Liste elemanlarının silinmesi sırasında kullanılacak bellek yönetim bayrağını alır

bool  FreeMode() const

Dönüş Değeri

Bellek yönetimi bayrağı.

Örnek:

//--- CList::FreeMode() için bir örnek  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Nesne oluşturma hatası");  
      return;  
     }  
   //--- serbest durum bayrağını al  
   bool list_free_mode=list.FreeMode();  
   //--- listeyi sil  
   delete list;  
  }  