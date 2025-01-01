DokümantasyonBölümler
SortMode

Sıralama türünü alır.

int  SortMode() const

Dönüş Değeri

Başarılı durumda sıralama türüne, liste sıralanmamışsa -1 değerine dönüş yapar.

Örnek:

//--- CList::SortMode() için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- sıralama kipini kontrol et 
   int sort_mode=list.SortMode(); 
   //--- listeyi kullan 
   //--- ... 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 