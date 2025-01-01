DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListCompareList 

CompareList

Listeyi başka bir liste ile karşılaştırır.

bool  CompareList(
   CList*  list      // karşılaştırılacak liste
   )

Parametreler

list

[in] Bir CList sınıf örneğinin işaretçisi (karşılaştırma için kaynak elemanlar).

Dönüş Değeri

listeler eşitse 'true', değilse 'false'.

Örnek:

//--- CList::CompareList(const CList*) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- kaynak listeyi oluştur 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- kaynak listeyi doldur
   //--- . . . 
   //--- başka bir liste ile karşılaştır 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- listeleri sil 
   delete src; 
   delete list; 
  } 