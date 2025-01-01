DokümantasyonBölümler
CreateElement

Yeni bir liste elemanı oluşturur.

CObject*  CreateElement()

Dönüş Değeri

Oluşturulan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.

Not

CList sınıfının yöntemi CreateElement () her zaman NULL dönüşü yapar ve herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Gerekli olduğu takdirde bir türetik sınıfın CreateElement () yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek:

//--- CList::CreateElement(int) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- fill list 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Eleman oluşturma hatası"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- listeyi kullan 
   //--- . . . 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 
