim bayrağının herhangi bir durumu için bellekten kaldırılmaz. Ayrılan elemanın işaretçisi kullanımdan sonra bellekten silinmelidir.
Örnek:
|
//--- CList::DetachCurrent() için bir örnek