- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Exchange
Liste elemanlarının yerlerini karşılıklı değiştirir.
|
bool Exchange(
Parametreler
node1
[in] Liste elemanı
node2
[in] Liste elemanı
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CList::Exchange(CObject*,CObject*) için bir örenek