- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CompareList
Listeyi başka bir liste ile karşılaştırır.
bool CompareList(
Parametreler
list
[in] Bir CList sınıf örneğinin işaretçisi (karşılaştırma için kaynak elemanlar).
Dönüş Değeri
listeler eşitse 'true', değilse 'false'.
Örnek:
//--- CList::CompareList(const CList*) için bir örnek