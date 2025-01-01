DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListDetachCurrent 

DetachCurrent

Listenin mevcut konumundaki elemanı fiziksel olarak silmeden diziden kaldırır.

CObject*  DetachCurrent()

Dönüş Değeri

Kaldırılan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.

Not

Eleman listeden ayrıldığında, bellek yönetim bayrağının herhangi bir durumu için bellekten kaldırılmaz. Ayrılan elemanın işaretçisi kullanımdan sonra bellekten silinmelidir.

Örnek:

//--- CList::DetachCurrent() için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- liste elemanları ekle
   //--- . . . 
   CObject *object=list.DetachCurrent(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Ayırma hatası"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- elemanı kullan 
   //--- . . . 
   //--- elemanı sil 
   delete object; 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 