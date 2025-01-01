//--- CList::DetachCurrent() için bir örnek

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- liste elemanları ekle

//--- . . .

CObject *object=list.DetachCurrent();

if(object==NULL)

{

printf("Ayırma hatası");

delete list;

return;

}

//--- elemanı kullan

//--- . . .

//--- elemanı sil

delete object;

//--- listeyi sil

delete list;

}