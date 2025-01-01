DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListMoveToIndex 

MoveToIndex

Mevcut elemanı listedeki belli bir konuma taşır.

bool  MoveToIndex(
   int  pos      // konum
   )

Parametreler

pos

[in] Elemanın taşınacağı yeni liste konumu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman kaydırılamadıysa 'false'.

Örnek:

//--- CList::MoveToIndex(int) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- mevcut elemanı başa taşı 
   list.MoveToIndex(0); 
   //--- listeyi kullan 
   //--- . . . 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 