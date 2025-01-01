- FreeMode
MoveToIndex
Mevcut elemanı listedeki belli bir konuma taşır.
|
bool MoveToIndex(
Parametreler
pos
[in] Elemanın taşınacağı yeni liste konumu.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman kaydırılamadıysa 'false'.
Örnek:
|
//--- CList::MoveToIndex(int) için bir örnek