Save

Veri listesini dosyaya kaydeder.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // dosya tanıtıcı değeri
   )

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Örnek:

//--- CList::Save(int) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- iste elemanları ekle 
   //--- . . . 
   //--- dosyayı aç 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Save(file_handle)) 
        { 
         //--- dosya kaydetme hatası 
         printf("Dosya kaydedilemedi: Hata %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 