//--- CList::SortMode() için bir örnek

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- sıralama kipini kontrol et

int sort_mode=list.SortMode();

//--- listeyi kullan

//--- ...

//--- listeyi sil

delete list;

}