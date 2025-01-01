DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListExchange 

Exchange

Liste elemanlarının yerlerini karşılıklı değiştirir.

bool  Exchange(
   CObject*  node1,     // liste elemanı
   CObject*  node2      // liste elemanı
   )

Parametreler

node1

[in] Liste elemanı

node2

[in] Liste elemanı

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) için bir örenek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- değişim 
   list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode()); 
   //--- listeyi kullan 
   //--- . . . 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 