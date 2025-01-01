DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

GetPrevNode

Listedeki bir önceki elemanı alır.

CObject*  GetPrevNode()

Dönüş Değeri

Başarılı ise bir önceki liste elemanının işaretçisine, aksi durumda NULL değerine dönüş yapar.

Örnek:

//--- CList::GetPrevNode() için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- liste elemanları ekle
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetPrevNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Eleman alınamadı"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- elemanı kullan 
   //--- . . . 
   //--- elemanı silme 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 