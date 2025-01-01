- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Yeni bir liste elemanı oluşturur.
|
CObject* CreateElement()
Dönüş Değeri
Oluşturulan elemanın işaretçisi. Eleman kaldırılamamışsa NULL dönüşü yapar.
Not
CList sınıfının yöntemi CreateElement () her zaman NULL dönüşü yapar ve herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Gerekli olduğu takdirde bir türetik sınıfın CreateElement () yöntemi kullanılmalıdır.
Örnek:
|
//--- CList::CreateElement(int) için bir örnek