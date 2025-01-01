- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Load
Liste verisini dosyadan yükler.
|
virtual bool Load(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen (...) fonksiyonu ile açılmış olan dosyanın tanıtıcı değeri.
Dönüş Değeri
Başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Liste dosyadan okunurken herbir elemanın oluşturulması için CList:: CreateElement () çağrısı yapılır.
Örnek:
|
//--- CLoad::Load(int) için bir örnek